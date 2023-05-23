بالصور

بالصور|أفغانستان

أفغان يعيشون في كهوف باميان

عدد كهوف باميان وتعداد قاطنيها لا توجد إحصاءات دقيقة لهما وتتفاوت التقديرات بهذا الشأن (الأناضول)
23/5/2023

في القرن الـ21 لا تزال مئات الأسر تقطن كهوفا ومغارات منحوتة في صخور جبال مقاطعة باميان وسط أفغانستان، في مؤشر على بؤس الحالة الإنسانية هناك، بينما تنبه الأمم المتحدة إلى حاجة 28.3 مليون أفغاني إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وسكان الكهوف إما نازحون من مناطق مختلفة من البلاد أو لاجئون عائدون من إيران وباكستان، فضلا عن السكان المحليين الذين يعيشون في هذه الكهوف التي تعود إلى نحو ألفي عام وكانت في يوم من الأيام مكانا للعبادة للرهبان البوذيين، ثم موقفا لقوافل طريق الحرير، إلى أن أصبحت ملاجئ تأوي إليها العائلات الفقيرة التي تعيش في مقاطعة باميان.

 

أسرة أفغانية تعيش في أحد الكهوف (الأناضول)
اعلان
أغلب السكان في باميان يعانون الجفاف والجوع والمرض (الأناضول)
هذا كل ما لديها من متاع (الأوروبية)
الكهوف مأوى من لا مأوى له في باميان (الأناضول)
آلاف الكهوف في قلب الجبال كانت مكانا للعبادة للرهبان البوذيين في البداية وفي النهاية غدت ملاجئ للعائلات الفقيرة التي تعيش في مقاطعة باميان (الأناضول)
بعض التقديرات تذهب إلى أن عمر هذه الكهوف يتفاوت بين 1600 عام إلى 2500 عام (الأناصول)
اعلان
مدينة باميان هي عاصمة ولاية باميان وتقع شمال غربي مدينة كابل التي تبعد عنها نحو 240 كيلومترا (الأوروبية)
لتجفيف ملابس أسرتها ثبتت حبالا على مدخل كهفها (الأناضول)
الانتقال بين المرتفعات معاناة قاسية لسكان الكهوف (الأناصول)
أطفال ساكني الكهوف يعانون الفقر والحرمان وينتظرون من يمدّ لهم يد العون ويوفر لهم الحد الأدنى ليعيشوا طفولتهم (الأناضول)
عالم الآثار الفرنسي الأفغاني الأصل زمريالي ترزي يقدر عدد كهوف باميان بأكثر من 10 آلاف كهف (الأناضول)
كهوف باميان بعضها متصل ببعض من خلال ممرات وردهات وسلالم (الأناضول)
أغلب ساكني كهوف باميان من عرقية الهزارة (الأناضول)
الكهوف أنشئت بداية حول تمثالي بوذا في باميان اللذين دمرتهما حركة طالبان في عام 2001 (الأناضول)
باميان كانت إحدى المدن الواقعة على طريق الحرير التاريخي وأصبحت مركزا للعبادة البوذية (الأناضول)
بعض الكهوف ترتفع من 40 إلى 70 مترا عن سطح الأرض وذلك يصعب الوصول إليها خصوصا في فصل الشتاء (الأناضول)
عدد كبير من سكان الكهوف عادوا إلى وطنهم بعد سنوات من اللجوء في دول الجوار أو النزوح إلى مناطق أخرى وبعضهم ورث الحياة فيها عن آبائه وأجداده (الأناضول)
وحدة صغيرة للطاقة الشمسية أمام أحد الكهوف لتوفير الحد الأدنى من الإضاءة (الأناضول)
مساحة بعض الكهوف أو المغارات لا تتجاوز 3 أمتار ويعيش فيها 4 أفراد (الأناضول)
وحدة صغيرة للطاقة الشمسية أمام أحد الكهوف لتوفير الحد الأدنى من الإضاءة (الأناضول)
الأطفال لا يعدمون وسيلة للعب ولو بأبسط الأشياء داخل كهفهم الذي يعيشون فيه (الأناضول)
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو ) تأمل إخلاء هذه الكهوف للحفاظ على المكانة التاريخية للمنطقة (الأناضول)