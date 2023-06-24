ضيوف الرحمن يتدفقون على الأراضي المقدسة

يواصل حجاج بيت الله الحرام التوجه إلى الأراضي المقدسة استعدادا لبدء أداء مناسك الحج لهذا العام، حيث تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة أكثر من مليوني مسلم من مختلف أرجاء العالم لأداء فريضة الحج التي تبدأ غدا الأحد، وتتوج بالركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة 1444، الذي يوافق الثلاثاء المقبل.

ويصل عدد الحجاج هذا العام إلى ما كان عليه قبل تفشي جائحة كورونا، التي حدت من أعداد الحجاج لمدة 3 أعوام. ويتوقع أن يتجاوز عدد الحجاج هذا العام المليونين، من داخل المملكة وخارجها. علما أنه شارك في المناسك العام الماضي 926 ألف حاج، بينهم 781 ألفا أتوا من الخارج، وَفق البيانات الرسمية.

وفي حين تغمر الفرحة الواصلين إلى أرض الحرمين الشريفين بعد سنوات من القيود المرتبطة بجائحة كورونا، يشعر الملايين بالأسى لعدم تمكنهم من الالتحاق بالركب في ظل أزمات اقتصادية طاحنة في كثير من الدول العربية والإسلامية.