مسيرات حاشدة حول العالم في عيد العمال

تفاوتت مظاهر الاحتفال بمناسبة عيد العمال -المعروف أيضا بيوم العمال العالمي ويوم الأول من مايو/أيارـ حول العالم شرقا وغربا، أمس الذي شهد اشتباكات حادة بين الشرطة الفرنسية ومحتجين في العاصمة باريس، ومسيرات في العاصمة الفلبينية مانيلا ضد الوجود العسكري الأميركي في البلاد، إلى جانب عشرات المسيرات والتظاهرات في عواصم ومدن متفرقة حول العالم شارك فيها الملايين.

والقاسم المشترك بينها جميعا هو الاحتجاج على الغلاء، وارتفاع معدلات التضخم، وضرب القوة الشرائية للمستهلك، والمطالبة بزيادة أجور العمال، وتحسين ظروف العمال وبيئة العمل، ومن ثم طغت مشاهد وصور الغلاء على الاحتفالات بالمناسبة في 80 دولة حول العالم تحتفل بعيد العمال.