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بالصور|العالم

مسيرات حاشدة حول العالم في عيد العمال

حسب تقديرات الأمانة العامة للاتحاد العمالي العام في فرنسا فإن نسبة المشاركة في عيد العمال هذا العام هي من الأكبر في تاريخ عيد العمال في البلاد (الأوروبية)
2/5/2023

تفاوتت مظاهر الاحتفال بمناسبة عيد العمال -المعروف أيضا بيوم العمال العالمي ويوم الأول من مايو/أيارـ حول العالم شرقا وغربا، أمس الذي شهد اشتباكات حادة بين الشرطة الفرنسية ومحتجين في العاصمة باريس، ومسيرات في العاصمة الفلبينية مانيلا ضد الوجود العسكري الأميركي في البلاد، إلى جانب عشرات المسيرات والتظاهرات في عواصم ومدن متفرقة حول العالم شارك فيها الملايين.

والقاسم المشترك بينها جميعا هو الاحتجاج على الغلاء، وارتفاع معدلات التضخم، وضرب القوة الشرائية للمستهلك، والمطالبة بزيادة أجور العمال، وتحسين ظروف العمال وبيئة العمل، ومن ثم طغت مشاهد وصور الغلاء على الاحتفالات بالمناسبة في 80 دولة حول العالم تحتفل بعيد العمال.

 

احتجاجات عمالية على الطريقة الباكستانية في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب أكثر الأقاليم الباكستانية سكانا، حيث يردد المشاركون هتافات تطالب بتحسين الأجور (أسوشيتد برس)
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شوارع العاصمة الفنزويلية كراكاس تمتلئ بمسيرات العمال في يوم عيد العمال (الأناضول)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يخاطب المشاركين في الاحتفال بالمناسبة ويعلن أنه لن تكون هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور (الأناضول)
نظمت الحركات الاجتماعية المرتبطة بالحكومة الأرجنتينية احتفالا بعيد العمال تحت شعار "لا لتعديل صندوق النقد الدولي" (الأناضول)
تجمع احتفالي بعيد العمال في في حيدر أباد بالهند (أسوشيتد برس)
في العاصمة السريلانكية كولومبو نظم الحزب جبهة التحرير الشعبية الشيوعي مسيرة حملت صورا لكارل ماركس. وطالبت المسيرة بتحسين أجور العمال وتوفير ظروف أفضل لهم (رويترز)
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في الفلبين تجمع عمال من مناطق مختلفة في العاصمة مانيلا مطالبين بزيادة الأجور وظروف عمل لائقة، وتوجهت المسيرة إلى السفارة الأميركية احتجاجا على استقبال الرئيس الأميركي جو بايدن للرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الذي تجاهل برأيهم مطالب العمال الفلبينيين، وأظهر "الولاء الأعمى" للولايات المتحدة (الأناضول)
مسيرة عمالية في العاصمة البريطانية لندن (الأناضول)
رصيد الاحتجاجات العمالية المتواصلة في فرنسا يتزايد بحلول عيد العمال، ورغم اعتماد المجلس الدستوري للقانون الخاص برفع سن التقاعد في فرنسا من 62 إلى 64 عاما، تُنظم احتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد بعد تقديم أعضاء مجلس الشيوخ اليساريين استئنافا جديدا (الأوروبية)
الشرطة الفرنسية تقمع مسيرة احتجاجية عمالية في باريس (الأوروبية)
الشرطة الإندونيسية تراقب مسيرة عمالية في باندا أتشيه (الأوروبية)
أعضاء الاتحاد الكوري الجنوبي لنقابات العمال يرددون شعارات تطالب بتحسين أجور العمال خلال تجمع بهذه المناسبة في ساحة مدينة دايجون خامس أكبر مدينة في كوريا الجنوبية (الأوروبية)
في العاصمة اللبنانية بيروت خرجت مسيرة للعمال اللبنانيين والأجانب نظمها الاتحاد الوطني لنقابات العمال للتضامن مع اللاجئين السوريين في لبنان (رويترز)
مسيرة بمناسبة عيد العمال في إسطنبول تزامن معها برقية تهنئة من الرئيس رجب طيب أردوغان لعمال بلاده قال فيها إن حكوماته سعت دائما لمنح العمال حقوقهم على أكمل وجه. وأعلنت يوم الأول من مايو/ أيار عطلة رسمية في البلاد تكريما للعمال (الأناضول)
آلاف العمال في تايوان يتجمعون في مسيرة حاشدة بمدينة تايبيه يطالبون فيها برفع رواتبهم بنسبة 10% وإصلاح وتحسين أوضاعهم وبيئة عملهم (الأوروبية)
مسيرة عمالية في العاصمة الإسبانية مدريد شاركت فيها يولاندا دياز نائبة رئيس الوزراء (الأناضول)
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يلقي بيانا حول الإصلاحات التي تريد حكومته تنفيذها خلال الاحتفال بعيد العمال في العاصمة بوغوتا (رويترز)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (مرتديا قميصا أبيضا) في مسيرة للنقابات العمالية الرئيسية في البلاد في إطار الاحتفالات بعيد العمال في مدينة ساو باولو (الأوروبية)
مسيرة لمجموعة من العمال البرتغاليين في مدينة لشبونة (الأناضول)
تجمع لأعضاء الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية في يوم العمال العالمي في ساحة المسرح بالعاصمة موسكو (الأناضول)
تحتفل بولندا بعيد العمال منذ عام 1890، وهي الأولى في أوروبا التي تفي بفرضية يوم عمل لمدة 8 ساعات في عام 1918، وانطلقت أمس مسيرة عمالية في مدينة كراكوف تحث الحركة النقابية على توحيد الجهود لتحسين الأجور وأوضاع العمال (الأناضول)
إحدى اللافتات المرفوعة في مسيرة "نظمتها مجموعة براغ" التابعة للاتحاد الأناركي في مدينة براغ بجمهورية التشيك بمناسبة عيد العمال تلفت الانتباه إلى ارتفاع الأسعار التي يقولون إنها من أخطاء الحكومة اليمينية والأوليغارشية (الأناضول)
أكثر من 15 ألف شخص خرجوا في مسيرة في العاصمة الألمانية برلين دعا إليها اتحاد نقابات العمال في ظل وجود مكثف للشرطة، كما نظمت مسيرات متفاوتة في مختلف أنحاء البلاد حيث شهدت تجمعات وخطبا واحتجاجات بهذه المناسبة (غيتي)
في مدينة نابولي جنوب إيطاليا انطلقت إحدى المسيرات التي دعت إليها النقابات العمالية الإيطالية الرئيسية الثلاث بمناسبة عيد العمال، ومن بين الموضوعات الرئيسية التي نوقشت بهذه المناسبة قضايا العمل والتوظيف والأزمة الاقتصادية والحرب في أوكرانيا (الأناضول)