السودان.. موجة إجلاء متواصلة للرعايا الأجانب

تتواصل عمليات الإجلاء للرعايا العرب والأجانب من السودان، مع استمرار القتال الدامي بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع، وسط دعوات بوقف القتال والالتزام بهدنة حقيقية على الأرض. وأعلنت إسبانيا إجلاء رعاياها وموظفيها الدبلوماسيين من السودان، فضلا عن مواطنين آخرين من دول الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية.

وبدأت القوات الخاصة الأميركية يوم الأحد مهمة إنقاذ نحو 100 من العاملين بالسفارة وأقاربهم وانتهت بطائرات مروحية من طراز شينوك لنقلهم إلى قاعدة عسكرية في جيبوتي.

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن القوات البريطانية أنقذت أيضا دبلوماسيين وعائلاتهم، وقالت ألمانيا وفرنسا إنهما بدآ أيضا إجلاء رعاياهما ومن دول أخرى. كما هبطت طائرتان فرنسيتان تقلان حوالي 200 شخص من جنسيات متعددة في جيبوتي.