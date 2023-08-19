بكين تحتضن المؤتمر العالمي للروبوتات

للعام الثامن على التوالي تحتضن العاصمة الصينية بكين مؤتمر "الروبوتات" العالمي الذي يواصل فعالياته لمدة أسبوع بعد انطلاقه قبل يومين، حيث يعرض نحو 600 منتج "روبوت" من أكثر من 160 شركة محلية وأجنبية.

وسيتم الكشف عن حوالي 60 منتجًا جديدًا من "الروبوتات" خلال المؤتمر العالمي للاتصالات، تشمل التصنيع والرعاية الصحية والتعليم والطب والخدمات وحتى التسلية والألعاب، مما أرسل إشارات متفائلة لقطاع "الروبوتات" الصيني.

وبقدر تنوع مجالات "الروبوتات" المعروضة تنوعت الموضوعات المطروحة للنقاش خلال الندوات، التي تشمل أنظمة التحكم الذكية وتحسين الأداء، و"الروبوتات" المتقدمة والأتمتة، والذكاء الاصطناعي و"الروبوتات"، وتعلم الآلة، وتعلم "الروبوت"، ومعالجة الصور، و"الروبوتات" والرؤية الذكية، والتصنيع الذكي، والتفاعل الذكي بين الإنسان والآلة، و"الروبوتات" والصحة الذكية، و"الروبوتات" الدقيقة (النانو)، و"الروبوتات" الطبية وإعادة التأهيل، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.