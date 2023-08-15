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بالصور|أفغانستان

عامان على عودة طالبان إلى السلطة

جانب من احتفالات أنصار حركة طالبان في العاصمة كابل (الأناضول)
15/8/2023

بمناسبة الذكرى الثانية لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان وعودة حركة طالبان إلى الحكم شهدت شوارع العاصمة كابل ومدينتي قندهار وهرات اليوم مسيرات احتفالية شعبية، جابت شوارع تلك المدن حاملة رايات طالبان البيضاء المكتوب عليها الشهادتين، والتي استبدلتها الحركة بعلم البلاد القديم.

وعلى عكس احتفالات العام الماضي بتلك المناسبة التي أطلقت عليها الحركة اسم "يوم الحرية"، وجعلته عطلة رسمية، لم تنظم حكومة طالبان استعراضات عسكرية، وأعلن أمير طالبان هبة الله آخوند زاده إلغاء عرض عسكري كان مقررا في قندهار اليوم الثلاثاء "تفاديا لإزعاج المواطنين".

واكتفت الحركة هذا العام بإصدار بيان تعهدت فيه بـ"مقاومة أي تهديد لاستقلال وحرية البلاد"، مشيدة بالنصر الذي مكن من إقامة "النظام الإسلامي" في أفغانستان. وقالت في البيان "إن استعادة كابل أثبتت مرة أخرى أن لا أحد بإمكانه السيطرة على الأمة الأفغانية الأبية، ولن يسمح لأي محتل بتهديد استقلال أفغانستان".

دوريات أمنية في قندهار رافقت الاحتفالات الشعبية بالذكرى الثانية لعودة طالبان إلى الحكم (الأوروبية)
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مسيرة بالسيارات في كابل تحمل إحداها صورة مؤسس الحركة الراحل الملا عمر (غيتي)
قوافل طالبان تجوب شوارع كابل (الأوروبية)
مسيرة احتفالية بالدراجات النارية (الأوروبية)
تنوع مظاهر الاحتفالات الشعبية (الأوروبية)
محتفلون يمرون أمام مقر السفارة الأميركية المهجور في كابل (الأوروبية)
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علم طالبان على جبين المحتفلين في كابل (الأناضول)
علم إمارة أفغانستان الإسلامية يرفرف في كل أنحاء العاصمة كابل (الأناضول)
مسيرة احتفالية بالأحصنة في العاصمة الأفغانية (الأوروبية)
كثافة المحتفلين تعوض عدول طالبان عن العرض العسكري (الأوروبية)
بعد مرور 8 شهور على عودة طالبان إلى السلطة، احتفلت الحركة بالتخلي عن العلم الأفغاني السابق ذي الألوان الثلاثة (الأسود والأحمر والأخضر) واعتمدت رايتها البيضاء المكتوب عليها الشهادتين علما رسميا للبلاد (الأناضول)
أنصار طالبان يهتفون خلال الاحتفالات: تحيا إمارة أفغانستان الإسلامية، الموت للأميركيين (الأناضول)
مسيرة احتفالية في قندهار المعقل التقليدي لطالبان (الأناضول)
جيل ما بعد الحرب يحلم بوطن مستقر وآمن (الأناضول)
قبل عامين،أكملت حركة طالبان عودتها إلى السلطة في أفغانستان بعد سقوط الحكومة المدعومة من الغرب وعمليات الإجلاء السريعة للجيوش والمنظمات الأجنبية وعديد من الأفغان الذين عملوا معهم. لكن لم تعترف أي دولة رسميا بحكم طالبان بعد (غيتي)
الوجه النسائي الوحيد الذي رصدته الكاميرا في الاحتفالات (غيتي)