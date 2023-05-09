عدوان إسرائيلي على غزة

شنّت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مروّعا على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء راح ضحيته 13 شهيدا، بينهم 4 أطفال و4 نساء و3 قيادات بارزة من سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي).

كما تسبّب العدوان في إصابة 20 مواطنا فلسطينيا على الأقل، وخلّف أضرارا واسعة بالمباني والممتلكات وأشاع حالة من الذعر في المناطق التي استهدفها العدوان، حيث استيقظ أهالي غزة على دوي انفجارات متتالية سمعت في أرجاء القطاع، تبين أنها استهدافات من قبل طائرات حربية إسرائيلية، وأخرى من دون طيار، لعدد من المنازل والشقق السكنية في مدينة غزة ومدينة رفح ومدينة خان يونس، وسط القطاع وشماله.

وفي وقت سابق فجر اليوم الثلاثاء تعرضت العديد من المواقع للقصف العنيف بأطنان من المتفجرات والصواريخ الإسرائيلية، في مناطق مختلفة من رفح جنوبا حتى بيت حانون شمالا في قطاع غزة، وشوهدت ألسنة اللهب والنيران والدخان تتصاعد فيها.