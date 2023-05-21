فيضانات إيطاليا تشرد الآلاف

أجبرت الفيضانات التي اجتاحت شمالي شرقي إيطالبا 36 شخصا على مغادرة منازلهم، بعد أن تسببت في مصرع 14 شخصا، وأدى ارتفاع منسوب المياه إلى غمر منازلهم، وحوّلت شوارع في مدن وبلدات منطقة إميليا رومانيا إلى أنهار. كما أسفرت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الفيضانات عن عزل قرى صغيرة، مما دفع السلطات الإقليمية إلى تمديد حالة التأهب القصوى حتى اليوم الأحد.

وقد غادرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قمة مجموعة السبع في اليابان مبكرا للإشراف على التعامل مع الوضع الطارئ. ولا تزال المنطقة الشمالية الشرقية لإيطاليا وأجزاء من ساحل البحر الأدرياتيكي في حالة تأهب "أحمر" حيث لا يزال خطر الانهيارات الأرضية مرتفعا، وسط مطالب الكثيرين المتكررة للحكومة بأن تتخذ قرارا على المستوى الوطني بعيد المدى لمواجهة تبعات التغير المناخي.