نيران المتحاربين في السودان

تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق إستراتيجية متفرقة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وتزداد احتداما حول مقر القيادة العامة للجيش والقصر الجمهوري وسط العاصمة، وصاحب المعارك غموض ميداني، وندرة في الصورة الصحفية التي توثق حقيقة ما يجرى بين الطرفين في ظل الاشتباكات المفتوحة بينهما، التي فرضت حظر تجول إجباريا على المدنيين المغلوبين على أمرهم، خصوصا في المناطق التي تدور فيها الاشتباكات ومحيطها، حيث باتت الشوارع خالية من المارة والمحلات مغلقة والمرافق معطلة.