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سياسة|السودان

الجزيرة نت تنشر صورا لأول مرة عن حجم الدمار في القصر الرئاسي بالخرطوم

القصر الجديد
تبلغ مساحة المنطقة الرئاسية حوالي 150 ألف متر مربع وتضم القصرين الجمهوريين القديم والجديد بالإضافة إلى المتحف (الجزيرة)
4/8/2023-|آخر تحديث: 4/8/202306:48 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

الخرطوم- منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بات القصر الرئاسي والمنطقة المحيطة به محط أنظار الجميع نظرا لتوارد الأخبار عن المعارك العنيفة داخل القصر وخارجه، وسط حديث عن تحصن قوات الدعم السريع داخله وتساؤلات عن إمكانية قصفه من قبل الجيش وتدميره.

ومع تصاعد الاشتباكات يوما وراء الآخر لم يستطع أحد معرفة ما يدور داخل القصر التاريخي.

ونجحت الجزيرة نت في دخول المنطقة الرئاسية بالخرطوم ونشرت صورا تعرض للمرة الأولى من داخل القصرين الجمهوريين الجديد والقديم والمتحف والمنطقة المجاورة.

وتحولت الشوارع المحيطة بالمنطقة الرئاسية إلى منطقة أشباح تخلو من الحركة تماما بعد أن كانت أكثر الشوارع حيوية وازدحاما وسط الخرطوم، حيث تتناثر سيارات لمواطنين يبدو أنها تعرضت لحوادث سير صباح 15 أبريل/نيسان الماضي لحظة بدء المواجهات.

القصر الرئاسي الجديد في الخرطوم
شيد القصر الرئاسي الجديد في الخرطوم بدعم من الصين وافتتح في يناير/كانون الثاني 2015 (الجزيرة)
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القصر الجديد
منذ افتتاحه عام 2015 انتقل مكتب رئيس الجمهورية وكبار القيادات الرئاسية إلى القصر الجديد (الجزيرة)
القصر الرئاسي الجديد في الخرطوم
القصر الرئاسي الجديد المكون من 3 طوابق هو أكثر مباني المنطقة الرئاسية تضررا (الجزيرة)
القصر الجديد
يضم القصر الرئاسي الجديد 3 أجنحة رئاسية و10 قاعات ومكاتب إدارية ومرآبا للسيارات وفيه 14 مصعدا (الجزيرة)
القصر الجديد
يبدو المدخل الشمالي للمبنى المطل على شارع النيل أكثر تضررا، فيما بدا المدخل الرئيسي للقصر في الاتجاه الشمالي سالما (الجزيرة)
القصر الرئاسي القديم في الخرطوم
يعتبر القصر الجمهوري القديم معلما أثريا يؤرخ لبداية اتخاذ الخرطوم عاصمة للسودان (الجزيرة)
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القصر الرئاسي القديم في الخرطوم
وضع حجر الأساس للقصر القديم سنة 1830 باستخدام الطين والطوب الذي جلب من آثار مدينة سوبا حاضرة مملكة علوة القديمة شرقي الخرطوم (الجزيرة)
القصر الرئاسي القديم في الخرطوم
تصميم القصر على غرار البنايات الكبيرة في أوروبا خلال القرن الـ17 مع لمسة شرق أوسطية لافتة (الجزيرة)
القصر الرئاسي القديم في الخرطوم
إلى حد كبير نجت الواجهة الرئيسية للقصر القديم المطلة جنوبا من الدمار (الجزيرة)
آثار الدمار بادية على قاعات القصر الرئاسي الجديد (الجزيرة)
القصر الرئاسي الجديد في الخرطوم
الواجهة الشمالية للقصر القديم تعرضت لدمار كبير، خاصة الجناح الشرقي، حيث اخترقت القذائف جدرانه العتيقة (الجزيرة)
القصر الرئاسي الجديد في الخرطوم
يخشى سودانيون من تدمير شامل للقصر القديم، مما يعني ضياع واحد من أهم آثار الخرطوم في العصر الحديث (الجزيرة)
دمار في محيط القصر الرئاسي في الخرطوم
ساحات المنطقة الرئاسية الكبيرة شهدت اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع (الجزيرة)
متحف القصر الرئاسي في الخرطوم
متحف القصر معروف بعمارته البيزنطية وشيد عام 1912 ليكون كنيسة (الجزيرة)
متحف القصر الرئاسي في الخرطوم
يضم متحف القصر سيارات أثرية قيّمة استخدمها الحكام البريطانيون والوطنيون للسودان (الجزيرة)
متحف القصر الرئاسي في الخرطوم
السيارات الأثرية داخل المنطقة الرئاسية عرضة للدمار في أي لحظة بسبب استمرار الاشتباكات (الجزيرة)
دمار في محيط القصر الرئاسي في الخرطوم
بلغ طول شارع القصر من منطقة المعمل المركزي للصحة العامة "معمل إستاك" وحتى النصب التذكاري عند مدخل القصر الجنوبي حوالي كيلومتر واحد وتحول إلى منطقة أشباح (الجزيرة)
دمار في محيط القصر الرئاسي في الخرطوم
الشوارع المحيطة بالمنطقة الرئاسية تخلو من الحركة تماما بعد أن كانت أكثر الشوارع حيوية وازدحاما وسط الخرطوم (الجزيرة)
دمار في محيط القصر الرئاسي في الخرطوم
تتناثر في محيط المنطقة الرئاسية بالخرطوم سيارات لمواطنين يبدو أنها تعرضت للدمار لحظة بدء الاشتباكات (الجزيرة)
دمار في محيط القصر الرئاسي في الخرطوم
مشاهد الدمار تحيط بالمنطقة الرئاسية وسط الخرطوم (الجزيرة)
دمار في محيط القصر الرئاسي في الخرطوم
يأمل السودانيون أن تعود الحركة إلى وسط الخرطوم بمحيط المنطقة الرئاسية، مما يعني نهاية لمأساة المواجهات التي أوقفت عقارب الساعة هناك (الجزيرة)