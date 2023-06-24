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بالصور|السعودية

ضيوف الرحمن يتدفقون على الأراضي المقدسة

24/6/2023

يواصل حجاج بيت الله الحرام التوجه إلى الأراضي المقدسة استعدادا لبدء أداء مناسك الحج لهذا العام، حيث تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة أكثر من مليوني مسلم من مختلف أرجاء العالم لأداء فريضة الحج التي تبدأ غدا الأحد، وتتوج بالركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة 1444، الذي يوافق الثلاثاء المقبل.

ويصل عدد الحجاج هذا العام إلى ما كان عليه قبل تفشي جائحة كورونا، التي حدت من أعداد الحجاج لمدة 3 أعوام. ويتوقع أن يتجاوز عدد الحجاج هذا العام المليونين، من داخل المملكة وخارجها. علما أنه شارك في المناسك العام الماضي 926 ألف حاج، بينهم 781 ألفا أتوا من الخارج، وَفق البيانات الرسمية.

وفي حين تغمر الفرحة الواصلين إلى أرض الحرمين الشريفين بعد سنوات من القيود المرتبطة بجائحة كورونا، يشعر الملايين بالأسى لعدم تمكنهم من الالتحاق بالركب في ظل أزمات اقتصادية طاحنة في كثير من الدول العربية والإسلامية.

جاؤوا من مختلف أنحاء العالم تحدوهم الفرحة لأداء الحج بعد القيود التي فرضتها جائحة كورونا (الأناضول)
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حجاج يصطفون لتقبيل الحجر الأسود الموجود في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من الخارج، الذي يرتفع عن الأرض مترا ونصف المتر، ويحاط بإطار من الفضة الخالصة صونا له (الأناضول)
الحجاج يحرصون على ختم تلاوة القرآن الكريم في الحرم المكي (الأناضول)
الحجاج المتمتعون يؤدون العمرة (الأناضول)
مليون و100 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة أمس في بيت الله الحرام (الأناضول)
حجاج يتعلقون بأستار الكعبة المشرفة (الأناضول)
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حرص على حمل طفله أثناء الطواف بعد أن ألبسه إزارا رغم أنه غير مكلف (الأناضول)
جانب من الحجيج الذين يتدفقون على مكة لأداء الركن الخامس للإسلام (رويترز)
محاولة للتخفيف من حرارة شمس الصيف (الأناضول)
استراحة حاج في ساحة الكعبة المشرفة (الأناضول)
دعاء ورجاء بكل لغات العالم (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية السعودية يشاركون في العرض السنوي لاستعداد قوات أمن الحج في مكة المكرمة (رويترز)
رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبد الله البسامي: تعمل الخطة العامة للقوات الأمنية على مواجهة أي ظواهر سلبية تؤثر في أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام (رويترز)
الشرطة النسائية السعودية تشارك في تأمين موسم الحج (رويترز)
رقابة ومتابعة على مدار الساعة من أجل تأمين الحجيج (رويترز)