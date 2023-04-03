بالصور

بالصور|الولايات المتحدة الأميركية

أعاصير مدمرة تضرب 11 ولاية أميركية

3/4/2023

عبر مساحة واسعة من الولايات المتحدة، يتسابق السكان لتقييم الدمار الناجم عن العواصف الشديدة التي تسببت في عشرات الأعاصير من الجنوب والغرب الأوسط إلى الشمال الشرقي، وأسفرت عن مقتل 32 شخصًا على الأقل، وإصابة العشرات، وإلحاق خسائر هائلة بالمرافق والممتلكات، خصوصا في ولاية أركنساس التي أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حالة "الكارثة الكبرى" فيها، وأمر بتقديم الدعم الفدرالي لمساعدة الولاية على التعافي، بينما ترجح التوقعات هبوب عواصف رعدية غدا الثلاثاء في أغلب مناطق الغرب الأوسط بين مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي ومدينة ليتل روك بولاية أركنساس.

سكان ومتطوعون يبحثون وسط أنقاض المنازل التي دمرها الإعصار بمدينة سوليفان التابعة لولاية إلينوي الواقعة وسط غربي الولايات المتحدة (رويترز)
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طفلة سعيدة بالعثور على دميتها بين أنقاض منزلها وأخرى سعيدة بنجاة جروها من الإعصار (رويترز)
الأعاصير ظاهرة يصعب التنبؤ بها وهي متكررة في الولايات المتحدة خصوصا في وسط البلاد وجنوبها (رويترز)
المحققون يتفقدون مسرح أبولو بعد الإعصار في بيلفيدير بإلينوي حيث قتل شخص وأصيب أكثر من 20 آخرين بعد انهيار سقف المسرح وفقًا لمسؤولي الإطفاء (الأوروبية)
الإعصار مر من هنا (الأوروبية)
الإعصار تسبب في انقطاع الكهرباء عن 650 ألف منزل (الأوروبية)
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أحد مشاريع الإنشاءات التي دمرها الإعصار (الأوروبية)
أسقف مئات المنازل دمّرت بالكامل (رويترز)
مركبة دمرها الإعصار (رويترز)
عمال يقومون بتنظيف الأنقاض في المناطق المتضررة (الأوروبية)
أحد المتضررين يفتش عما بقي له من متعلقات (الأوروبية)
الكارثة فاجأت السكان وأشاعت الرعب بينهم (الأوروبية)
الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن حالة الكارثة الكبرى في أركنساس (رويترز)
قطع من حظيرة الطائرات ملفوفة حول شجرة في مطار روبنسون المحلي في بلدة باليستاين في ولاية إلينوي بعد يومين من الإعصار الذي ضربها (رويترز)
الطقس المضطرب يأتي بعد أسبوع من سلسلة عواصف رعدية تسببت في إعصار قاتل اجتاح بلدة رولينغ فورك بولاية مسيسبي ودمر كثيرا من منازل البلدة البالغ عددها 400 وأسفر عن مقتل 26 شخصا (رويترز)
 اضطر كثير من سكان المناطق المنكوبة إلى النزوح بحثا عن ملجأ (الأوروبية)