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بالصور|العالم الإسلامي

عرفة.. ركن الحج الأعظم

27/6/2023-|آخر تحديث: 27/6/202305:25 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

مع إشراقة شمس اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ توجه حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات الطاهر، لأداء ركن الحج الأعظم، ملبين متضرعين داعين الله، عز وجل، أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وأدى حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة؛ اقتداءً بسنة الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة؛ تأسيا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بات فيها وصلى الفجر.

عرفات يقع على الطريق بين مدينتي مكة المكرمة والطائف على بُعد 10 كيلومترات من مشعر "منى" الذي يقضي فيه الحجاج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة (رويترز)
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مضخات تضخ رذاذ ماء للتخفيف من حرارة الجو في عرفات (رويترز)
الحجيج أدوا صلاتي الظهر والعصر جمعا في مسجد نمرة (الأوروبية)
جانب من المصلين في محيط مسجد نمرة (الأوروبية)
حاجة تحمل طفلتها في طريقها إلى عرفات (رويترز)
وحاج آخر يحمل طفلته في عرفات (الأوروبية)
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حجاج جاؤوا من مختلف بقاع الأرض (رويترز)
من المتوقع أن يحطم العدد الإجمالي للحجاج هذا العام الأرقام القياسية بأكثر من 2.5 مليون لأول مرة منذ رفع القيود التي سبق وفرضت بسبب جائحة كورونا (رويترز)
الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم ومن فاته حضور عرفة فاته الحج (رويترز)
عيون تدمع وأكف ترفع ولسان يلهث بالدعاء (رويترز)
لم يمنعها عمرها وحالتها الصحية من التوجه لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام (رويترز)
من أسماء جبل عرفة أو "عرفات" جبل الرحمة بسبب الموقف العظيم الذي يقفه الحجاج المسلمون في ذلك اليوم، حيث تتنزل فيه الرحمات والبركات ومغفرة الله سبحانه وتعالى على الواقفين فيه (رويترز)
عرفة أو عرفات هو المشعر الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم المكي، عند حدوده من الجهة الشرقية على بُعد نحو 20 كيلومترا من مكة المكرمة، ويتجمع فيه عادة أكثر من مليوني حاج (رويترز)
عرفة عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بـ"جبل الرحمة" الذي يبلغ ارتفاعه 30 مترا، يمكن الوصول إلى قمته (رويترز)
حرصت على التبكير بالصعود إلى جبل عرفة (الأوروبية)
الحج يوحد المسلمين على مختلف أجناسهم وألوانهم (الأوروبية)
في يوم عرفة، ينتظر الحجاج أن يشهدوا أفضل يوم عند الله، فما من يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة، وفق الأحاديث الشريفة الواردة في ذلك (الأوروبية)
عرفة شهد نزول آية من القرآن الكريم على رسول الله وهي قوله تعالى: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإسْلَامَ دِينًا" [المائدة: من الآية 3] (الأوروبية)