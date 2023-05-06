بالصور

بالصور|المكسيك

المكسيك تحتفل بذكرى انتصارها على فرنسا

6/5/2023

في عام1861 أمر الرئيس المكسيكي في ذلك الوقت بينيتو خواريز ـوهو محام من قبيلة الزابوتيك الأصليةـ بوقف سداد الديون الخارجية. واتفقت بلاده مع بريطانيا وإسبانيا بهذا الشأن، لكن الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث غزاها أملا بإقامة نظام صديق يتماشى مع المصالح الفرنسية. وكان الجيش الفرنسي من أقوى الجيوش في العالم، بينما كان الجيش المكسيكي أصغر حجما ويفتقر إلى الإمدادات والعتاد.

استولى الجيش الفرنسي على مدينة كامبيتشي المكسيكية في أواخر فبراير/شباط 1862. ولكن بعد شهرين، وفي الخامس من مايو/أيار من نفس العام تمكن الجيش المكسيكي المكون من ألفي جندي بقيادة الجنرال إغناسيو سراغوسا سيغوين من هزيمة الجيش الفرنسي، الذي كان قوامه 6 آلاف جندي في معركة بويبلا رغم كل الصعاب، وقد ضمن هذا النصر بقاء المكسيك بعيدة عن الهيمنة الأوروبية.

واحتفل المكسيكيون أمس الجمعة كما يحتفلون في الخامس من مايو/أيار من كل عام بهذه المناسبة التي يطلقون عليها بالإسبانية "ثينكو دي مايو" للتأكيد على استقلالهم الوطني ضد المستعمر الفرنسي، وهو يوم عطلة في المكسيك، كما يحتفل بها أيضا الأميركيون المكسيكيون وسكان المدن الأميركية القريبة من المكسيك مثل سان أنتونيو، وإل باسو، وأيضا في أماكن مثل سانت بول في مينيسوتا، وشيكاغو.

عسكريون مكسيكيون يقدمون عرضا عسكريا بالمناسبة الوطنية في مدينة بويبلا التي شهدت هزيمة الجيش الفرنسي على يد أجدادهم قبل 161 عاما (الأوروبية)
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طفل مكسيكي يرتدي زيا تقليديا يراقب الاحتفالات (رويترز)
مدنيون وعسكريون يشاركون في الاحتفالات (الأوروبية)
مشاركون في الحفل يعيدون تمثيل المعركة، مرتدين نفس الزي الذي كان يرتديه أسلافهم الذين خاضوا المعركة، كما يحملون بنادق وهمية (رويترز)
طفل مكسيكي يتفقد بندقيته خلال إعادة تمثيل المعركة (رويترز)
حضور نسائي لافت في إعادة تمثيل المعركة لإحياء ذكراها لدى الأجيال الجديدة (رويترز)
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طائرات عسكرية مكسيكية تقدم عرضا بمناسبة "ثينكو دي مايو" الوطنية (الأوروبية)
المكسيكيون يفتخرون بأنهم دحروا فرنسا وأفشلوا محاولاتها المبكرة لغزو بلادهم والسيطرة عليها (الأوروبية)
شوارع حي بينون دي لوس بانوس، في مدينة مكسيكو عاصمة المكسيك؛ تزدحم بالمحتفلين (رويترز)
ثمة خطأ شائع بأن الخامس من مايو/أيار هو يوم استقلال المكسيك، والصحيح أن يوم استقلالها هو 16 سبتمبر/أيلول حيث نالت استقلالها عن إسبانيا عام 1821 بعد حرب دامت 11 عاما (رويترز)
خلال إحياء المناسبة سنويا يرتدي المحتفلون الذين يعيدون تمثيل المعركة ملابس أعضاء في الجيشين الفرنسي والمكسيكي، وكذلك أفراد من الشعوب الأصلية الذين شاركوا في المعركة (الأوروبية)
رقصات فلكلورية مكسيكية تخللت الاحتفالات (الأوروبية)
10 فرق موسيقية مكسيكية شاركت في الاحتفالات بالمناسبة (الأوروبية)
جانب من العروض التمثيلية التي تضمنتها الاحتفالات (الأوروبية)
الاحتفالات تمتد إلى عدد من المدن الأميركية القريبة من المكسيك، علما أن اللاتينيين يشكلون أكبر أقلية في الولايات المتحدة حاليا (الأوروبية)