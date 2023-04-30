بالصور

بالصور|الصين

بدء عطلة عيد العمال في الصين

30/4/2023

بدأت في الصين أمس الأحد عطلة عيد العمال، التي تستمر 5 أيام، وتوقع القائمون على شبكة السكك الحديدية الصينية أن يبلغ عدد رحلات القطار الداخلية خلال أيام العطلة أكثر من 120 مليون رحلة، بنسبة زيادة 20% عما كانت عليه الحال عام 2019.

ويوم العمال العالمي في الصين مناسبة للتجمعات العائلية والمرح. وعلى عكس العديد من الأعياد الصينية، يعتمد تاريخ عيد العمال على التقويم الغريغوري الميلادي المسيحي بدلا من التقويم القمري.

وفي عام 2000، أصبح عيد العمال بمثابة "أسبوع ذهبي"، أنشأته الحكومة الصينية لزيادة الطلب في السوق المحلية. وتوافق الحكومة الصينية على تخفيضات كبيرة على البضائع في المتاجر في جميع أنحاء البلاد؛ بهدف تحفيز الاقتصاد، ويعد فرصة لشراء الإلكترونيات والملابس والمنتجات الأخرى بأسعار منخفضة.

وفي عطلة يوم العمال العالمي، يمكن للشعب الصيني الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة في المدن والمناطق الريفية. بسبب المناخ الدافئ خلال مايو/أيار في معظم أنحاء الصين، ويختار العديد من الناس الاستمتاع بالنزهات في المناطق الطبيعية، ويختار آخرون الاستمتاع بالمسارح والعروض التي تقدم في المدن، وتعد عروض الشوارع أيضا حدثا شائعا في هذه العطلة.

سور الصين العظيم أبرز الوجهات التي يقصدها الصينيون في اليوم الأول من عطلة عيد العمال (غيتي)
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تعود خلفية هذا اليوم إلى القرن 19 في أميركيا وكندا وأستراليا؛ فقبل الإعلان عن هذا اليوم بسنوات كانت شيكاغو تخوض نزاعات عمالية لتخفيض ساعات العمل ضمن الحركة التي تعرف بـ"8 ساعات" (غيتي)
يوافق عيد العمال -المعروف أيضا بيوم العمال العالمي- الأول من مايو/أيار (غيتي)
المناسبة تنعش السياحة الداخلية وتدر عليها مليارات الدولارات (غيتي)
الاحتفال بعيد العمال بدأ في الصين أول مرة عام 1919، وفي عام 1949 أعلنت الحكومة الصينية رسميا أنه عيد وطني (غيتي)
هذه العطلة كانت في الأصل وسيلة لتكريم العمال في جميع أنحاء الصين، وأصبحت في الوقت الحاضر عطلة للمرح و الاستمتاع ببعض الوقت مع الأصدقاء (غيتي)
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صينيون يحملون علم بلادهم خلال زيارتهم لسور الصين العظيم في اليوم الأول من العطلة التي تستمر 5 أيام (غيتي)
يوم العمال في الأول من مايو/أيار هو يوم عطلة في أكثر من 80 دولة حول العالم (غيتي)
المناسبة فرصة للتجمع العائلي في الصين (غيتي)
وفقا لقوانين العمل الصينية، يبلغ يوم العمل القياسي 8 ساعات، وبحد أقصى 44 ساعة في الأسبوع، وأي عمل يتجاوز ذلك يتطلب أجرا إضافيا مقابله (غيتي)
كان عيد العمال في الأصل عطلة ليوم واحد في الصين، لكنه مر بالعديد من التغييرات المختلفة حتى أصبحت الاحتفالات 5 أيام (غيتي)
نفدت التذاكر المخصصة لزيارة منطقة بادالينغ في سور الصين العظيم خلال الأول والثاني من مايو/أيار الجاري (غيتي)
أحد أفراد الشرطة الصينية يراقب حركة نزول الزائرين من سور الصين العظيم بعد زيارتهم للموقع السياحي الشهير في اليوم الأول من عطلة عيد العمال (غيتي)
وفقا للبيانات الحكومية الصينية، فقد ارتفع عدد الرحلات عن طريق الجو والبر والبحر إلى 56.99 مليونا في أول أيام العطلة التي تستمر حتى الأربعاء المقبل (رويترز)
نفدت تذاكر بعض المواقع السياحية الشهيرة في الصين خلال العطلة وبيعت تذاكر ديزني في شنغهاي بالكامل ونفدت تذاكر منتجع يونيفرسال في بكين (غيتي)
طوابير من المسافرين أمام محطة السكك الحديدية في بكين لزيارة ذويهم في مناطق مختلفة من البلاد (الأوروبية)
الركاب ينتظرون القطارات في محطة السكة الحديدية في شنغهاي (رويترز)