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بالصور|السودان

السودان.. موجة إجلاء متواصلة للرعايا الأجانب

25/4/2023-|آخر تحديث: 25/4/202312:41 PM (مكة المكرمة)

تتواصل عمليات الإجلاء للرعايا العرب والأجانب من السودان، مع استمرار القتال الدامي بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع، وسط دعوات بوقف القتال والالتزام بهدنة حقيقية على الأرض. وأعلنت إسبانيا إجلاء رعاياها وموظفيها الدبلوماسيين من السودان، فضلا عن مواطنين آخرين من دول الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية.

وبدأت القوات الخاصة الأميركية يوم الأحد مهمة إنقاذ نحو 100 من العاملين بالسفارة وأقاربهم وانتهت بطائرات مروحية من طراز شينوك لنقلهم إلى قاعدة عسكرية في جيبوتي.

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن القوات البريطانية أنقذت أيضا دبلوماسيين وعائلاتهم، وقالت ألمانيا وفرنسا إنهما بدآ أيضا إجلاء رعاياهما ومن دول أخرى. كما هبطت طائرتان فرنسيتان تقلان حوالي 200 شخص من جنسيات متعددة في جيبوتي.

رعايا أتراك لدى مغادرتهم الخرطوم (الأناضول)
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سعودي يُظهر جواز سفره وعلم بلاده لدى وصوله إلى ميناء جدة بعد إجلائه من السودان من قبل البحرية الملكية السعودية (رويترز)
صورة نشرها الجيش المصري لرعايا مصريين لدى وصولهم إلى مطار القاهرة بعد إجلائهم من السودان (الأوروبية)
رعايا أردنيون تم إجلاؤهم من السودان يرفعون علم بلادهم لدى وصولهم إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة الأردنية عمان (رويترز)
مجموعة من أفراد القوات المسلحة الوطنية الإندونيسية تستعد لإجلاء رعايا إندونيسيين من السودان (الأناضول)
دبلوماسيون ومواطنون إسبان في طائرة نقل عسكرية بعد إجلائهم من السودان إلى جيبوتي المجاورة ومنها إلى بلادهم (رويترز)
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مواطنون من الأردن وفلسطين والعراق وسوريا وألمانيا تم إجلاؤهم من السودان ينزلون من الطائرات العسكرية في مطار ماركا العسكري في عمان (الأوروبية)
نائب وزير الخارجية الياباني يتحدث إلى الرعايا اليابانيين الذين تم إجلاؤهم من السودان وقالت الحكومة اليابانية إنها أجلت 45 يابانيا وعائلاتهم من بورتسودان بطائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي إلى جيبوتي ولايزال العديد اليابانيين في السودان (الأوروبية)
28 مواطنا من كوريا الجنوبية يصلون على متن طائرة نقل عسكرية كورية جنوبية إلى مطار جدة بالسعودية (الأوروبية)
أفراد البحرية الملكية السعودية يساعدون طفلا في ميناء جدة بعد إجلائه من السودان (رويترز)
طفلة تم إجلاؤها وعائلتها من السودان تلوح بعلامة النصر عند وصولها إلى مطار ماركا العسكري في عمان (الأوروبية)
الحكومة الألمانية بدأت إجلاء رعاياها من السودان (الأوروبية)
كينيون تم إجلاؤهم من السودان داخل طائرة عسكرية أثناء انتظارهم لتجهيزهم من قبل أفراد من قوات الدفاع الكينية عند وصولهم إلى مطار جومو كينياتا الدولي (رويترز)
طائرة تابعة للقوات الجوية السويسرية تصل إلى مطار بيرن حاملة عددا من رعايا سويسرا بعد إجلائهم من السودان (رويترز)
طائرة عسكرية إيطالية تقل أشخاصا تم إجلاؤهم من السودان لدى وصولها إلى مطار شيامبينو قرب روما (رويترز)
إيطالي يلوح بيده فرحا لدى عودته إلى بلاده على متن طائرة عسكرية أجلته من السودان (رويترز)
ترحيب سعودي بمواطني المملكة وجنسيات أخرى لدى وصولهم ميناء جدة قادمين من السودان على متن سفينة تابعة للبحرية السعودية قبل يومين (رويترز)
كوريون جنوبيون لدى وصولهم إلى قاعدة سول الجوية في سيونغنام عائدين من السودان على متن طائرة نقل عسكرية نقلتهم من جيبوتي (الأوروبية)