احتفالات تايلندية بـ"يوم فيساك"

يوم "فيساك" عند البوذيين هو اليوم الذي يكتمل فيه القمر في مايو/أيار من كل عام، وهو أقدس يوم عند البوذيين في كل أرجاء العالم. ويعتقدون أنه في مثل هذا اليوم عام 623 قبل الميلاد ولد بوذا ـمؤسس البوذيةـ وفي مثل هذا اليوم بلغ حالة التنور، وفيه أيضا توفي عن 80 عاما.

وبموجب قرار اتخذته عام 1999، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"يوم فيساك" بوصفه "يوما دوليا" إقرارا منها بالمساهمة التي قدمتها البوذية، التي تعتبرها المنظمة الدولية من أقدم الديانات في مجال الروحانية الإنسانية.

وأمس السبت الذي صادف اكتمال القمر احتفل البوذيون في تايلند بهذه المناسبة، خصوصا أنهم يشكلون غالبية سكان البلاد (93.4%)، وبذلك تصبح ثاني دولة لديها أكبر تعداد بوذي في العالم بعد الصين، وتتبع البوذية في تايلند "مدرسة ثيرافادا"، أحد المذهبين الرئيسيين للبوذية، إلى جانب مدرسة "الماهايانا".

وتقدر أعداد البوذيين حول العالم بحوالي 535 مليون شخص يمثلون ما بين 7% إلى 8% من إجمالي سكان العالم، والبوذية هي الديانة السائدة في بوتان وميانمار وكمبوديا والصين واليابان والتبت ومنغوليا وسنغافورة وسريلانكا وتايوان وفيتنام.

ويعيش عدد كبير من البوذيين في كوريا الشمالية ونيبال والهند وكوريا الجنوبية. والصين هي الدولة التي تضم أكبر عدد من البوذيين في العالم، (حوالي 244 مليون يشكلون نسبة 18.2% من إجمالي سكانها) ومعظمهم من أتباع "مدرسة الماهايانا الصينية "، مما يجعلها أكبر مجموعة بوذية في العالم.