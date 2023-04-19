الإيزيديون يحتفلون بعامهم الجديد

يحتفل الإيزيديون اليوم بعيد رأس السنة الإيزيدية الذين يطلقون عليه "الأربعاء الأحمر"، والذي يعد يوم الأربعاء الأول من أبريل/نيسان بالتقويم الشرقي "الكرمانجي" الذي يتأخر عن التقويم الميلادي 13 يوما، ويصادف في فصل الربيع الذي يكثر فيه انتشار ونمو الزهور والورود بكافة الألوان والأشكال.

وتُجرى في هذا اليوم طقوس خاصة، حيث ينهض الإيزيديون باكرا، ويرتدون أجمل ثيابهم ويزينون مداخل بيوتهم بالورود وشقائق النعمان، ويلون الشبان والشابات 12 بيضة مسلوقة، كل 3 بيضات بلون فصل من فصول السنة، ويضعونها في طبق وسط البيت، وترمز البيضة إلى كروية الأرض، ويرمز سلق البيض إلى تجمد الأرض، أما قشرة البيضة بعد سلقها فترمز إلى ذوبان طبقة الجليد عن وجه الأرض، أما تلوين البيض فهو إشارة إلى ألوان الورود والأزهار التي تفتحت بقدوم "طاووس ملك" أي الربيع، والربيع هو بداية الحياة حسب اعتقادهم.