570 عاما على فتح إسطنبول

احتفل الأتراك أمس الاثنين بالذكرى 570 لفتح "القسطنطينية" (إسطنبول حاليا)، وهي المدينة التاريخية التي فتحها السلطان العثماني محمد الفاتح من الإمبراطورية البيزنطية، بعد أن ظلت عصية على الفتوحات الإسلامية قرونا عديدة.

وشهد مسجد آيا صوفيا الكبير بإسطنبول إقبالا كثيفا للمصلين على مدار يوم أمس مع ذكرى فتح القسطنطينية، ودخول أول يوم بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة في رئاسة تركيا، كما شهدت الذكرى برنامجا احتفاليا واسعا منذ الصباح حتى الليلة الماضية، تخللته عروض فنية وعروض بانورامية للحدث التاريخي إلى جانب عروض فلكلورية.

دخل السلطان البالغ من العمر 21 عاما والمعروف باسم محمد الفاتح إسطنبول في 29 مايو/أيار 1453، وأطاح بحكم البيزنطيين الذين سيطروا على الإمبراطورية الرومانية الشرقية أكثر من ألف عام. وعقب الفتح، ذهب إلى آيا صوفيا وصلى هناك قائلا "من الآن فصاعدًا، سيكون عرشي في القسطنطينية".

يذكرأن السلطان العثماني محمد الفاتح ولد في 30 مارس/آذار عام 1429 بمدينة أدرنة، وتوفي في الثالث من مايو/أيار 1481 عن عمر ناهز 49 عامًا، بعد أن حكم 30 عامًا.