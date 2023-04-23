الخرطوم تحت قصف الأخوة الفرقاء

مع دخول الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع يومها التاسع، تتفاقم الأوضاع الأمنية في العاصمة الخرطوم، خصوصا في المناطق التي تتركز فيها الاشتباكات، ومحيطها.

وفي مؤشر على طول أمد المواجهات بدأت عملية إجلاء الرعايا الأجانب، في حين بات الأمن من الخوف والجوع والعطش هاجس المدنيين السودانيين المغلوب على أمرهم، الذين يعيشون حالة حظر تجول إجباري، وتزداد المعاناة يوما بعد آخر بما ينذر بخروج الأوضاع المعيشية عن السيطرة، مع شح الغذاء وانقطاع الكهرباء ومياه الشرب واختفاء معظم السلع الغذائية من المتاجر التي أغلق معظمها أبوابه.