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بالصور|العالم الإسلامي

أضاحي العيد تتزين للمضحين

آخر تحديث: 28/6/202310:24 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

لعيد الأضحى أسماء مختلفة، منها العيد الكبير كما هو الحال في كل من مصر والمغرب وفلسطين والعراق والأردن ولبنان وتونس وليبيا والجزائر والسودان وسوريا، ويسمى عيد الحجاج في البحرين.

أما في باكستان وإيران وأفغانستان وتركيا ودول آسيا الوسطى فيسمى "قرباني عيد"، ويطلق عليه أيضا يوم النحر، لكن التسمية الأكثر شيوعا هي عيد الأضحى، نسبة إلى الأضحية اقتداء بسنة نبي الله إبراهيم عليه السلام.

وتتنوع الأضحية حسب الحالة المادية والاجتماعية لكل شخص، فمنهم من يشتري كبشا أو تيسا أو عنزا، ومنهم من يشتري بقرة ومنهم من يشتري جملا، لذبحها بعد صلاة العيد مباشرة، وهناك من يذبح في اليومين التاليين، ويقسم لحم الأضحية إلى 3 أجزاء، جزء للعائلة، وجزء للأصدقاء والأقارب، وجزء للفقراء والمحتاجين.

وترتبط الأضحية بإدخال البهجة والسرور في نفوس الجميع صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، يتلقون نصيبهم من الأضحية، ويتفنن باعة الأضاحي في تزيينها بطرق عدة عند بيعها لجذب المشترين وإسعادهم.

تزيين إبل الأضاحي في "سوق قرباني" بمدينة كراتشي بباكستان (الأناضول)
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بائع إبل يتباهى بزينة بضاعته (الأوروبية)
للماعز نصيب من الزينة (رويترز)
حجم الإبل يتيح مساحة أوسع للتفنن في تزينيها (الأوروبية)
عيد الأضحى مناسبة لرواج زينة الأضاحي، والمحال المتخصصة في صناعتها وبيعها (الأوروبية)
تزيين خراف الأضاحي المعروضة للبيع في سوق الحيوانات في مدينة سكوبي عاصمة جمهورية مقدونيا الشمالية (الأناضول)
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الأفغان لا يقلون حرصا على تزيين أضاحيهم (الأناضول)
تزيين أضحية بالأجراس والشرائط الملونة في مدينة بيشاور الباكستانية (رويترز)
الجاموس أحد المواشي المفضلة للأضحية في مصر (رويترز)
سوق للأضاحي في العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)
كبش أقرن معروض للبيع في سوق الأضاحي بمدينة كركوك العراقية (الأناضول)
رغم الاشتباكات العسكرية بين فرقاء السلاح في السودان.. سودانيون يشترون الأضاحي في بورتسودان (رويترز)
في مدينة قندهار جنوب أفغانستان يشكو التجار من ركود أسواق الأضاحي بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة الجفاف (الأوروبية)
جانب من الأضاحي المعدة للذبح في الفناء الخلفي لـ "مسجد الرحمة" بالعاصمة الأوكرانية كييف (الأناضول)
حمام نهري للأضحية قبل ذبحها في بنغلاديش (الأوروبية)
تفريغ حمولة من خراف الأضاحي في مدينة إسطنبول التركية (الأناضول)
غسل أضحية بالماء والصابون (الأوروبية)
رفع أضحية على سطح منزل في مدينة كراتشي (الأوروبية)
صناعة السكاكين ومتعلقات الذبح الأخرى تنتعش خلال عيد الأضحى (الأوروبية)
في قرغيزستان يحرصون على الدعاء عقب شراء الأضحية (الأوروبية)