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بالصور|أفغانستان

طالبان تحتفل بالذكرى الـ104 لاستقلال أفغانستان

وضع إكليل من الزهور أمام "مئذنة الحرية" في مجمع وزارة الدفاع بالعاصمة كابل احتفالا بالعيد الوطني (الأوروبية)
20/8/2023-|آخر تحديث: 20/8/202303:25 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

في الذكرى السنوية الثانية لاستعادتها السلطة بعد خروج القوات الأميركية من أفغانستان، آثرت حكومة "الإمارة الإسلامية" عدم تنظيم احتفالات رسمية أو استعراضات عسكرية بهذه المناسبة مكتفية بإصدار بيان.

وعلى النقيض من ذلك، حرصت حكومة طالبان على الاحتفال رسميا -أمس السبت- بالذكرى الـ104 لاستقلال أفغانستان عن الاستعمار البريطاني في حفل خاص بمقر وزارة الدفاع في العاصمة الأفغانية كابل حضره نواب رئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء من الإمارات الإسلامية، والمجاهدون في مقر وزارة الدفاع. كما أقيمت احتفالات رسمية أخرى بهذه المناسبة في جميع أنحاء البلاد.

وكان لافتا ربط الكلمة الافتتاحية في الحفل -التي ألقاها القائم بأعمال وزارة الدفاع الوطني مولوي محمد يعقوب مجاهد- بين المناسبتين بقوله "إننا نحتفل بإرث آبائنا وأجدادنا في هذا اليوم الذي نفتخر به، وبالتصميم نفسه، هزم أبناؤهم وأحفادهم أعظم دولة في العالم، أميركا وحلف شمال الأطلسي".

وقال مولوي عبد الكبير نائب رئيس الوزراء: "يحاول العالم الآن التفاعل مع الإمارة الإسلامية، لأن العالم فهم أنه لا يوجد حل لديه من دون التفاعل مع الإمارة الإسلامية".

وشهد الحفل عددا من الخطب الحماسية والوطنية ألقاها نواب رئيس مجلس الوزراء، وبعض أعضاء مجلس الوزراء بالإمارة الإسلامية، إذ أشاد المتحدثون بـ"كفاح وبطولة المظلومين والمتدينين خلال السنوات العديدة" الماضية ضد القوى الاستعمارية العظمى الثلاث في العالم (بريطانيا، وروسيا، وأميركا).

ورأى المتحدثون أن ذكرى الاستقلال "درس للمحتلين الآخرين"، مؤكدين تمسكهم بـ"وحدة البلاد، والحفاظ على استقلالها، والتفاعل مع العالم".

يذكر أن الأفغان يحيون العيد الوطني لبلادهم يوم 19 أغسطس/آب من كل عام بمناسبة ذكرى توقيع المعاهدة الأنجلو أفغانية في مدينة روالبيندي الباكستانية عام 1919، التي منحت أفغانستان استقلالها الكامل عن بريطانيا، ولو أنها لم تخضع في أي وقت للإمبراطورية البريطانية بعد 3 حروب دامية.

القائم بأعمال رئيس الوزراء الأفغاني مولوي عبد الكبير يخاطب الجمهور خلال الاحتفال بيوم استقلال (الأوروبية)
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جانب من قوات الجيش المشاركة في الاحتفال (الأوروبية)
اللحى تكسو وجوه الجميع (الأوروبية)
المشاركون يحملون راية الإمارة الإسلامية (الأوروبية)
مولوي عبد الكبير (وسط) في طريقه إلى المنصة حيث ألقى كلمته (الأوروبية)
النائب الثاني لرئيس الوزراء عبد السلام حنفي (يمين) لدى حضوره الاحتفال (الأوروبية)
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الحضور تلقى رسالة تهنئة بالمناسبة من أمير الإمارة الإسلامية هبة الله آخوند زاده تلاها بالنيابة عنه مقدم الحفل (الأوروبية)
عمائم وقبعات في الاحتفال بذكرى الاستقلال (الأوروبية)
وزير الدفاع الأفغاني بالوكالة الملا محمد يعقوب مجاهد مخاطبا الحضور: نطمئن الأمة بأننا -بإذن الله وبكل قوتنا- سنحاول منع أفغانستان من العودة إلى ظلام الحرب والبؤس (الأوروبية)
وزير الشؤون الداخلية الأفغاني سراج الدين حقاني: ببركة هذه الأمة ودور العلماء، نصرنا الله على 3 إمبراطوريات (الأوروبية)
نائب رئيس الوزراء الأفغاني للشؤون الاقتصادية عبد الغني برادر: لا يمكن للدول المجاورة أو بعض الدول الأخرى أن تتسامح مع غزو أفغانستان في العامين الماضيين (الأوروبية)
حلقت مروحيات القوات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الوطني في سماء مدينة كابل رافعة علم الإمارة الإسلامية كما نثرت الزهور على المشاركين في الحفل (رويترز)
استعراض لمجموعة من ضباط حرس الشرف خلال الاحتفال (الأوروبية)
الأيدي مرفوعة بالدعاء لحفظ وحماية البلاد (الأوروبية)