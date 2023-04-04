بالصور

بالصور|أفغانستان

رمضان في أفغانستان.. عبادة وتكافل يهونان الأزمات

4/4/2023

يفترق الأفغان في أشياء كثيرة، عرقيا ولغويا وجغرافيا وسياسيا، لكن الدين يوحدهم، كذلك الأزمات التي تتصدرها الأزمة الاقتصادية وشبح المجاعة الذي يطارد الملايين من السكان، حيث تزامن حلول شهر رمضان هذا العام مع إعلان برنامج الأغذية العالمي خفض المساعدات الغذائية المنقذة لحياة نحو 4 ملايين شخص إلى النصف، معربا عن مخاوفه من قطع المساعدات نظرا لضعف التمويل.

رمضان هذا العام هو الثاني منذ الانسحاب الأميركي واستيلاء حركة طالبان على السلطة، ورغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها أفغانستان في ظل حكومة طالبان التي لم يعترف بها أي من دول العالم بعد، وتشكو فرض عقوبات عليها، لا تختفي مظاهر التكافل مثل موائد الإفطار الجماعية، ويقول مسؤول في طالبان: "الآن نحن نؤدي واجبنا الإسلامي معا… في أرض إسلامية وفي ظل نظام إسلامي".

مسؤولون في حركة طالبان يؤدون صلاة المغرب في جماعة بمدينة قندهار جنوب البلاد (الأوروبية)
اعلان
حكومة طالبان هي من تعلن بداية شهر رمضان من كل عام في أفغانستان (الأوروبية)
يحيي الأفغان شهر رمضان هذا العام في وقت تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة (الأوروبية)
أفغان يؤدون الصلاة جماعة في العاصمة كابل (الأوروبية)
برنامج الأغذية العالمي أعلن أنه مضطر لخفض المساعدات الغذائية لأفغانستان بسبب نقص التمويل (الأوروبية)
منذ وصول طالبان إلى السلطة انخفضت مساعدة المجتمع الدولي لأفغانستان (الأوروبية)
اعلان
الإسلام هو الدين الرسمي لأفغانستان ويدين به 99.7% من السكان ويتبع حوالي 89% المذهب السني الحنفي بينما يتبع 19% من السكان المذهب الشيعي الإثني عشري والإسماعيلي (الأوروبية)
على النقيض من حال الكثير من الدول الإسلامية، حكومة طالبان تخفض أسعار المواد الغذائية في رمضان للتخفيف عن البسطاء (الأوروبية)
مظاهر التكافل بين الأفغان في شهر رمضان لا تخطئها عين (الأوروبية)
ليس هذا كمينا أمنيا، لكنهم بعض موظفي حكومة طالبان يستوقفون العابرين لتوزيع إفطار رمضاني عليهم (الأوروبية)
سباق لتقديم ما تيسر من طعام يسير وشربة ماء للمارة لدى غروب الشمس (الأوروبية)
مسؤولون من طالبان يتناولون إفطارهم في قندهار (الأوروبية)
تكافل وإيثار في شهر العطاء (الأوروبية)
تجهيز وجبات إفطار مجانية للصائمين في قندهار (الأوروبية)
موائد العطاء تتسع للجميع (الأوروبية)
بانتظار رفع أذان المغرب للإفطار على طعام بسيط يعقبه العشاء بعد صلاة المغرب (الأوروبية)
شباب أفغان لا يخفون سعادتهم بالمشاركة في العمل الخيري التطوعي في رمضان خدمة للصائمين (الأوروبية)