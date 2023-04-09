بالصور

بالصور|الصين

نظرات متبادلة بين تايوان والبر الصيني

مكبر صوت ضخم يواجه البر الرئيسي الصيني استخدم كسلاح نفسي يبث الدعاية إلى الصين (غيتي)
9/4/2023

تستقطب المناورات العسكرية الصينية الحالية حول تايوان الأنظار إلى الجانبين؛ البر الصيني (الصين) وجزيرة تايوان التي تؤكد بكين أنها جزء لا يتجزأ من دولة الصين وتدعو لاستعادة الوحدة بين البر الصيني وتايوان غير المعترف بها دوليا.

على جانبي مضيق فورموزا أو مضيق تايوان الفاصل بين الصين القارية وجزيرة تايوان، توضع المناظير على أقرب نقطة بينهما لرؤية الجانب الآخر، وقد بات الأمر ظاهرة تستقطب السياح في جزيرة كنمن التي تعني "البوابة الذهبية" في تايوان، مقابل زوار آخرين في جزيرة بينغتان الصينية في النقطة الجغرافية الأقرب إلى تايوان.

 

سائحون في جزيرة كنمن في تايوان يشاهدون البر الرئيسي الصيني من نفق مرصد عسكري قديم في الجزيرة (غيتي)
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صينيون في جزيرة بينغتان الصينية يوجهون منظارهم نحو تايوان التي تعدها الصين جزءا لا يتجزأ منها (رويترز)
لافتة على حائط معروضة للسائحين داخل نفق مركز زايشان للمراقبة التايوانية (غيتي)
السياح يمشون أمام مدخل النفق (غيتي)
نفق المراقبة يعد واحدا من المناطق القليلة في تايوان التي يمكن للسياح الصينيين من البر الرئيسي زيارتها من دون تأشيرات أو تصاريح (غيتي)
السكان المحليون شهدوا زيادة في دخولهم من السياحة الصينية في الأوقات التي سبقت جائحة كورونا (غيتي)
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السائحون يلتقطون صورًا للبر الرئيسي الصيني وجرافات الرمال التي ترفع العلم الصيني (غيتي)
إحدى الدبابات التي يستخدمها الجيش التايواني معروضة للسائحين على شاطئ كنمن (غيتي)
جانب من التحصينات التايوانية على شاطئ البحر عند مدخل نفق زايشان في جزيرة كنمن (غيتي)
جزيرة بينغتان واحدة من أقرب نقاط البر الرئيسي للصين إلى جزيرة تايوان (رويترز)
الزوار يتحدّون الرياح القوية لمشاهدة المناظر الخلابة في جزيرة بينغتان الصينية القريبة من تايوان (رويترز)
الجزيرة تستقطب زوارا وسائحين من مختلف الأعمار (رويترز)
الجزيرة الصينية عند الغروب (رويترز)
رجل يسير بالقرب من تمثال يرمز لوحدة الشعوب على جانبي مضيق تايوان في جزيرة بينغتان الصينية وكان رئيس الصين شي جين بينغ سبق أن قال إن إعادة التوحيد بطريقة سلمية تتماشى بشكل أكبر مع المصلحة العامة للأمة الصينية بمن في ذلك مواطنو تايوان (رويترز)