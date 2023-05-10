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بالصور|باكستان

اعتقال عمران خان يشعل الاحتجاجات في باكستان

أعمال عنف في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان شابت الاحتجاجات على اعتقال عمران خان (الأوروبية)
10/5/2023

أثار اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان زعيم حزب حركة الإنصاف أمس الثلاثاء موجة عارمة من الغضب بين أنصاره، تحولت إلى اشتباكات مع الشرطة شابتها أعمال عنف في مناطق متفرقة من البلاد ومنها المناطق التي تشهد إجراءات أمنية مشددة، كما امتدت الاحتجاجات أيضا إلى العاصمة البريطانية لندن.

وعلى الرغم من تطبيق الحكومة نصا دستوريا لمنع التجمعات، فقد تفاقمت الاحتجاجات والاشتباكات مع الشرطة فلجأت إلى خطوات أخرى، منها وقف شبكات الهاتف والإنترنت، كما أُجّلت الامتحانات في بعض المدن في ضوء الاحتجاجات العنيفة التي استمرت حتى الليلة.

وتأتي هذه الاحتجاجات التي تعقّد المشهد السياسي المأزوم في وقت تعيش فيه باكستان أزمة اقتصادية ضاغطة جعلت اقتصاد البلاد أشبه بمريض موضوع على جهاز التنفس الاصطناعي، وسط مخاوف من التخلف عن سداد الديون المستحقة، بينما لا يوجد أمل يلوح في الأفق لحلحلة الأزمة السياسية قريبا.

 

تجمع لأنصار عمران خان أمام السفارة الباكستانية في العاصمة البريطانية لندن للاحتجاج على اعتقاله (رويترز)
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إغلاق الطرق في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختون خوا الحدودي مع أفغانستان خلال الاحتجاجات على اعتقال عمران خان (الأناضول)
حرق سيارات للشرطة خلال الاحتجاجات في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب أكثر أقاليم باكستان الأربعة كثافة بالسكان (رويترز)
حضور نسائي في الاحتجاجات (رويترز)
إحدى أنصار عمران خان تلوح بإشارة النصر وخلفها سيارات شرطة أحرقها المحتجون في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند (رويترز)
المواجهات بين أنصار خان وقوات الأمن الباكستانية أدت إلى وقوع إصابات بين الجانبين (رويترز)
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مع تصاعد الاشتباكات فرضت الحكومة المادة الدستورية رقم 144 التي تمنع التجمعات في مختلف المناطق (رويترز)
الشرطة الباكستانية تقول إنها اعتقلت عشرات من أنصار عمران خان في مناطق متفرقة من البلاد (الأوروبية)
الشرطة تطلق قنابل الغاز لتفريق المحتجين (الأوروبية)
أنصار خان يقولون إن الحكومة عطلت شبكات الهاتف والإنترنت لمنع قيادات حزب حركة الإنصاف من توجيه الخطابات إلى الشعب (الأناضول)
شخص واحد قُتل من المحتجين وأكثر من12 آخرين أصيبوا بينهم 6 من أفراد الشرطة خلال الاشتباكات بين الجانبين في مدينة كويتا (الأوروبية)
الاشتباكات تفاقم أزمة الوضع السياسي الباكستاني (الأوروبية)
الشرطة الباكستانية تكثف انتشارها حول المرافق الحيوية عقب الاشتباكات (الأوروبية)
إغلاق طرق رئيسة بسبب الاشتباكات (الأناضول)