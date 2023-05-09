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بالصور|فلسطين

عدوان إسرائيلي على غزة

أعمدة الدخان تتصاعد في أحد المواقع التي قصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة (رويترز)
9/5/2023

شنّت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مروّعا على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء راح ضحيته 13 شهيدا، بينهم 4 أطفال و4 نساء و3 قيادات بارزة من سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي).

كما تسبّب العدوان في إصابة 20 مواطنا فلسطينيا على الأقل، وخلّف أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات وأشاع حالة من الذعر في المناطق التي استهدفها العدوان، حيث استيقظ أهالي غزة على دوي انفجارات متتالية سمعت في أرجاء القطاع، تبين أنها استهدافات من قبل طائرات حربية إسرائيلية، وأخرى من دون طيار، لعدد من المنازل والشقق السكنية في مدينة غزة ومدينة رفح ومدينة خان يونس، وسط القطاع وشماله.

وفي وقت سابق فجر اليوم الثلاثاء تعرضت العديد من المواقع للقصف العنيف بأطنان من المتفجرات والصواريخ الإسرائيلية، في مناطق مختلفة من رفح جنوبا حتى بيت حانون شمالا في قطاع غزة، وشوهدت ألسنة اللهب والنيران والدخان تتصاعد فيها.

 

ركام أحد المباني التي ضربها القصف الإسرائيلي في غزة (الأناضول)
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النيران تشتعل في أحد المواقع التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي في غزة (رويترز)
فلسطينيون يحملون جثمان قائد المنطقة الشمالية في حركة الجهاد الإسلامي خليل البهتيني الذي استشهد جراء العدوان الإسرائيلي (الأوروبية)
أقارب فتى فلسطيني بعمر 13 عاما استشهد خلال قصف طائرات حربية إسرائيلية يتجمعون أمام مشرحة مستشفى الشفاء في مدينة غزة (الأناضول)
آثار العدوان على إحدى بنايات غزة (رويترز)
بناية أخرى ضربها قصف طائرات جيش الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه قصف 10 مواقع في غزة (الأناضول)
اثنين من أقارب شهيد فلسطيني استشهد خلال القصف الإسرائيلي ينتظرون أمام مشرحة مستشفى أبو يوسف النجار في رفح (الأناضول)
جيش الاحتلال يؤكد أن 40 طائرة مقاتلة شاركت في العدوان على قطاع غزة فجر اليوم (الأوروبية)
غارات طائرات جيش الاحتلال استهدفت منازل وشققا سكنية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة (رويترز)
رجال الإنقاذ الفلسطيني في غزة يهرعون إلى المناطق التي استهدفها القصف للبحث عن ناجين وسط الركام الذي خلفه العدوان الإسرائيلي (رويترز)
استيقظوا على الانفجارات الناجمة عن القصف الإسرائيلي (الأناضول)
فارّون من إحدى المناطق التي استهدفها العدوان (الأناضول)
إجماع فلسطيني على وصف العدوان الإسرائيلي "بالمجزرة" والمقاومة تتوعد (رويترز)
أجيال فلسطينة تتعاقب على مشاهدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة (رويترز)