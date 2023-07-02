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بالصور|فرنسا

ليلة خامسة من الاضطرابات في فرنسا

الشرطة الفرنسية نحاصر أحد المحتجين في العاصمة باريس (رويترز)
2/7/2023

لم ينجح الاستنفار الأمني غير المسبوق بفرنسا في كبح الاضطرابات الواسعة التي اندلعت في عدة مدن فرنسية عقب مقتل الفتى الفرنسي نائل مرزوقي (جزائري الأصل) الثلاثاء الماضي برصاص شرطي أثناء تفتيش مروري.

ورغم تراجعها النسبي، فقد اندلعت الاحتجاجات لليلة الخامسة، لا سيما في المدن الكبرى؛ باريس ومارسيليا وليون، وشابتها اشتباكات وأعمال عنف وتخريب.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأحد توقيف 719 شخصا خلال الليلة الخامسة من الاضطرابات، وسبقها اعتقال أكثر من 1300 شخص في الليلة الرابعة من الاضطرابات التي شهدتها البلاد، والتي دفعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إرجاء زيارة كانت مقررة اليوم إلى ألمانيا.

وتم تشييع جنازة الشاب القتيل نائل (17 سنة) أمس السبت في الضاحية الباريسية، بحضور عائلته ومعارفه، ووسط غياب كامل للإعلام. وشهدت أعمال الشغب تراجعا الليلة الماضية، رغم الأحداث المتفرقة والتوقيفات.

الشرطة الفرنسية تكثف انتشارها في جادة الشانزليزيه بقلب باريس (رويترز)
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الانتشار الواسع للشرطة وقوات الأمن لم يوقف الاحتجاجات (رويترز)
إحدى السيارات التي طالها التخريب خلال الاحتجاجات (رويترز)
إطفائي فرنسي يحاول إخماد النيران التي أشعلها المحتجون في عدد من السيارات بمدينة توركوان شمالي البلاد (رويترز)
دراجة نارية أحرقها المحتجون بباريس في الليلة الخامسة من الاحتجاجات التي أشعلها مقتل الفتى الفرنسي نائل مرزوقي (رويترز)
حافلة عامة أحرقها المحتجون في مدينة نانتير بالقرب من باريس (الأوروبية)
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رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحرائق التي أشعلها المحتجون في مرافق عامة وممتلكات خاصة (الأوروبية)
ساحة لألعاب الأطفال طالها الحريق خلال اشتباكات بين قوات الشرطة الفرنسية وشبان محتجين في نانتير (غيتي)
احتراق عشرات الحافلات خلال الاحتجاجات العنيفة المتواصلة في فرنسا (رويترز)
نظرا لاستهداف وسائل النقل العامة خلال الاشتباكات قررت وزارة الداخلية الفرنسية إيقاف جميع خدمات الحافلات العامة والترام قبل غروب الشمس (رويترز)
اللصوص نهبوا عشرات المتاجر وأضرموا النار في نحو 2000 سيارة منذ بدء أعمال الشغب (رويترز)
متجر خُرِّب خلال اشتباكات ليلية بين المتظاهرين والشرطة في شمال فرنسا (رويترز)
ضباط الشرطة في حراسة أمام "متجر ديور" في الشانزليزيه خلال أعمال الشغب (رويترز)
الشانزليزيه بات خاليا من رواده ليلا بسبب الاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمحتجين (غيتي)
بعض المعتقلين الذين تم توقيفهم في باريس الليلة الماضية (رويترز)
اشتباكات بين قوات شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين بالقرب من قوس النصر في قلب باريس (الأوروبية)
وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت اليوم الأحد توقيف 719 شخصا خلال الليلة الخامسة من الاضطرابات التي شهدتها البلاد إثر مقتل الفتى نائل مرزوقي (رويترز)