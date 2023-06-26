"المدرهة".. تقليد يمني خاص بموسم الحج

تمثل الأرجوحة أو ما تعرف في اليمن بـ"المدرهة" أحد أبرز المظاهر التقليدية للتراث الثقافي والشعبي اليمني، التي تأتي ضمن العادات والتقاليد المصاحبة لموسم الحج.

ونصب المدرهة أمر شائع سواء في باحة منزل الشخص الذي يذهب لأداء مناسك الحج، أو في منزل أحد جيرانه، حيث اعتاد اليمنيون -خاصة في صنعاء القديمة وعدن والمناطق الشمالية- إحياء أيام الحج بنصب "المدرهة"، وهي عادة متوارثة منذ مئات السنين لوداع حجاج بيت الله الحرام واستقبالهم لدى عودتهم.

وتُصنع "المدرهة" من الأخشاب القوية، ويتم ربط أعمدتها بسلاسل حديدية أو حبال قوية متينة. ويشدد الأهل على أهمية توثيق أعمدتها خشية انقطاعها، لأن انقطاعها يحمل اعتقادا ينذر بالشؤم من أن الحاج في خطر، خاصة أن السفر للحج قديما كان شاقا ومحفوفا بالمخاطر ويستغرق أشهرا.