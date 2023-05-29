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بالصور|تركيا

احتفالات الفرح بفوز أردوغان

29/5/2023

عاش الأتراك ليلة احتفالية استثنائية عقب إعلان فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية مساء أمس الأحد، وامتدت المسيرات والحشود الاحتفالية إلى مختلف المدن التركية خصوصا إسطنبول والعاصمة أنقرة، إذ تجمّع عشرات الآلاف أمام المجمع الرئاسي حيث خاطبهم الرئيس داعيا مواطنيه إلى الوحدة والتضامن بعد فوزه في الانتخابات، معتبرا أن الفائز في الانتخابات "هي تركيا والديمقراطية وشعبنا بكل أطيافه".

المسيرات والحشود الاحتفالية بفوز أردوغان لم تقتصر على الداخل التركي بل امتدت لتشمل الجاليات التركية في أنحاء العالم حيث حمل المحتفلون الأعلام التركية ورددوا هتافات الفرحة على وقع أهازيج الأغاني وأبواق السيارات، تعبيرا عن سعادتهم واستمرار الرئيس أردوغان في رئاسته للجمهورية التركية لمدة 5 سنوات قادمة حتى عام 2028.

عشرات الآلاف يحتشدون أمام المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة للاستماع إلى خطاب الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعلان فوزه رسميا (رويترز)
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أنصار أردوغان يحتفلون بالنصر أمام مقر حزب العدالة والتنمية في مدينة إسطنبول (غيتي)
أردوغان وبجانبه زوجته يخاطب أنصاره في أنقرة داعيا الأتراك إلى الوحدة والتضامن بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية (رويترز)
حضور نسائي في الاحتفالات بالفوز (رويترز)
أردوغان يعدّ هذه الانتخابات الأهم في تاريخ تركيا الحديث (رويترز)
للأطفال حضور في الاحتفالات (رويترز)
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محتفلون بالفوز يحملون علم حزب العدالة والتنمية (رويترز)
الرئيس التركي مخاطبا شعبه: الفائز في هذه الانتخابات هي تركيا والديمقراطية وشعبنا بكل أطيافه (الأناضول)
حرص على حمل بنته للمشاركة في المسيرات الاحتفالية في أنقرة (الأوروبية)
تجمع احتفالي بفوز أردوغان أمام مسجد السلطان أحمد في مدينة إسطنبول (رويترز)
محتفلون بفوز أردوغان حرصوا على تسجيل تعبيرهم عن فرحتهم بهواتفهم المحمولة (الأوروبية)
جاليات أجنبية شاركت الأتراك احتفالاتهم بفوز أردوغان (رويترز)
أتراك من مختلف الأعمار يعبرون عن فرحتهم بفوز أردوغان (الأناضول)
أنصار أردوغان في مدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة يلوحون بعلم بلادهم ابتهاجا بالفوز (الأناضول)
جانب من احتفالات الجالية التركية في قطر بفوز أردوغان حيث تجمعوا في مسيرة حاشدة في الحي الثقافي كتارا بالعاصمة الدوحة مساء أمس (الأناضول)
مسيرة احتفالية بالفوز في العاصمة الجزائرية الجزائر (الأناضول)
الجالية التركية في العاصمة البلجيكية بروكسل تحتفل بفوز أردوغان (الأوروبية)
احتفالات بالفوز في مدينية تورنتو الكندية (الأناضول)
مسيرة بالسيارات في العاصمة الألبانية تيرانا احتفالا بفوز أردوغان (الأناضول)
أنصار أردوغان يحتفلون بفوزه في العاصمة النمساوية فيينا (الأناضول)
احتفالات بالفوز في العاصمة الألمانية برلين (الأناضول)
جانب من احتفالات أنصار أردوغان في العاصمة البريطانية لندن (الأناضول)
مسيرة احتفالية بالفوز في العاصمة الباكستانية إسلام آباد (الأناضول)
أنصار أردوغان في العاصمة الهولندية أمستردام يحتفلون بالفوز (الأناضول)
فرحة بفوز أردوغان في مدينة طرابلس اللبنانية (الأناصول)
في غزة يوزع الفلسطينيون الحلوى احتفالا بفوز أردوغان (الأناضول)