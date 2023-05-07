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بالصور|السودان

سودانيون فارون من الحرب إلى تشاد

مخيمات بدائية تُؤوي لاجئين سودانيين فارين من الحرب في قرية كفرون بين تشاد والسودان (رويترز)
7/5/2023

في السودان أزمة تفرز أزمات، وصراع مسلح مفتوح يفرز مآسي إنسانية ضحاياها مدنيون بسطاء مغلوب على أمرهم جعلتهم الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فريسة للجوع والخوف كما هو الحال مع الفارين من تداعيات الاشتباكات في غرب دارفور إلى تشاد المجاورة .

وفي 19 أبريل/نيسان الماضي قدّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد اللاجئين السودانيين الجدد الذين وصلوا إلى تشاد ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف لاجئ سوداني في أعقاب اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان.

كما تدفع تداعيات الحرب بالمزيد من اللاجئين ومعظمهم من النساء والأطفال يعيشون أوضاعا معيشية بالغة الصعوبة في مناطق شبه جرداء وصلوا إليها في كفرون على الحدود التشادية السودانية، خصوصا أن بينهم مرضى ونساء حوامل ويفتقد الجميع إلى الرعاية الصحية فضلا عن ندرة مياه الشرب والحد الأدنى من القوت الذي يقيم أودهم.

وتزداد معاناة هؤلاء اللاجئين خصوصا أن العديد من الدول التي تستضيف الوافدين الجدد، ومن بينها تشاد، لديها مشاكلها الخاصة مثل نقص الغذاء والجفاف وارتفاع الأسعار، وهو ما خلق أزمة إنسانية خارج حدود السودان تكافح الوكالات الدولية لاحتوائها.

 

النساء والأطفال يشكلون غالبية اللاجئين الفارين من الحرب باتجاه تشاد (رويترز)
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بخامات بدائية، امرأة تحاول إنشاء مأوى لأسرتها (رويترز)
تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف لاجئ سوداني جديد فروا إلى تشاد في أعقاب اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان (رويترز)
بالعصي والحبال يتعاونون لبناء كوخ (رويترز)
هل يصمد الكوخ البدائي أمام حرارة ورياح الصحراء؟ (رويترز)
هذا كل ما استطاعوا حمله من متاع (رويترز)
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شربة ماء هي أمل الكثير من اللاجئين بعد مشقة الفرار سيرا على الأقدام (رويترز)
ظل شجرة.. ملاذهم من حرارة الشمس نهارا والرياح ليلا (رويترز)
منظر عام لتجمع اللاجئين في كفرون (رويترز)
بينهن المريضات والمرضعات والحوامل فمن يعتني بهن؟ (رويترز)
مفوضية اللاجئين الأممية تحذر من تردي الأوضاع الإنسانية للفارين من الحرب (رويترز)
الحرب تصادر حاضر ومستقبل الصغار والكبار (رويترز)
بعد ساعات احتطاب طويلة شرعن في بناء كوخهن (رويترز)
اللجوء ليس ترفا لمن يعاني الجوع والخوف (رويترز)
برنامج الأغذية العالمي سبق أن حذر من أن مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين داخليا في تشاد قد يواجهون الجوع بسبب غياب التمويل للمساعدات الغذائية اعتبارا من مايو/أيار الجاري (رويترز)
بأي ذنب هُجّرت؟ (رويترز)
...ويتواصل الفرار مع تواصل الحرب (رويترز)