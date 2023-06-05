بالصور

بالصور

لعنة البلاستيك تهدد بيئة العالم

نشطاء البيئة يدعون إلى دحر التلوث البلاستيكي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة (الأوروبية)
5/6/2023

تحتفل دول العالم في الخامس من يونيو/حزيران من كل عام باليوم العالمي للبيئة، ويركز احتفال هذا العام الذي يصادف اليوم الاثنين على توعية الناس بأهمية الحفاظ على البيئة، وتشجيعهم على اتخاذ إجراءات للحد من التلوث، خصوصا التلوث البلاستيكي الذي أدمن العالم استخدامه وبات يحصد عواقبه البيئية والاجتماعية والاقتصادية والصحية الوخيمة.

وتفيد الإحصاءات البيئية العالمية بأن العالم ينتج حوالي 400 مليون طن من النفايات البلاستيكية كل عام، ويتم شراء مليون زجاجة بلاستيكية كل دقيقة في جميع أنحاء العالم، كما يتم استخدام نحو 5 تريليونات كيس بلاستيكي في جميع أنحاء العالم كل عام. ويستخدم ما يقرب من 36% من جميع المواد البلاستيكية المنتجة في التعبئة والتغليف، بما في ذلك المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لحاويات الأغذية والمشروبات.

وينتهي ما يقرب من 85% منها في مكبات القمامة أو كنفايات غير منظمة تلوث التربة، والأنهار وحتى البحار والمحيطات، ويتدفق حوالي 11 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنويا إلى المحيطات. وجد الآن 5.25 تريليونات قطعة بلاستيكية كبيرة ومتناهية الصغر في محيطنا و46 ألف قطعة في كل ميل مربع من المحيط، يصل وزنها إلى 269 ألف طن. وقد يتضاعف هذا 3 مرات بحلول عام 2040 إذا استمرت اتجاهات النمو التاريخية.

والأخطر في الأمر أن معظم المواد البلاستيكية لا تختفي تمامًا وتنقسم إلى قطع أصغر وأصغر. ويمكن أن تدخل تلك اللدائن الدقيقة إلى جسم الإنسان من خلال الاستنشاق والامتصاص وتتراكم في الأعضاء. وتم العثور على جزيئات بلاستيكية دقيقة في الرئتين والكبد والطحال والكلى، وقد كشفت دراسة مؤخرًا عن وجود جزيئات بلاستيكية دقيقة في مشيمة الأطفال حديثي الولادة.

تم إطلاق أول منتج بلاستيكي في العالم بصورة تجارية عام 1907 ولكن الإنتاج الضخم لم يبدأ حتى عام 1952. ومنذ ذلك الحين، زاد الإنتاج السنوي للبلاستيك بما يقرب من 200 ضعف حيث ننتج اليوم كمية من البلاستيك على مستوى العالم تساوي ثلثي الكتلة البشرية الإجمالية (الأناضول)
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التلوث يطال مياه الأنهار والبحار وصولا للمحيطات التي تدعم الحياة على الأرض، حيث تحتفظ المحيطات بنسبة 97% من مياه العالم. ونعتمد عليها لتنظيم مناخنا (الأوروبية)
العالم ينتج نحو 400 مليون طن من النفايات البلاستيكية كل عام ينتهي 60% منها في بيئتنا الطبيعية (رويترز)
الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في التلوث البلاستيكي في العالم، إذ تنتج حوالي 42 مليون طن متري من النفايات البلاستيكية كل عام، أي ضعف ما تنتجه الصين، وأكثر من دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة (الأوروبية)
في البلدان ذات أنظمة إدارة النفايات الصلبة الضعيفة، يمكن العثور على النفايات البلاستيكية -وخاصة الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد- تسد المجاري وتوفر أماكن تكاثر للبعوض والآفات، ونتيجة لذلك تزيد من انتقال الأمراض المعدية مثل الملاريا (رويترز)
عندما يتم إلقاء النفايات البلاستيكية في مكبات النفايات أو التخلص منها بشكل غير مسؤول، تتسرب كميات كبيرة إلى البيئات الطبيعية (رويترز)
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التلوث البلاستيكي يتسبب في تهديدات بيئية شديدة ويعرض القرويين الذين يعتمدون على المياه الجليدية للخطر (غيتي)
الأنهار والبحيرات تحمل النفايات البلاستيكية إلى البحار مما يجعلها من المساهمين الرئيسيين في تلوث المحيطات (الأوروبية)
مأساة التلوث تبدو أكثر قسوة في الدول النامية نظرا لضعف الإمكانيات، ففي سريلانكا على سبيل المثال يتم إنتاج 682 طنا متريا من النفايات البلاستيكية يعاد تدوير 11% منها فقط (الأوروبية)
وقفة لمجموعة من نشطاء البيئة بالعاصمة الكورية الجنوبية سول للتوعية بمخاطر التلوث البيئي في اليوم العالمي الـ51 للبيئة (الأناضول)
عدد من الأعضاء المتطوعين بمنظمة "الشباب من أجل البيئة" في إندونيسيا ينظمون مسيرة للتوعية بمخاطر التلوث بالعاصمة جاكرتا (الأناضول)
في العاصمة الهندية نيودلهي يشكل نشطاء البيئة سلسلة بشرية عشية يوم البيئة العالمي، للحصول على تعهد بالحفاظ على نهر يامونا نظيفا (رويترز)
نصب فني مصنوع من نفايات البلاستيك سبق إقامته في العاصمة الكينية نيروبي للتوعية بمخاطر التلوث البلاستيكي (رويترز)
مجسم لسمكة مصنوع من نفايات البلاستيك يحمله أعضاء المنظمات البيئية في كوريا الجنوبية أمام قاعة الجمعية الوطنية بالعاصمة سول بمناسبة اليوم العالمي للبيئة (الأناضول)
متطوعون هنود ينقلون مجسما لسمكة مصنوعة من النفايات البلاستيكية على ساحل كورومانديل بخليج البنغال في مدينة مدراس عاصمة ولاية تاميل نادو للتوعية بخطر تأثير تلوث البيئة على الحياة البحرية (الأوروبية)
مجسم لوحش مصنوع من نفايات البلاستيك يبلغ طوله 42 قدما على شاطئ كوكس بازار ببنغلاديش للتوعية بخطر التلوث البلاستيكي ( الأناضول)
هكذا صممت إحدى شركات التعبئة والتغليف في أستراليا هذا المجسم الذي يبلغ طوله 4 أمتار مستخدمة نفايات بلاستيكية وأطلقت عليه اسم "كومة بلاستيكية" ووضعته على شاطئ بوندي بمدينة سيدني، للتوعية بكمية البلاستيك التي يتم التخلص منها في محيطات العالم كل 30 ثانية (غيتي)