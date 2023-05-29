احتفالات الفرح بفوز أردوغان

عاش الأتراك ليلة احتفالية استثنائية عقب إعلان فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية مساء أمس الأحد، وامتدت المسيرات والحشود الاحتفالية إلى مختلف المدن التركية خصوصا إسطنبول والعاصمة أنقرة، إذ تجمّع عشرات الآلاف أمام المجمع الرئاسي حيث خاطبهم الرئيس داعيا مواطنيه إلى الوحدة والتضامن بعد فوزه في الانتخابات، معتبرا أن الفائز في الانتخابات "هي تركيا والديمقراطية وشعبنا بكل أطيافه".

المسيرات والحشود الاحتفالية بفوز أردوغان لم تقتصر على الداخل التركي بل امتدت لتشمل الجاليات التركية في أنحاء العالم حيث حمل المحتفلون الأعلام التركية ورددوا هتافات الفرحة على وقع أهازيج الأغاني وأبواق السيارات، تعبيرا عن سعادتهم واستمرار الرئيس أردوغان في رئاسته للجمهورية التركية لمدة 5 سنوات قادمة حتى عام 2028.