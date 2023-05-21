بالصور

بالصور|إيطاليا

فيضانات إيطاليا تشرد الآلاف

الفيضانات تحوّل الشوارع إلى أنهار في منطقة إميليا رومانيا شمالي إيطاليا (الأناضول)
21/5/2023

أجبرت الفيضانات التي اجتاحت شمالي شرقي إيطالبا 36 شخصا على مغادرة منازلهم، بعد أن تسببت في مصرع 14 شخصا، وأدى ارتفاع منسوب المياه إلى غمر منازلهم، وحوّلت شوارع في مدن وبلدات منطقة إميليا رومانيا إلى أنهار. كما أسفرت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الفيضانات عن عزل قرى صغيرة، مما دفع السلطات الإقليمية إلى تمديد حالة التأهب القصوى حتى اليوم الأحد.

وقد غادرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قمة مجموعة السبع في اليابان مبكرا للإشراف على التعامل مع الوضع الطارئ. ولا تزال المنطقة الشمالية الشرقية لإيطاليا وأجزاء من ساحل البحر الأدرياتيكي في حالة تأهب "أحمر" حيث لا يزال خطر الانهيارات الأرضية مرتفعا، وسط مطالب الكثيرين المتكررة للحكومة بأن تتخذ قرارا على المستوى الوطني بعيد المدى لمواجهة تبعات التغير المناخي.

مياه الفيضانات تغمر مئات المنازل في شمالي شرقي إيطاليا (الأناضول)
اعلان
عشرات الآلاف باتوا مشردين بسبب الفيضان (رويترز)
صاحب مطعم للبيتزا يقف وسط مطبخ مطعمه الذي غمرته المياه في مدينة فاينزا بإقليم إميليا رومانيا (الأوروبية)
أحد شوارع مدينة لوغو التي غمرتها المياه بعد فيضان نهري سينيو وسانتيرنو (الأناضول)
وزير الحماية المدنية الإيطالي نيللو موسوميتشي يقول إن المناخ الموسمي وصل إلى إيطاليا بالفعل بمعدل أمطار يفوق 20 سنتيمترا خلال 36 ساعة فقط (رويترز)
كنيسة غمرتها مياه الفيضانات في منطقة إميليا رومانيا (رويترز)
اعلان
أمرت سلطات مدينة رافينا أمس السبت بالإخلاء الفوري لمزيد من القرى الصغيرة المعرضة لخطر الفيضانات (الأناضول)
ماتيو ليبور رئيس بلدية بولونيا يقول إن إصلاح الطرق والبنية التحتية سيستغرق أشهرا، وربما سنوات في بعض الأماكن (الأوروبية)
تذهب التقديرات إلى أن الفيضانات ألحقت خسائر تقدر بالمليارات في شمالي شرقي إيطاليا لكن لم تصدر أرقام رسمية بعد (رويترز)
الفيضانات دمرت المحاصيل المزروعة في المنطقة الريفية بين فاينزا وفورلي (الأناضول)
الفيضانات تسببت في إغلاق أكثر من 500 طريق في المنطقة (الأناضول)
الفيضانات تسببت في انقطاع الكهرباء في عدد من البلدات وشلّت الحركة، مما ضاعف شعور السكان هناك بالعزلة (الأوروبية)
متطوعون يزيحون الوحل من أحد الشوارع التي انحسرت عنها المياه (الأوروبية)
فرق الإنقاذ تواصل إجلاء المحاصرين بمياه الفيضانات (الأناضول)
الفيضانات دمرت جسورا وتسببت في حدوث أكثر من 305 انهيارات أرضية (الأوروبية)
أحد الانهيارات الأرضية التي تسببت فيها الفيضانات (الأوروبية)