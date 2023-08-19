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بكين تحتضن المؤتمر العالمي للروبوتات

روبوتات تحاكي تعبيرات الوجوه البشرية (الأوروبية)
19/8/2023-|آخر تحديث: 19/8/202301:08 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

للعام الثامن على التوالي تحتضن العاصمة الصينية بكين مؤتمر "الروبوتات" العالمي الذي يواصل فعالياته لمدة أسبوع بعد انطلاقه قبل يومين، حيث يعرض نحو 600 منتج "روبوت" من أكثر من 160 شركة محلية وأجنبية.

وسيتم الكشف عن حوالي 60 منتجًا جديدًا من "الروبوتات" خلال المؤتمر العالمي للاتصالات، تشمل التصنيع والرعاية الصحية والتعليم والطب والخدمات وحتى التسلية والألعاب، مما أرسل إشارات متفائلة لقطاع "الروبوتات" الصيني.

وبقدر تنوع مجالات "الروبوتات" المعروضة تنوعت الموضوعات المطروحة للنقاش خلال الندوات، التي تشمل أنظمة التحكم الذكية وتحسين الأداء، و"الروبوتات" المتقدمة والأتمتة، والذكاء الاصطناعي و"الروبوتات"، وتعلم الآلة، وتعلم "الروبوت"، ومعالجة الصور، و"الروبوتات" والرؤية الذكية، والتصنيع الذكي، والتفاعل الذكي بين الإنسان والآلة، و"الروبوتات" والصحة الذكية، و"الروبوتات" الدقيقة (النانو)، و"الروبوتات" الطبية وإعادة التأهيل، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.

الرؤوس المتحركة المعروضة للروبوتات الشبيهة بالبشر مصنوعة من جلد اصطناعي تكملها برامج تحريك الذراعين واليدين (الأناضول)
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الزوار يسجلون اللحظات التعبيرية للروبوتات المعروضة التي تضم شخصيات تاريخية صينية (الأوروبية)
عرض فني للروبوتات المشاركة (الأناضول)
المؤتمر تنظمه الحكومة الشعبية لبلدية بكين، ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية وشركة العلوم والتكنولوجيا (الأوروبية)
رؤوس روبوتية معلقة على الحائط تؤدي تعبيرات الوجه خلال المؤتمر (الأوروبية)
أذرع آلية ذكية تقدم الشاي الصيني وأكواب المثلجات وأخرى ارتدت كرات البينغ بونغ وغيرها تقدم خدمة التدليك للزوار (الأوروبية)
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الروبوتات المجهزة بوحدات الذكاء الاصطناعي تستقطب اهتمام الزوار (رويترز)
زوار يشاهدون كلبًا آليًا طورته إحدى الشركات الصينية المشاركة في المؤتمر (رويترز)
روبوت كرة السلة يستعرض مهاراته الحركية أمام الزوار (الأوروبية)
الروبوتات الزراعية المعروضة تضم روبوت الحصاد المصمم لقطف الثمار (الأناضول)
الروبوت الفنان يرسم ملامحك بدقة (الأوروبية)
روبوت رباعي الأرجل (الأناضول)
روبوت جراحي معروض ضمن الروبوتات الطبية في المؤتمر (الأناضول)
أحد الروبوتات الصناعية المعروضة للزوار (الأناضول)
موضوع المؤتمر العالمي للروبوتات لهذا العام هو "الابتكار المفتوح.. مشاركة المستقبل" (الأوروبية)