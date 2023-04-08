زيلينسكي يكرم عسكريين مسلمين في إفطار رمضاني

شارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عددا من العسكريين الأوكرانيين المسلمين مأدبة إفطار رمضانية أمس الجمعة قرب العاصمة كييف، وسلمهم جوائز تقديرية، وانتقد زيلينسكي معاملة روسيا للتتار المسلمين في القرم، متعهدا باستعادة شبه الجزيرة من روسيا.

وقال زيلينسكي إن "أوكرانيا ممتنة لمسلمي بلدنا ولجميع المسلمين في العالم الذين يتوقون مثلنا إلى السلام والحماية من الشر". مضيفا أنه "لا يوجد بديل لأوكرانيا أو للعالم سوى إنهاء احتلال شبه جزيرة القرم.. سنعود إلى شبه جزيرة القرم".