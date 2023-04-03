أعاصير مدمرة تضرب 11 ولاية أميركية

عبر مساحة واسعة من الولايات المتحدة، يتسابق السكان لتقييم الدمار الناجم عن العواصف الشديدة التي تسببت في عشرات الأعاصير من الجنوب والغرب الأوسط إلى الشمال الشرقي، وأسفرت عن مقتل 32 شخصًا على الأقل، وإصابة العشرات، وإلحاق خسائر هائلة بالمرافق والممتلكات، خصوصا في ولاية أركنساس التي أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حالة "الكارثة الكبرى" فيها، وأمر بتقديم الدعم الفدرالي لمساعدة الولاية على التعافي، بينما ترجح التوقعات هبوب عواصف رعدية غدا الثلاثاء في أغلب مناطق الغرب الأوسط بين مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي ومدينة ليتل روك بولاية أركنساس.