نظرات متبادلة بين تايوان والبر الصيني

تستقطب المناورات العسكرية الصينية الحالية حول تايوان الأنظار إلى الجانبين؛ البر الصيني (الصين) وجزيرة تايوان التي تؤكد بكين أنها جزء لا يتجزأ من دولة الصين وتدعو لاستعادة الوحدة بين البر الصيني وتايوان غير المعترف بها دوليا.

على جانبي مضيق فورموزا أو مضيق تايوان الفاصل بين الصين القارية وجزيرة تايوان، توضع المناظير على أقرب نقطة بينهما لرؤية الجانب الآخر، وقد بات الأمر ظاهرة تستقطب السياح في جزيرة كنمن التي تعني "البوابة الذهبية" في تايوان، مقابل زوار آخرين في جزيرة بينغتان الصينية في النقطة الجغرافية الأقرب إلى تايوان.