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570 عاما على فتح إسطنبول

أتراك يشاهدون عرضا بانوراميا في إسطنبول في ذكرى مرور 570 عاما على فتح المدينة التي كانت تسمى القسطنطينية قبل الفتح (رويترز)
30/5/2023-|آخر تحديث: 30/5/202311:02 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

احتفل الأتراك أمس الاثنين بالذكرى 570 لفتح "القسطنطينية" (إسطنبول حاليا)، وهي المدينة التاريخية التي فتحها السلطان العثماني محمد الفاتح من الإمبراطورية البيزنطية، بعد أن ظلت عصية على الفتوحات الإسلامية قرونا عديدة.

وشهد مسجد آيا صوفيا الكبير بإسطنبول إقبالا كثيفا للمصلين على مدار يوم أمس مع ذكرى فتح القسطنطينية، ودخول أول يوم بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة في رئاسة تركيا، كما شهدت الذكرى برنامجا احتفاليا واسعا منذ الصباح حتى الليلة الماضية، تخللته عروض فنية وعروض بانورامية للحدث التاريخي إلى جانب عروض فلكلورية.

دخل السلطان البالغ من العمر 21 عاما والمعروف باسم محمد الفاتح إسطنبول في 29 مايو/أيار 1453، وأطاح بحكم البيزنطيين الذين سيطروا على الإمبراطورية الرومانية الشرقية أكثر من ألف عام. وعقب الفتح، ذهب إلى آيا صوفيا وصلى هناك قائلا "من الآن فصاعدًا، سيكون عرشي في القسطنطينية".

يذكرأن السلطان العثماني محمد الفاتح ولد في 30 مارس/آذار عام 1429 بمدينة أدرنة، وتوفي في الثالث من مايو/أيار 1481 عن عمر ناهز 49 عامًا، بعد أن حكم 30 عامًا.

 

حشد من المصلين في مسجد آيا صوفيا احتفالا بالمناسبة (الأناضول)
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محتفلون يشهدون عرضا لفرقة "المهتر" أو "المهتران" التركية وهي إحدى أقدم الجوقات العسكرية في العالم وترجع جذورها إلى تأسيس الإمبراطورية العثمانية قبل أكثر من 7 قرون وما زالت حتى يومنا تواصل عزف إيقاعاتها وتنشد أغانيها في الاحتفالات الدينية والوطنية والتاريخية في ميادين المدن التركية (رويترز)
الاحتفالات بالمناسبة تؤصّل الوعي التاريخي لدى الأجيال الجديدة بما تحمله من قيم ومثل ودروس يرويها الآباء للأبناء والأجداد للأحفاد (رويترز)
التاريخ يروي أن المسلمين انتظروا أكثر من 8 قرون حتى تحققت البشارة النبوية بفتح القسطنطينية وكان حلما وهدفا يثير في النفوس رغبة عارمة في تحقيقه حتى يكون صاحب الفتح محل ثناء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله "لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش" (رويترز)
أتراك من مختلف الاتجاهات يشاركون في الاحتفالات بالفتح مرددين هتافات دينية وحماسية (رويترز)
برج غلطة مضاء بصورة محمد الفاتح في ذكرى الفتح والبرج من أقدم الأبراج وأجملها في إسطنبول ويعود إلى العصور الوسطى ويوجد بمنطقة غلطة شمالي القرن الذهبي (الأناضول)
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مشاركة شعبية واسعة في الاحتفالات بالحدث التاريخي الذي مر عليه 570 عاما (رويترز)
أحد العروض الفنية خلال برنامج الاحتفال بالمناسبة في منطقة مالتبه على الجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول (الأناضول)
كثافة الحضور في مسجد آيا صوفيا على مدار يوم أمس لتأدية الصلوات الخمس في جماعة لها رمزية تاريخية خاصة (الأناضول)
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وإلى جانبه زوجته ديليك يتحدث في برنامج الاحتفال بذكرى فتح إسطنبول (الاناضول)
جانب من إحدى فقرات الاحتفال بالمناسبة التاريخية (الأناضول)
الألعاب النارية تضيء سماء إسطنبول احتفالا بذكرى الفتح (الأناضول)
مشاركون في الاحتفالات حرصوا على التقاط صور تذكارية بالمناسبة (رويترز)
طبول ورماح وأزياء تاريخية خلال الاحتفالات (رويترز)
أناشيد وصلوات ودعوات في ذكرى الفتح بحضور حاكم إسطنبول علي يرليكايا والمفتي صافي أرباغوس ومسؤولين آخرين (الأناضول)
الأعلام التركية تعمّ مناطق الاحتفالات (الأناضول)