أفغان يعيشون في كهوف باميان

في القرن الـ21 لا تزال مئات الأسر تقطن كهوفا ومغارات منحوتة في صخور جبال مقاطعة باميان وسط أفغانستان، في مؤشر على بؤس الحالة الإنسانية هناك، بينما تنبه الأمم المتحدة إلى حاجة 28.3 مليون أفغاني إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وسكان الكهوف إما نازحون من مناطق مختلفة من البلاد أو لاجئون عائدون من إيران وباكستان، فضلا عن السكان المحليين الذين يعيشون في هذه الكهوف التي تعود إلى نحو ألفي عام وكانت في يوم من الأيام مكانا للعبادة للرهبان البوذيين، ثم موقفا لقوافل طريق الحرير، إلى أن أصبحت ملاجئ تأوي إليها العائلات الفقيرة التي تعيش في مقاطعة باميان.