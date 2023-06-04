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احتفالات تايلندية بـ"يوم فيساك"

رهبان بوذيون يتعبدون على طريقتهم في مقاطعة باتوم ثاني خارج العاصمة التايلندية بانكوك، خلال احتفال لإحياء ذكرى "يوم فيساك" هو احتفال سنوي بميلاد بوذا وتنويره ووفاته (رويترز)
4/6/2023

يوم "فيساك" عند البوذيين هو اليوم الذي يكتمل فيه القمر في مايو/أيار من كل عام، وهو أقدس يوم عند البوذيين في كل أرجاء العالم. ويعتقدون أنه في مثل هذا اليوم عام 623 قبل الميلاد ولد بوذا ـمؤسس البوذيةـ وفي مثل هذا اليوم بلغ حالة التنور، وفيه أيضا توفي عن 80 عاما.

وبموجب قرار اتخذته عام 1999، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"يوم فيساك" بوصفه "يوما دوليا" إقرارا منها بالمساهمة التي قدمتها البوذية، التي تعتبرها المنظمة الدولية من أقدم الديانات في مجال الروحانية الإنسانية.

وأمس السبت الذي صادف اكتمال القمر احتفل البوذيون في تايلند بهذه المناسبة، خصوصا أنهم يشكلون غالبية سكان البلاد (93.4%)، وبذلك تصبح ثاني دولة لديها أكبر تعداد بوذي في العالم بعد الصين، وتتبع البوذية في تايلند "مدرسة ثيرافادا"، أحد المذهبين الرئيسيين للبوذية، إلى جانب مدرسة "الماهايانا".

وتقدر أعداد البوذيين حول العالم بحوالي 535 مليون شخص يمثلون ما بين 7% إلى 8% من إجمالي سكان العالم، والبوذية هي الديانة السائدة في بوتان وميانمار وكمبوديا والصين واليابان والتبت ومنغوليا وسنغافورة وسريلانكا وتايوان وفيتنام.

ويعيش عدد كبير من البوذيين في كوريا الشمالية ونيبال والهند وكوريا الجنوبية. والصين هي الدولة التي تضم أكبر عدد من البوذيين في العالم، (حوالي 244 مليون يشكلون نسبة 18.2% من إجمالي سكانها) ومعظمهم من أتباع "مدرسة الماهايانا الصينية "، مما يجعلها أكبر مجموعة بوذية في العالم.

 

آلاف البوذيين يضيئون الشموع احتفالا بـ"يوم فيساك" في معبد "وات فرا داماكايا" البوذي في ضواحي بانكوك (غيتي)
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مجموعة من أفراد "شعب هاي" البوذي يحملون زهور اللوتس والشموع وأعواد البخور أثناء سيرهم بجوار تمثال بوذا العملاق احتفالا بـ"يوم فيساك" في حديقة بودهامونثون بمقاطعة ناخون باتوم في تايلند (الأوروبية)
رهبان بوذيون يوقدون المصابيح في طقس جماعي لتكريم بوذا في معبد "وات فرا داماكايا" البوذي بضواحي بانكوك (غيتي)
بوذيون من الجنسين يشاركون في الطقوس الاحتفالية (غيتي)
يتوافد الرهبان البوذيون على المعابد في مختلف مقاطعات تايلند للاحتفال بالمناسبة (الأوروبية)
الرهبان البوذيون مسؤولون عن الحفاظ على تعاليم بوذا ونشرها وإرشاد البوذيين من عامة الناس (غيتي)
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البوذية هي الديانة الأولى في تايلند ويدين بها نحو 63 مليون نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ 71 مليون نسمة (غيتي)
ارتبطت المؤسسة البوذية في تايلند بالحكومة وتأسيس الملكية قبل نحو 800 عام (غيتي)
دستور تايلند لا ينص على دين معين للمواطنين لكن يجب على الملك بموجب القانون أن يكون بوذيا من مدرسة "ثيرافادا" البوذية (رويترز)
تبلغ نسبة من يدينون بالبوذية في تايلند 93.2% من عدد السكان، أما نسبة من يدينون بالإسلام فتبلغ 5.5% والمسيحية 0.9% واللا دينيون 0.3% (غيتي)
يُصنّف الرهبان التايلنديون المعاصرون وفقا لقدرتهم على اجتياز الامتحانات في العقيدة البوذية ولغة بالي، ويُعيّنون في مناصب أعلى في التسلسل الهرمي على أساس هذه الامتحانات، وعلى دعمهم أيضا من قبل الأعضاء المؤثرين في العائلة المالكة والحكومة (غيتي)
رايات بوذية تتقدم الاحتفالات أمام أحد المعابد في تايلند (غيتي)
تعبير بالإضاءة استخدمت فيه آلاف الفوانيس ومصابيح "LED "مرتبة في صور ولادة بوذا وتنويره وموته (غيتي)
منظر عام لمعبد "وات فرا داماكايا" خلال الاحتفال بـ"يوم فيساك" (رويترز)
أطول تمثال لبوذا يقع في مقاطعة "نغ تونغ" وسط تايلند، ويبلغ ارتفاعه 92 مترا، وعرضه 63 مترا، ويعد ثاني أطول تمثال في جنوب شرق آسيا، وسابع أطول تمثال في العالم (الأناضول)