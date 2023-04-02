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بالصور|أفغانستان

التعليم.. الفريضة الغائبة في أفغانستان

2/4/2023

يظل ملف التعليم في أفغانستان متصدرا الملفات البالغة الأهمية مثل ملف الصحة، في بلد تعصف به الأزمات الموروثة والمكتسبة طيلة 4 عقود من الصراع، خصوصا الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة بما فيها ملف التعليم، سواء للصغار والكبار.

الحد الأدنى وهو أقصى المتاح من التعليم للأطفال هو المدارس الدينية الملحقة بالمساجد التي يحفظون فيها القرآن الكريم، أم واقع التعليم المؤسسي النظامي الذي يشمل المناهج الدراسية والمقار والكوادر التعليمية، فيكاد يكون شبه غائب سواء للصغار والكبار في أفغانستان التي تحتاج استقرارا وإعادة بناء.

في ظل هذه الحالة تصبح البلاد أرضية خصبة لمبادرات تعليمية حتى لو اقتصر ماتقدمه على تعلم الحد الأدنى من القراءة والكتابة، مثل مبادرة "طفل اليوم" التي أطلقها الشاب الأفغاني وزير خان لتعليم الأطفال في منطقة كابل، لتوفير التعليم المجاني لحوالي 500 طفل محرومين من التعليم.

وزير خان طالب جامعي أفغاني وهو صاحب مبادرة "طفل اليوم" لتعليم الأطفال (الأوروبية)
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المبادرة تستهدف تقديم التعليم لما يقرب من 500 طفل، من الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الذهاب إلى المدرسة حيث لا توجد مدرسة في منطقتهم (الأوروبية)
التدريس في الهواء الطلق (الأوروبية)
لا مرافق ولا إمكانيات لكن هناك إصرار على التعلم (الأوروبية)
الأطفال سعداء بمدرستهم البالغة الفقر (الأوروبية)
المدرسة مشتركة تضم أطفالا بنين وبنات (الأوروبية)
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الأجيال الجديدة تدرك أن التعليم هو شرط المستقبل الأفضل (الأوروبية)
أطفال يفترشون الأرض ويلتحفون السماء خلال تحلقهم لتلقي الدرس (الأوروبية)
طفلة أفغانية في طريقها إلى المدرسة المفتوحة (الأوروبية)
الصغيرات يتعلمن أملا في تغير الظروف مستقبلا وتشهد تراجعا من قبل حركة طالبان الحاكمة عن موقفها الرافض لتعليم الفتيات (الأوروبية)
أقصى ما لديهم من أثاث.. فراش متواضع للجلوس عليه (الأوروبية)
هل هناك من يعتزم أن يحذو حذو مبادرة مدرسة الهواء الطلق في المناطق المحرمة بأفغانستان؟ (الأوروبية)
أطفال أفغان يقفون لالتقاط صورة مع معلمهم وزير خان (الأوروبية)
منظر عام للمدرسة والتلامذة متحلقون بها (الأوروبية)
الأطفال في المناطق المحرومة يتسابقون على الذهاب إلى المدرسة (الأوروبية)
تلامذة يحفظون القرآن الكريم بإحدى المدارس الدينية الملحقة بمسجد في قندهار جنوب البلاد (الأوروبية)
وصغيرات يتعلمن القرآن الكريم في ركن آخر من المسجد نفسه (الأوروبية)
جانب من المدرسة الدينية الملحقة بأحد مساجد مدينة قندهار، وهي نموذج شائع للمدارس الدينية في أفغانستان وباكستان (الأوروبية)