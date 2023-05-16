بالصور

بالصور|فلسطين

75 عاما على النكبة

جماهير فلسطينية غفيرة شاركت في المسيرة والمهرجان المركزي في ذكرى النكبة بالضفة الغربية (رويترز)
16/5/2023

النكبة مصطلح يطلق على قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي فوق أرض فلسطين في  15مايو/أيار عام 1948، إذ هُجّر أكثر من 800 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم، ليصبح عددهم حاليا نحو 6 ملايين، يعيشون في مخيمات اللجوء وفي دول الجوار والشتات، وما زالوا متمسكين بحقهم بالعودة إلى ديارهم التي هجّروا منها، وفق القرارات الدولية التي لا تتعاطى معها دولة الاحتلال.

وبهذه المناسبة شاركت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في المسيرة والمهرجان المركزي قرب دوار المنارة وسط مدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة أمس الاثنين إحياء للذكرى الـ75 للنكبة، وقطعت 75 ثانية من صفارات الإنذار كلمات المتحدثين في المهرجان، وتوقف الجميع عن الحركة في تلك الثواني التي تدل على سنوات النكبة باعتبارها صافرات حداد.

كذلك أحيت القوى الوطنية والإسلامية في مخيم جنين الذكرى الـ75 للنكبة مساء أمس، سبقتها مسيرات في مختلف أنحاء العالم في أوروبا وأستراليا وأميركا اللاتينية، شارك فيها أبناء الجالية الفلسطينية والعربية وممثلون لمؤسسات حقوقية؛ تنديدا بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال يوميا في الضفة الغربية بما فيها القدس، وتضامنا معه في حقوقه الشرعية وفي مقدمتها حق العودة وإنهاء الاحتلال.

العلم الفلسطيني راية الجميع (رويترز)
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المسيرة التي انطلقت من ضريح الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في مدينة رام الله وانتهت في ساحة المنارة (الأناضول)
وراء كل مشرد من أرضه حكاية (الأوروبية)
جانب من اللافتات التي حملها الصغار في المسيرة (الأناضول)
ستيني يرتدي زيا فلسطينيا ويحمل حقيبة بها أشياء أحضرتها عائلته من قريتهم في عام 1948 أثناء حضوره المسيرة التي شهدتها رام الله في الذكرى الـ75 للنكبة (رويترز)
ويستقل حافلة قديمة كان الفلسطينيون يستخدمونها للسفر إلى العواصم العربية قبل عام 1948 (الأوروبية)
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وشابة فلسطينية تطل من نافذة الحافلة العتيقة وبيدها مفتاح منزل عائلتها الذي استولت عليه العصابات الإسرائيلية إبان النكبة (الأوروبية)
أكثر من 800 ألف فلسطيني هُجّروا من مدنهم وبلداتهم ليصبح عددهم حاليا نحو 6 ملايين يعيشون في مخيمات اللجوء وفي دول الجوار والشتات (الأوروبية)
منظر عام لمنطقة المهرجان (الأناضول)
فلسطينيون يرون أن جريمة النكبة لا تزال مستمرة مستشهدين في ذلك بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة واستمرار الاستيطان (الأناضول)
إحياء ذكرى النكبة يرسخ الوعي بالقضية والحقوق لدى الأجيال الفلسطينية المتعاقبة ويؤكد فشل رهان الاحتلال على ذاكرتهم (الأناضول)
قبل النكبة كان الفلسطينيون يقيمون في 1300 ﻗﺭية ﻭمدينة في فلسطين التاريخية وقد سيطر الاحتلال خلال ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻋﻠﻰ 774 قرية ﻭمدينة منها 531 دمرت بالكامل (الأناضول)
أمام خرائط لفلسطين.. كيف كانت وكيف أصبحت؟ (الأناضول)
وقفة تضامنية مع الحقوق الفلسطينية في العاصمة الفرنسية باريس (الأناضول)
نقش للعلم الفلسطيني مصحوبا بعبارة "فلسطين حرة" على تمثال الجمهورية في باريس (الأناضول)
أعضاء في حركة "يهود ضد الصهيونية" في العاصمة البريطانية لندن يحملون لافتات تطالب بعودة كافة الأراضي المحتلة إلى الفلسطينيين (رويترز)
جانب من مسيرة تضامنية مع فلسطين بمناسبة ذكرى النكبة في لندن (رويترز)
حق العودة لا يسقط بالتقادم (رويترز)