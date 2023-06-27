عرفة.. ركن الحج الأعظم

مع إشراقة شمس اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ توجه حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات الطاهر، لأداء ركن الحج الأعظم، ملبين متضرعين داعين الله، عز وجل، أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وأدى حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة؛ اقتداءً بسنة الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة؛ تأسيا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بات فيها وصلى الفجر.