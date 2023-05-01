بالصور

بالصور|المغرب

محاميد الغزلان تحتضن مهرجان الرحل بالمغرب

1/5/2023

لليوم الثاني على التوالي، تتواصل اليوم الاثنين بمدينة محاميد الغزلان (جنوبي المغرب) فعاليات الدورة 18 للمهرجان الدولي للرحل، الذي يجسد ثقافة الرحل العريقة وموروثهم الضارب في التاريخ، ويهدف إلى تعزيز الحوار بين الثقافات، والحفاظ على تراث ثمين للأسلاف مهدد بالانقراض، وإحياء تقاليدهم وعاداتهم.

وتحتفي هذه النسخة -التي تنظمها "جمعية رحل العالم" على مدى يومين- بالحكواتيين والحكايات التي تؤثث حياة السكان الرحل، كما تعد فرصة للاطلاع على التقاليد العالقة في حياة هذه المناطق الصحراوية. ويستضيف المهرجان -الذي يختتم فعالياته الليلة- مشاركين من مالي وفرنسا.

وشهدت الأمسية الأولى للمهرجان تقديم عروض فنية لـ3 حكواتيين غاصت بالحاضرين في أعماق قصص وحكايات تمتح من عبق الماضي، على إيقاع أنغام موسيقية. وأكد مدير المهرجان الدولي للرحل نور الدين بوكراب أن الجديد في الدورة الحالية يتمثل في ملامسة مكون أصيل في ثقافة الرحل؛ وهو الحكاية.

وتشكل النسخة الحالية من المهرجان الدولي للرحل فرصة للتعريف بعادات وتقاليد محاميد الغزلان والمناطق المجاورة، من خلال حفلات موسيقية وعروض ومعارض وورشات وندوات، فضلا عن تنظيم منافسات رياضية تقليدية من قبيل "هوكي الرمال" وسباق الهجن.

فرقة موسيقية تقليدية مغربية أثناء افتتاح المهرجان تقدم عرضا "لأحواش"، هو أحد فنون الغناء والرقص الجماعي الاستعراضي الأمازيغي بالمغرب (الأوروبية)
اعلان
عرض للإبل خلال المهرجان (الأوروبية)
الأصالة هي ما يميز الفنون التقليدية ويضعها على طريق العالمية (الأوروبية)
فقرة موسيقية تقدمها فرقة "تروا ن تنيري" أي أبناء تنيري خلال المهرجان (الأوروبية)
متسابق يجلس على ناقته خلال عرض لإبل في المهرجان (الأوروبية)
العروض تستقبل جمهورا من جنسيات مختلفة (الأوروبية)
اعلان
النسخة الحالية من المهرجان تستهدف تعزيز الحوار بين الثقافات (الأوروبية)
للرحل عادات وتقاليد حاضرة في المهرجان (الأوروبية)
سباق الهجن فقرة رئيسية في هذه التظاهرة الثقافية التراثية (الأوروبية)
مدينة محاميد الغزلان التي تحتضن المهرجان مطلة على الصحراء الكبرى (الأوروبية)
سفن الصحراء قرينة أبناء الصحراء في حلهم وترحالهم ومهرجاناتهم أيضا (الأوروبية)
المهرجان الدولي للرحل أصبح واحدا من أهم المهرجانات الثقافية في جنوب المغرب (الأوروبية)
غناء يجذب الآذان ويستهوي السامعين حتى ولو كانوا لا يتقنون لغة المغني (الأوروبية)
المهرجان يعد أسلوبا فريدا للحفاظ على تراث ثمين للأسلاف مهدد بالانقراض (الأوروبية)
غناء تقليدي وزي تقليدي وأدوات موسيقية تقليدية خلال المهرجان (الأوروبية)
الفنان الطوارقي أحمد آغ كايدي من مالي خلال مشاركته في المهرجان (الأوروبية)
أجيال جديدة وفية للتراث القديم تصدح بالغناء الصحراوي في الصحراء حيث جرت فعاليات المهرجان (الأوروبية)
الموسيقى التقليدية لأبناء المنطقة تستقطب جمهور المهرجان على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم وأعمارهم (الأوروبية)