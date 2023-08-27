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بالصور|فلسطين

"السباحة مع غزة".. حملة عالمية ضد الحصار

رمزية البحر والسباحة تشير إلى الحرية والانطلاق ومقاومة الحصار (الأناضول)
27/8/2023

 من ساحل مدينة برايتون جنوبي إنجلترا إلى تشيلي في أميركا الجنوبية، ومن جنوب أفريقيا إلى البرتغال وغيرها، شارك الآلاف من 25 دولة حول العالم -أمس السبت- في حملة عالمية عنوانها "السباحة مع غزة"، تعبيرا عن تضامنهم مع سكان القطاع الذي يعاني حصارا مشددا للعام الـ17 على التوالي. 

وتأتي الحملة بالشراكة مع "أكاديمية طنطيش" المحلية للسباحة، التي تقيم مهرجانات سباحة سنوية في غزة للإشارة إلى أن البحر مساحة حرة للمتعة في القطاع المعزول عن بقية العالم.

واستضاف منتجع مدينة برايتون الساحلية البريطانية -كغيره من العديد من المدن الساحلية حول العالم- مبادرة "السباحة مع غزة"، بمشاركة العشرات الذين حملوا الأعلام الفلسطينية معتبرين مشاركتهم "فرصة لإظهار التضامن، خصوصا مع الأطفال في غزة".

وفي غزة، شارك مئات الأطفال الفلسطينيين -مساء أمس السبت- في كرنفال للسباحة الذي حمل عنوان "اسبح مع غزة" ضمن الحملة العالمية، وسجلوا أعلى رقم قياسي في فلسطين للسباحة من خلال أعداد المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 عامًا من الذكور والإناث، في فعالية واحدة تقام في الوقت نفسه وبإشراف من عشرات المدربين.

عشرات الأشخاص يحملون الأعلام الفلسطينية على شاطئ برايتون في بريطانيا (الأناضول)
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المشاركون يطالبون بإنهاء الحصار الجائر على غزة (الأناضول)
المشاركون في الحملة يؤكدون حق الفلسطينيين في الحرية وحكم أراضيهم، والصيد في مياههم، والسفر إلى حيث يريدون (الأناضول)
الحملة تستهدف تعزيز الوعي بمعاناة الحصار التي يعيشها الغزيون للعام الـ17 على التوالي (الأناضول)
أحد المشاركين البريطانيين في الحملة: الغزيون يعيشون في أكبر سجن مفتوح في العالم (الأناضول)
الحملة تستهدف إيصال رسالة غزة إلى العالم (الأناضول)
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المشاركون في الحملة يؤكدون حقوق الأطفال الفلسطينيين بالقطاع في العيش بحرية ويطالبون بتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم (الأناضول)
آلاف النشطاء شاركوا في الحملة في 25 دولة حول العالم (الأناضول)
على شاطئ برايتون البريطاني، رفع العلم الفلسطيني مصحوبا بلافتة تقول: اسبحوا مع غزة (الأناضول)
مئات الأطفال الفلسطينيين يسبحون في شاطئ غزة (الأوروبية)
ساحل غزة متنفس المحاصرين (الأوروبية)
بعض أهالي القطاع يشاهدون أبناءهم وأشقاءهم المشاركين في المهرجان (الأوروبية)
وتظل غزة في القلب (الأوروبية)