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القمر العملاق يستقطب أنظار العالم

family stand with the full moon known as the "Sturgeon Moon" in the background, in Arguineguin A family stand with the full moon known as the "Sturgeon Moon" in the background, in Arguineguin, in the island of Gran Canaria, Spain, August 1, 2023. REUTERS/Borja Suarez DATE 02/08/2023 SIZE 3500 x 2440 SOURCE REUTERS/BORJA SUAREZ
هواة ترقبوا القمر العملاق لتسجيل لقطات نادرة (رويترز)
2/8/2023

منح القمر محبيه والمتغنين به في العالم متعة رؤيته مقتربا من الأرض، الليلة الماضية، ليرسم بذلك لوحات نادرة وبديعة مع معالم الأرض، خلال مداره البيضاوي حول كوكبنا، منذ ظهوره مساء أمس الثلاثاء وحتى شروق شمس اليوم.

واستقطب القمر في حالته التي يطلق عليها "القمر العملاق" هواة التصوير من جميع أنحاء العالم لتسجيل ما يرسمه في حالته تلك خلال دورانه حول الكوكب.

ويطلق اسم "القمر العملاق" على القمر عندما يكون في أقرب نقطة من الأرض ومشعًا بشكل أكبر من المعتاد. وهذا ما كان عليه حال بدر شهر المحرم الهجري الليلة الماضية، حيث بدا مختلفا عن البدر المعتاد، وظهر أكبر حجما، وأكثر إضاءة.

القمر يعانق مآذن مسجد السليمية في مدينة أدرنة التركية الواقعة في أقصى الجهة الشمالية الغربية من الجزء الأوروبي للجمهورية التركية، بالقرب من حدود بلغاريا واليونان (الأناضول)
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ANKARA, TURKIYE - JULY 31: Full moon rises over Kocatepe Mosque in Ankara, Turkiye on July 31, 2023. ( Harun Özalp - Anadolu Agency )
لوحة القمر والهلال (الأناضول)
ATHENS, GREECE - JULY 31: The full moon rises over the ancient temple of the Poseidon, in Sounion, Greece, on July 31, 2023 ( Costas Baltas - Anadolu Agency )
القمر العملاق يطل على معبد بوسيدون اليوناني القديم، أحد المعالم الرئيسية للعصر الذهبي للعاصمة اليونانية أثينا (الأناضول)
The waxing gibbous moon rises behind trees on a hill in Jindayris, in the rebel-held part of Syria's northwestern province of Aleppo, on July 31, 2023 a day ahead of the "sturgeon supermoon". (Photo by Rami al SAYED / AFP)
منظر للقمر العِملاق خلف الأشجار على تل ببلدة جنديرس بمحافظة حلب شمال غرب سوريا (الفرنسية)
The "sturgeon supermoon" rises behind a black banner flying during the Ashura mourning period for Shiite Muslims above the Mohammad Baqir al-Sadr bridge in Iraq's southern city of Basra on August 1, 2023. (Photo by Hussein Faleh / AFP)
هكذا بدا القمر العملاق خلف راية سوداء يرتفع خلف لافتة سوداء مرفوعة بمناسبة حداد عاشوراء فوق جسر محمد باقر الصدر في مدينة البصرة جنوب العراق (الفرنسية)
epa10780429 The 'Super Moon' rises over Cairo, Egypt, 01 August 2023. EPA-EFE/KHALED ELFIQI
القمر العملاق في سماء العاصمة المصرية القاهرة (الأوروبية)
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epa10780556 The 'Sturgeon' supermoon above of El Pilar basilica in Zaragoza, Spain, 01 August 2023. This full moon was known by early Native American tribes as the Sturgeon Moon because the sturgeon fish were more easily caught at this time of year at the Great lakes and elsewhere. EPA-EFE/Javier Cebollada
السكان الأصليون لأميركا أطلقوا على القمر العملاق اسم قمر سمك الحفش لسهولة صيد سمك الحفش في هذا الوقت من العام في البحيرات الكبرى (الأوروبية)
NEW YORK, US - AUGUST 1, 2023: Super Moon rises over the Empire State Building in New York City, US on AUGUST 1, 2023. ( Fatih Aktaş - Anadolu Agency )
القمر العملاق يعلو ناطحة سحاب إمباير ستيت في مدينة نيويورك الأميركية (الأناضول)
PRISTINA, KOSOVO - AUGUST 01: Super moon rises over the buildings in Pristina, Kosovo on August 01, 2023. ( Eren Beksaç - Anadolu Agency )
ليلة مدينة بريشتينا بكوسوفو يضيئها القمر العملاق (الأناضول)
ISTANBUL, TURKEY - 2023/08/01: Silhouettes of the antennas are seen with a super moon in the background. A super moon occurs when the moon is at its closest point to the earth, making the moon look unusually large. (Photo by Onur Dogman/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
يبلغ متوسط مسافة بين الأرض والقمر في مداره حوالي 380 ألف كيلومتر، قصرت إلى حوالي 357 ألف كيلومتر في حالة القمر العملاق (غيتي)
epaselect epa10779059 View of the 'Super Sturgeon Moon' from Zaragoza, Spain, 31 July 2023. EPA-EFE/Javier Belver
بدا حجم البدر الليلة الماضية أكبر من البدر المعتاد بنسبة 14% تقريبا، وأكثر إضاءة بنسبة 30% بسبب اقترابه من الأرض (الأوروبية)
The second supermoon of 2023, also known as the Sturgeon Moon, rises behind the cable car of the Sugar Loaf mountain in Rio de Janeiro, Brazil, on August 1, 2023. - Algonquian native American tribes from the Great Lakes region of the United States named this full moon 'Sturgeon Moon' because of the abundance of sturgeon fish in this period of the year. (Photo by MAURO PIMENTEL / MAURO PIMENTEL / AFP)
شرط حدوث ظاهرة القمر أو البدر العملاق هو أن يصل القمر إلى طور البدر، وأن يكون القمر عند نقطة الحضيض (أقرب نقطة من الأرض) خلال طور البدر (الفرنسية)
ISTANBUL, TURKIYE - AUGUST 01: Super Moon rises over Hagia Sophia Grand Mosque in Istanbul, Turkiye on August 01, 2023. ( İsa Terli - Anadolu Agency )
القمر العملاق فوق مسجد آيا صوفيا بمدينة اسطنبول (الأناضول)
epa10780534 View of the full supermoon called the 'Sturgeon Moon' above Madrid from Torrelones city near Madrid, Madrid, Spain, 01 August 2023. This full moon was known by early Native American tribes as the Sturgeon Moon because the large sturgeon fish of the Great Lakes and other major lakes were more easily caught at this time of year. EPA-EFE/Ismael Herrero
ظاهرة القمر العملاق هي عكس ظاهرة القمر القزم، فالأولى تطلق على القمر عندما يقع في أقرب نقطة في مداره حول الأرض، والثانية تطلق عليه عندما يقع في أبعد نقطة في مداره حول الأرض. (الأوروبية)
القمر العملاق في سماء أحد ملاعب كرة القدم بالأرجنتين (الأوروبية)
ظلال القمر خلال دورانه ترسم صورا جديرة بالتسجيل (رويترز)
يعبر القمر من نقطتين خلال دورته حول الأرض مرة كل شهر قمري، إحداهما تسمى" الأوج" وذلك عندما يكون في أبعد نقطة عن الأرض، والأخرى تسمى" الحضيض" وذلك عندما يكون في أقرب نقطة من الأرض (رويترز)