رمضان في أفغانستان.. عبادة وتكافل يهونان الأزمات

يفترق الأفغان في أشياء كثيرة، عرقيا ولغويا وجغرافيا وسياسيا، لكن الدين يوحدهم، كذلك الأزمات التي تتصدرها الأزمة الاقتصادية وشبح المجاعة الذي يطارد الملايين من السكان، حيث تزامن حلول شهر رمضان هذا العام مع إعلان برنامج الأغذية العالمي خفض المساعدات الغذائية المنقذة لحياة نحو 4 ملايين شخص إلى النصف، معربا عن مخاوفه من قطع المساعدات نظرا لضعف التمويل.

رمضان هذا العام هو الثاني منذ الانسحاب الأميركي واستيلاء حركة طالبان على السلطة، ورغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها أفغانستان في ظل حكومة طالبان التي لم يعترف بها أي من دول العالم بعد، وتشكو فرض عقوبات عليها، لا تختفي مظاهر التكافل مثل موائد الإفطار الجماعية، ويقول مسؤول في طالبان: "الآن نحن نؤدي واجبنا الإسلامي معا… في أرض إسلامية وفي ظل نظام إسلامي".