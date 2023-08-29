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بالصور|كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تستنفر قواتها البحرية

احد قادة البحرية الكورية الشمالية يهمس في أذن كيم خلال زيارته قيادة القوات البحرية (رويترز)
29/8/2023-|آخر تحديث: 29/8/202311:29 م (بتوقيت مكة المكرمة)

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون القوات البحرية لبلاده إلى"الحفاظ على الاستعداد للحرب"، معتبرا أن تعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان جعل المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية "أكثر المياه غير المستقرة مع خطر نشوب حرب نووية".

وبمناسبة يوم البحرية الكورية الشمالية زار كيم قيادة تلك القوات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد عدة أيام  من زيارته لوحدة بحرية حيث تفقد خلالها اختبار صاروخ كروزعلى متن سفينة حربية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله "إن تحقيق النجاحات في التطوير السريع للقوة البحرية أصبح قضية ملحة للغاية في ضوء المحاولات العدوانية الأخيرة للأعداء وطبيعة الأعمال العسكرية".

وانتقد  كيم زعماء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، ووصفهم بـ " زعماء العصابات"، في انتقاد واضح لأول قمة قائمة بذاتها في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ماريلاند في وقت سابق شهر أغسطس/ آب الجاري.

وقال كيم إن "الوضع الراهن يتطلب من قواتنا البحرية بذل كل جهودها لاستكمال الاستعداد الحربي للحفاظ على حالة التأهب القتالي المستمر والاستعداد لكسر إرادة العدو للحرب في حالة الطوارئ وتنفيذ الاستراتيجية العسكرية للقيادة العليا".

كيم يلوح لعناصر لأفراد قوات البحرية في الجيش الشعبي الكوري التي اصطفت لتحيته (رويترز)
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ابنة الزعيم الكوري ترافقه في كافة المناسبات والزيارات العسكرية (رويترز)
كيم يدعو القوات البحرية في جيش بلاده إلى المحافظة على الاستعداد للحرب (رويترز)
مراسم ترحيب عسكرية بكيم خلال زيارته لقيادة البحرية (رويترز)
تقدر الاستخبارات الأميركية عدد أفراد القوات البحرية لكوريا الشمالية بـ146 ألف فرد (الأوربية)
كيم يكرر تحذيره من خطر نشوب حرب نووية في المنطقة (رويترز)
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مأدبة غذاء تجمع كيم وابنته بقيادة القوات البحرية الشمالية (رويترز)
كيم يعتبر نظرائه الكوري الجنوبي، والأميركي، والياباني "زعماء عصابات" (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي يستعرض خريطة بالمجال البحري لبلاده (رويترز)
جانب من التدريب البحري الثلاثي للدفاع الصاروخي الذي تجريه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، واليابان جنوب جزيرة جيجو الجنوبية ردا على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ فضائي يحمل قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري، الخميس الماضي لكن اطلاق الصاروخ باء بالفشل (الأوروبية)
أفراد من قيادة العمليات الخاصة الأميركية، وقيادة الحرب الخاصة في الجيش الكوري الجنوبي يشاركون في تدريب مشترك (الأوروبية)
التدريبات البحرية الحالية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تأتي ضمن تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد"السنوية بين البلدين التي تبدأ في21 أغسطس/ آب من كل عام وتستمر 11 يوما وتستهدف تقوية الوضع الدفاعي المشترك بين البلدين (الأوروبية)
جانب من التدريبات البحرية الجارية في ساحل محافطة يانغيانغ بمقاطعة غانغوون،في كوريا الجنوبية (الأوروبية)
التدريبالمشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يتضمن مكافحة التسلل البحري (الأوروبية)