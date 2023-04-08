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بالصور|أوكرانيا

زيلينسكي يكرم عسكريين مسلمين في إفطار رمضاني

8/4/2023

شارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عددا من العسكريين الأوكرانيين المسلمين مأدبة إفطار رمضانية أمس الجمعة قرب العاصمة كييف، وسلمهم جوائز تقديرية، وانتقد زيلينسكي معاملة روسيا للتتار المسلمين في القرم، متعهدا باستعادة شبه الجزيرة من روسيا.

وقال زيلينسكي إن "أوكرانيا ممتنة لمسلمي بلدنا ولجميع المسلمين في العالم الذين يتوقون مثلنا إلى السلام والحماية من الشر". مضيفا أنه "لا يوجد بديل لأوكرانيا أو للعالم سوى إنهاء احتلال شبه جزيرة القرم.. سنعود إلى شبه جزيرة القرم".

إمام مسلم يقف إلى جوار صورة لجندي أوكراني يقرأ القرآن خلال مأدبة الإفطار (الأوروبية)
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زيلينسكي يتحدث إلى الحضور وتعلو خلفه عبارة تهنئة: رمضان كريم (رويترز)
زيلينسكي وإلى يمينه زعيم تتار القرم مصطفى دزيميليف يتحدث إلى مجموعة من الجنود الأوكرانيين المسلمين (الأوروبية)
الرئيس الأوكراني يكرم مراد بوتيلي رئيس مكتب القائد العسكري الأوكراني المسلم وسام الاستحقاق قبيل الإفطار (رويترز)
مجموعة من العسكريين المسلمين الحاضرين في حفل الإفطار (الأوروبية)
حفل الإفطار أقيم في مركز بيرليك الثقافي للتتار القرم قرب العاصمة الأوكرانية كييف (رويترز)
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عسكري أوكراني مسلم مشارك في الإفطار يضع على ذراعه عبارة التوحيد مكتوبة باللغة العربية (رويترز)
بعض من العسكريين الذين كرمهم زيلينسكي خلال الإفطار ومن بينهم المسعف العسكري سعيد إسماعيلوف والمفتي السابق لمسلمي أوكرانيا (رويترز)
زيلينسكي مخاطبا الحضور: محاولة روسيا استعباد أوكرانيا بدأت بالضبط مع احتلال القرم، مع قمع حرية القرم وأوكرانيا وتتار القرم ومسلمي القرم (رويترز)
زيلينسكي وزع أوسمة الاستحقاق على عدد من العسكريين المسلمين (رويترز)
يستعدون لاستقبال زيلينسكي قبل الإفطار (رويترز)
زعيم تتار القرم مصطفى دزيميليف.. يذكر أن روسيا سيطرت على شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود من أوكرانيا عام 2014 وضمتها إثر استفتاء دانته كييف وحلفاؤها الغربيون (رويترز)