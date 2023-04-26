بالصور

بالصور|البرازيل

سكان البرازيل الأصليون في مخيم "الأرض الحرة"

26/4/2023

تحت عنوان "الأرض الحرة"، بدأ آلاف من السكان الأصليين من أنحاء البرازيل كافة مخيمًا في مدينة برازيليا لمناقشة قضاياهم ومطالبهم وحقوقهم الثقافية ومدى تعامل السلطات التشريعية والتنفيذية معها، ويعد هذا التجمع -الذي يختتم بعد غد الجمعة- النسخة الـ19 من مخيم أو معسكر "الأرض الحرة للسكان الأصليين في البرازيل، الذي بات تقليدا ومرجعا للتعبئة الاجتماعية الديمقراطية والتشاركية، كما يعد النسخة الأولى منذ استحداث وزارة الشعوب الأصلية التي وعد بها الرئيس لولا دا سيلفا خلال حملته الانتخابية الأخيرة.

 

السكان الأصليون يتجمعون في مخيمهم بمدينة برازيليا لمناقشة قضايا ترسيم حدود أراضيهم، وتغير المناخ، والتنوع (غيتي)
اعلان
أحد الوجوه المشاركة في المخيم (الأوروبية)
مجموعات عرقية مختلفة من السكان الأصليين يشاركون في المخيم (رويترز)
الحقوق الثقافية للسكان الأصليين إحدى القضايا التي تتصدر جدول المشاركين في المخيم (رويترز)
تنوع الصور والعادات ودلالاتها بين السكان الأصليين أنفسهم حسب القبائل ومناطق الانتشار في البرازيل (غيتي)
أحد أفراد شعب باتاكسو يشارك في المخيم (رويترز)
اعلان
تتنوع عادات وأزياء الشعوب الأصلية في البرازيل من قبيلة إلى أخرى (الأوروبية)
وزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا (يسار) تتبادل الابتسامة مع وزيرة الشعوب الأصلية البرازيلية سونيا غواجارا في مخيم الأرض الحرة (رويترز)
يشارك السكان الأصليون في الجلسة الرسمية في المؤتمر الوطني البرازيلي خلال مخيم "الأرض الحرة" في برازيليا (غيتي)
يأمل السكان الأصليون في إعادة تأكيد الطابع الأصلي لحقوقهم الإقليمية، قبل دستور الدولة البرازيلية (غيتي)
طالما يشكو السكان الأصليون تراجعا لحقوقهم منذ تولى بولسونارو السلطة ونقل مسألة ترسيم الأراضي المصيرية بالنسبة إليهم إلى وزارة الزراعة (غيتي)
المشاركون في المخيم جاؤوا من 200 تجمع للسكان الأصليين في البرازيل (غيتي)
أحد السكان الأصليين من قبيلة كسوكورو يستخدم منشفة على كتفيه تحمل صورة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا خلال المخيم (رويترز)
رجال ونساء وأطفال من مختلف الأعمار يشاركون في المخيم (غيتي)
خلال فترة المخيم، ستتم إعادة إطلاق الجبهة البرلمانية المشتركة للدفاع عن حقوق الشعوب الأصلية (غيتي)
المخيم يتيح للمشاركين فيه من حركة السكان الأصليين الفرصة الأولى لإجراء تقييم جماعي ومناقشة أول 100 يوم من حكومة لولا دي سيلفا، والنجاحات والإخفاقات التي مرت بممثليهم (غيتي)
المعسكر سيظل قائما حتى بعد غد الجمعة (رويترز)