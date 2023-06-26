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بالصور|اليمن

"المدرهة".. تقليد يمني خاص بموسم الحج

المدرهة تقليد تراثي يمني عمره أكثر من 1200 عام (الأوروبية)
26/6/2023

تمثل الأرجوحة أو ما تعرف في اليمن بـ"المدرهة" أحد أبرز المظاهر التقليدية للتراث الثقافي والشعبي اليمني، التي تأتي ضمن العادات والتقاليد المصاحبة لموسم الحج.

ونصب المدرهة أمر شائع سواء في باحة منزل الشخص الذي يذهب لأداء مناسك الحج، أو في منزل أحد جيرانه، حيث اعتاد اليمنيون -خاصة في صنعاء القديمة وعدن والمناطق الشمالية- إحياء أيام الحج بنصب "المدرهة"، وهي عادة متوارثة منذ مئات السنين لوداع حجاج بيت الله الحرام واستقبالهم لدى عودتهم.

وتُصنع "المدرهة" من الأخشاب القوية، ويتم ربط أعمدتها بسلاسل حديدية أو حبال قوية متينة. ويشدد الأهل على أهمية توثيق أعمدتها خشية انقطاعها، لأن انقطاعها يحمل اعتقادا ينذر بالشؤم من أن الحاج في خطر، خاصة أن السفر للحج قديما كان شاقا ومحفوفا بالمخاطر ويستغرق أشهرا.

"المدرهة" عند اليمنيين ترتبط بتعظيم فريضة الحج ومباركة الساعين لتأديتها (الأوروبية)
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المدرهة يوضع عليها شال أو عمامة الحاج الرجل، أو قماش المرأة التي تذهب للحج، وتسمى المدرهة باسم من ذهب لفريضة الحج (الأوروبية)
فتاة يمنية ترتدي زيا تقليديا تجلس على أرجوحة تقليدية أقيمت في صنعاء (الأوروبية)
"المدرهة" منتشرة بشكل أكبر في صنعاء ومرتبطة بموسم الحج، حيث تعد فعالية دينية تراثية وثقافية (الأوروبية)
"المدرهة" في ظاهرها لعبة شعبية، ولكن اكتسبت بعدا دينيا وآخر اجتماعيا لدى اليمنيين تجسدهما كلمات الأهازيج المصاحِبة وطبيعة المشاركة فيها (الأوروبية)
"المدرهة" تستهوي الكبار أيضا (الأوروبية)
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تصاحب "المدرهة" أهازيج و أناشيد يغلب عليها الشجن والحزن وتغنى بأبيات عفوية ونغم مؤثر (الأوروبية)
التقليد اليمني التراثي يجسد بعدا اجتماعيا في الترابط الأسري والمجتمعي الذي تعكسه طبيعة المشاركة في هذه الاحتفالية الشعبية، التي تتيح لكل فئات المجتمع المشاركة فيها، أطفالا ونساء وشبابا وشيبا (الأوروبية)
تنويعات في التصميم لتلائم الصغار (الأوروبية)
عائلات الحجاج أو جيرانهم ينصبون المدرهة أمام بيوتهم حتى عودتهم (الأوروبية)
جرت العادة على تخصيص وقت محدد لركوب "المدرهة"، بحيث تشارك النساء والأطفال نهارا، و الرجال مساء (الأوروبية)
الأطفال ينتظرون "المدرهة" كل موسم حج (الأوروبية)
فتاة ترتدي الزي اليمني التقليدي تنتظر دورها لركوب "المدرهة" (الأوروبية)
"المدرهة" تستهوي الجميع من الصباح حتى حلول المساء (الأوروبية)