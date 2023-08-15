عامان على عودة طالبان إلى السلطة

بمناسبة الذكرى الثانية لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان وعودة حركة طالبان إلى الحكم شهدت شوارع العاصمة كابل ومدينتي قندهار وهرات اليوم مسيرات احتفالية شعبية، جابت شوارع تلك المدن حاملة رايات طالبان البيضاء المكتوب عليها الشهادتين، والتي استبدلتها الحركة بعلم البلاد القديم.

وعلى عكس احتفالات العام الماضي بتلك المناسبة التي أطلقت عليها الحركة اسم "يوم الحرية"، وجعلته عطلة رسمية، لم تنظم حكومة طالبان استعراضات عسكرية، وأعلن أمير طالبان هبة الله آخوند زاده إلغاء عرض عسكري كان مقررا في قندهار اليوم الثلاثاء "تفاديا لإزعاج المواطنين".

واكتفت الحركة هذا العام بإصدار بيان تعهدت فيه بـ"مقاومة أي تهديد لاستقلال وحرية البلاد"، مشيدة بالنصر الذي مكن من إقامة "النظام الإسلامي" في أفغانستان. وقالت في البيان "إن استعادة كابل أثبتت مرة أخرى أن لا أحد بإمكانه السيطرة على الأمة الأفغانية الأبية، ولن يسمح لأي محتل بتهديد استقلال أفغانستان".