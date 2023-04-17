بالصور

بالصور|السودان

نيران المتحاربين في السودان

17/4/2023

تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق إستراتيجية متفرقة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وتزداد احتداما حول مقر القيادة العامة للجيش والقصر الجمهوري وسط العاصمة، وصاحب المعارك غموض ميداني، وندرة في الصورة الصحفية التي توثق حقيقة ما يجرى بين الطرفين في ظل الاشتباكات المفتوحة بينهما، التي فرضت حظر تجول إجباريا على المدنيين المغلوبين على أمرهم، خصوصا في المناطق التي تدور فيها الاشتباكات ومحيطها، حيث باتت الشوارع خالية من المارة والمحلات مغلقة والمرافق معطلة.

أعمدة الدخان الناجمة عن القصف تتصاعد من أحد المواقع إثر الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وعناصر الدعم السريع في العاصمة الخرطوم (الأناضول)
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صورة بالأقمار الاصطناعية أتاحتها شركة "ماكسار الأميركية" تظهر احتراق طائرة نقل من طراز "إليوشن إي إل 76" في مطار الخرطوم الدولي (الأوروبية)
الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع تتواصل في مناطق إستراتيجية متفرقة في الخرطوم (الأناضول)
الاشتباكات طالت مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في الخرطوم وألحقت به أضرارا (الأوروبية)
منظر عام لمهبط الطائرات في مطار الخرطوم الدولي الذي طاله القصف (رويترز)
الاشتباكات تسببت في مقتل العشرات وإصابة المئات (الأناضول)
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الغموض يكتنف الوضع الميداني إذ تعلن بيانات كل طرف أنه يسيطر عسكريا على الموقف (الأناضول)
شوارع الخرطوم شبه خالية من المارة (الأناضول)
الاشتباكات فرضت حظر تجول إجباريا على المدنيين الذين لزموا بيوتهم وسط حالة من الخوف والترقب (الأناضول)
المحال التجارية أغلقت أبوابها (الأناضول)
آثار قصف على واجهة إحدى البنايات في الخرطوم (الأناضول)
أصوات الطلقات وأعمدة الدخان الناجمة عن الاشتباكات تطارد المدنيين داخل منازلهم (الأناضول)
دخان يتصاعد قرب جسر الحلفايا بين أم درمان والخرطوم بحري (رويترز)
صورة بالأقمار الاصطناعية تظهر أعمدة الدخان المتصاعدة من مستشفى الشعب في العاصمة الخرطوم جراء القصف (الأوروبية)
خروج المواطنين إلى الشارع بات نادرا وأصبح مخاطرة غير مأمونة العواقب (الأناضول)