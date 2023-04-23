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بالصور|السودان

الخرطوم تحت قصف الأخوة الفرقاء

الاشتباكات جعلت الماء سلعة نادرة في عاصمة بلاد النيلين (رويترز)
23/4/2023

مع دخول الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع يومها التاسع، تتفاقم الأوضاع الأمنية في العاصمة الخرطوم، خصوصا في المناطق التي تتركز فيها الاشتباكات، ومحيطها.

وفي مؤشر على طول أمد المواجهات بدأت عملية إجلاء الرعايا الأجانب، في حين بات الأمن من الخوف والجوع والعطش هاجس المدنيين السودانيين المغلوب على أمرهم، الذين يعيشون حالة حظر تجول إجباري، وتزداد المعاناة يوما بعد آخر بما ينذر بخروج الأوضاع المعيشية عن السيطرة، مع شح الغذاء وانقطاع الكهرباء ومياه الشرب واختفاء معظم السلع الغذائية من المتاجر التي أغلق معظمها أبوابه.

أعمدة الدخان تتصاعد من أحد المواقع المستهدفة بالقصف في العاصمة السودانية (الأناضول)
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حريق ناجم عن القصف في إحدى البنايات بحي اللاماب في الخرطوم (الأناضول)
مواطنون يتجمعون حول مخبز بالخرطوم بحري لشراء الخبز (رويترز)
عدد كبير من مخابز العاصمة أصبح خارج الخدمة نظرا لانعدام حصص الدقيق التي كانت تصلها من المخازن الرئيسة بسبب إغلاق الطرق (رويترز)
الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع تسببت في أزمة كهرباء وانقطاع شبه دائم للمياه (رويترز)
بوسائل بدائية يحاول هؤلاء الأطفال نقل ما تيسر من مياه الشرب لأسرهم (رويترز)
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مواطنون يخاطرون بأرواحهم في ظل تبادل القصف بحثا عن مصدر لمياه الشرب (رويترز)
تواصل الدعوات والمناشدات للجيش السوداني والدعم السريع لوقف الاقتتال فيما بينهم حتى تصل المساعدات الإنسانية والطبية إلى الناس (رويترز)
بعد جهد جهيد استطاعت هذه السيدة إيجاد مصدر لملء قارورة ماء لإرواء أبنائها (رويترز)
إصلاح أو ترميم ما دمرته الحرب وخاصة البنية التحتية، يحتاج لفترات طويلة مما يعني مفاقمة معاناة المواطنين (الأناضول)
جانب من أسلحة عناصر الدعم السريع المدمرة في اشتباكات الخرطوم (الأناضول)
أحد متاجر الخرطوم المتضررة بالاشتباكات (الأناضول)
الاشتباكات ألحقت الضرر بالقطاع الصحي في الخرطوم (الأوروبية)
الهدنات المعلنة لم تصمد طويلا ولا مخرج قريبا للأزمة (الأناضول)
سودانيون ينزحون من الخرطوم إلى ملاذات أكثر أمنا (رويترز)