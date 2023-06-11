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بالصور|كينيا

كينيا تحتفي بثقافة شعب الماساي

شعب الماساي يعد من أقدم القبائل النيلية في شرق أفريقيا (الأوروبية)
11/6/2023

للمرة الأولى منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1963، تقيم كينيا مهرجانا ثقافيا لشعب الماساي، اعترافا منها بأهمية تراث هذا الشعب الذي صنفته "منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) ضمن قائمة التراث العالمي.

ويهدف مهرجان ماساي الثقافي الذي انطلق أمس السبت داخل محمية "ماساي مارا" الوطنية في مقاطعة ناروك الكينية إلى تعزيز السلام والسياحة والتبادل الثقافي داخل كينيا التي تحتضن عشرات الأعراق.

ويتضمن المهرجان فقرات موسيقية ورقصات فلكلورية خاصة بشعب الماساي، مع عرض أطعمتهم ومصنوعاتهم اليدوية، إلى جانب رياضاتهم مثل سباقات رمي الرمح والقفز.

يذكر أن هناك أكثر من 50 قبيلة من السكان الأصليين في كينيا، ويعد شعب الماساي من الشعوب القليلة التي لا تزال على قيد الحياة والتي تمكنت من التمسك بمعظم تقاليدها والحفاظ على ثقافتها، لكن هذا لم يكن سهلا حسب تاريخهم الشفوي.

شعب الماساي يعيش في جنوب كينيا وشمال تنزانيا على طول الوادي المتصدع العظيم (الأوروبية)
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شعب الماساي يتكون من 40 قبيلة في مركب عرقي وثقافي تنتمي إليه عدة قبائل ومجموعات أفريقية (الأوروبية)
حسب إحصائيات عام 2009 بلغ عدد سكان الماساي 841 ألفا مقارنة بـ377 ألفا في عام 1989 (رويترز)
السلطات الكينية تقول إن الهدف من مهرجان ماساي الثقافي الذي انطلق أمس السبت هو تعزيز السلام والسياحة والتبادل الثقافي (رويترز)
المهرجان يتضمن موسيقى الماساي ورقصاتهم التقليدية وأطعمتهم ومصنوعاتهم اليدوية إلى جانب رياضاتهم مثل سباقات رمي الرمح والقفز (رويترز)
شعب الماساي يتميز بحياته البسيطة إذ يعيشون في أكواخ مصنوعة من روث البقر والعشب وفروع الأشجار والطين وتتولى النساء بناء تلك الأكواخ (الأوروبية)
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حياة الماساي مرتبطة بالأرض والزراعة ويؤمنون بسيطرة الأرواح (الأوروبية)
الماساي يتميزون بالهدوء والشجاعة في المواقف الخطرة (الأوروبية)
تحضير اللحم بالطريقة التقليدية للماساي الذين يعتمدون في طعامهم على الماشية ويميزون أنفسهم عن القبائل الأخرى بتناول كثير من اللحوم (رويترز)
شعب الماساي من القبائل التي لم تخضع لحكم الاستعمار البريطاني فدخلوا معارك كثيرة أشهرها معركة "بحيرة نيفاش" حيث واجهوا الجيش البريطاني برماحهم وسهامهم فتلقت صدورهم العارية مئات من الرصاص الحي وسقط منهم أكثر من 3 آلاف قتيل (رويترز)
الأقراط أهم الحلي التي تتزين بها نساء الماساي ويعتقدن أنها تزيدهن جاذبية (الأناضول)
كلما زاد عدد قطعان الماشية التي يمتلكها الرجل من شعب الماساي زاد عدد زوجاته (الأوروبية)
أغلب أفراد شعب الماساي يعتقدون أن الإله الذي يؤمنون به ويدعى "إنكاري" يعيش على فوهة جبل بركاني وأنه قد نزل من السماء وأنزل الأبقار معه ووهبها لهم (الأناضول)
التاريخ الشفوي لقبائل الماساي يقول إن نشأتهم كانت في وادي النيل الأدنى شمال بحيرة توركانا شمال غربي كينيا ثم هاجروا جنوبا ووصلوا إلى جزء طويل من الأرض يمتد حاليا من شمال كينيا إلى وسط تنزانيا (رويترز)
تقاليد القبيلة تقضي بأن يعيش رجل الماساي العقود الثلاثة الأولى من حياته في كد وتقشف وسعي لإثبات الذات (الأوروبية)
اللون الأحمر هو اللون المفضل لدى شعب الماساي (الأوروبية)