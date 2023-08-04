الجزيرة نت تنشر صورا لأول مرة عن حجم الدمار في القصر الرئاسي بالخرطوم

الخرطوم- منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بات القصر الرئاسي والمنطقة المحيطة به محط أنظار الجميع نظرا لتوارد الأخبار عن المعارك العنيفة داخل القصر وخارجه، وسط حديث عن تحصن قوات الدعم السريع داخله وتساؤلات عن إمكانية قصفه من قبل الجيش وتدميره.

ومع تصاعد الاشتباكات يوما وراء الآخر لم يستطع أحد معرفة ما يدور داخل القصر التاريخي.

ونجحت الجزيرة نت في دخول المنطقة الرئاسية بالخرطوم ونشرت صورا تعرض للمرة الأولى من داخل القصرين الجمهوريين الجديد والقديم والمتحف والمنطقة المجاورة.

وتحولت الشوارع المحيطة بالمنطقة الرئاسية إلى منطقة أشباح تخلو من الحركة تماما بعد أن كانت أكثر الشوارع حيوية وازدحاما وسط الخرطوم، حيث تتناثر سيارات لمواطنين يبدو أنها تعرضت لحوادث سير صباح 15 أبريل/نيسان الماضي لحظة بدء المواجهات.