القمر العملاق يستقطب أنظار العالم

منح القمر محبيه والمتغنين به في العالم متعة رؤيته مقتربا من الأرض، الليلة الماضية، ليرسم بذلك لوحات نادرة وبديعة مع معالم الأرض، خلال مداره البيضاوي حول كوكبنا، منذ ظهوره مساء أمس الثلاثاء وحتى شروق شمس اليوم.

واستقطب القمر في حالته التي يطلق عليها "القمر العملاق" هواة التصوير من جميع أنحاء العالم لتسجيل ما يرسمه في حالته تلك خلال دورانه حول الكوكب.

ويطلق اسم "القمر العملاق" على القمر عندما يكون في أقرب نقطة من الأرض ومشعًا بشكل أكبر من المعتاد. وهذا ما كان عليه حال بدر شهر المحرم الهجري الليلة الماضية، حيث بدا مختلفا عن البدر المعتاد، وظهر أكبر حجما، وأكثر إضاءة.