بدء عطلة عيد العمال في الصين

بدأت في الصين أمس الأحد عطلة عيد العمال، التي تستمر 5 أيام، وتوقع القائمون على شبكة السكك الحديدية الصينية أن يبلغ عدد رحلات القطار الداخلية خلال أيام العطلة أكثر من 120 مليون رحلة، بنسبة زيادة 20% عما كانت عليه الحال عام 2019.

ويوم العمال العالمي في الصين مناسبة للتجمعات العائلية والمرح. وعلى عكس العديد من الأعياد الصينية، يعتمد تاريخ عيد العمال على التقويم الغريغوري الميلادي المسيحي بدلا من التقويم القمري.

وفي عام 2000، أصبح عيد العمال بمثابة "أسبوع ذهبي"، أنشأته الحكومة الصينية لزيادة الطلب في السوق المحلية. وتوافق الحكومة الصينية على تخفيضات كبيرة على البضائع في المتاجر في جميع أنحاء البلاد؛ بهدف تحفيز الاقتصاد، ويعد فرصة لشراء الإلكترونيات والملابس والمنتجات الأخرى بأسعار منخفضة.

وفي عطلة يوم العمال العالمي، يمكن للشعب الصيني الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة في المدن والمناطق الريفية. بسبب المناخ الدافئ خلال مايو/أيار في معظم أنحاء الصين، ويختار العديد من الناس الاستمتاع بالنزهات في المناطق الطبيعية، ويختار آخرون الاستمتاع بالمسارح والعروض التي تقدم في المدن، وتعد عروض الشوارع أيضا حدثا شائعا في هذه العطلة.