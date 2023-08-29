كوريا الشمالية تستنفر قواتها البحرية

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون القوات البحرية لبلاده إلى"الحفاظ على الاستعداد للحرب"، معتبرا أن تعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان جعل المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية "أكثر المياه غير المستقرة مع خطر نشوب حرب نووية".

وبمناسبة يوم البحرية الكورية الشمالية زار كيم قيادة تلك القوات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد عدة أيام من زيارته لوحدة بحرية حيث تفقد خلالها اختبار صاروخ كروزعلى متن سفينة حربية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله "إن تحقيق النجاحات في التطوير السريع للقوة البحرية أصبح قضية ملحة للغاية في ضوء المحاولات العدوانية الأخيرة للأعداء وطبيعة الأعمال العسكرية".

وانتقد كيم زعماء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، ووصفهم بـ " زعماء العصابات"، في انتقاد واضح لأول قمة قائمة بذاتها في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ماريلاند في وقت سابق شهر أغسطس/ آب الجاري.

وقال كيم إن "الوضع الراهن يتطلب من قواتنا البحرية بذل كل جهودها لاستكمال الاستعداد الحربي للحفاظ على حالة التأهب القتالي المستمر والاستعداد لكسر إرادة العدو للحرب في حالة الطوارئ وتنفيذ الاستراتيجية العسكرية للقيادة العليا".