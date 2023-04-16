بالصور

بالصور|ألمانيا

ألمانيا تودع الطاقة النووية

16/4/2023

أغلقت ألمانيا آخر 3 محطات للطاقة النووية لديها أمس السبت، منهية بذلك بنامجا استمر60 عاما وأثار واحدة من أقوى حركات الاحتجاج على الطاقة النووية في أوروبا، لتخرج نهائيا من قطاع الطاقة النووية رغم سعيها للابتعاد عن الوقود الأحفوري وإدارة أزمة الطاقة التي سببتها الحرب في أوكرانيا.

وبينما تعمل العديد من الدول الغربية على زيادة استثماراتها في الطاقة النووية لتقليل انبعاثاتها، وضعت ألمانيا نهاية مبكرة لعصرها النووي. وقالت شركة الطاقة "آر في إي" في بيان إنها "نهاية حقبة"، مؤكدة أن المفاعلات الثلاثة انفصلت عن شبكة الكهرباء.

مفاعل نيكارويستهايم للطاقة النووية (جنوب غرب) أحد المفاعلات الثلاثة التي أغلقتها ألمانيا أمس، إلى جانب مفاعلي "إيسار 2" (جنوب شرق) وإيمسلاند (شمال غرب) حيث تم فصلهم الليلة الماضية عن شبكة الكهرباء (رويترز)
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أنصار الحركة المناهضة للطاقة النووية يرحبون بإعلاق آخر المفاعلات النووية الألمانية العاملة (غيتي)
كان من المقرر إغلاق المفاعلات الثلاثة في 31 ديسمبر/ كانون الأول عام 2022 لكن الائتلاف الحكومي الألماني مدد عملياتها بسبب سوق الطاقة المضطرب الناتج عن الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا (رويترز)
يحظى القرار بشعبية كبيرة في ألمانيا حيث تنشط فيها حركة قوية مناهضة للطاقة النووية بسبب المخاوف المستمرة من نزاع أشبه بالحرب الباردة، إضافة إلى كوارث مثل مفاعل تشيرنوبل في أوكرانيا (غيتي)
أحد المناهضين للطاقة النووية يحمل لافتة بجوار مجسم لديناصور ميت أثناء تجمع لمنظمة السلام الأخضر البيئية أمام بوابة براندنبورغ في برلين للتنويه بالخطوة التي اتخذتها الحكومة الألمانية (الأوروبية)
عدد من البراميل التي تحمل شعارات الطاقة النووية أمام بوابة براندنبورغ خلال تجمع منظمة السلام الأخضر البيئية (الأوروبية)
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تجمع احتفالي بالقرار في ميونخ (غيتي)
بينما تعمل العديد من الدول الغربية على زيادة استثماراتها في الطاقة الذرية لتقليل انبعاثاتها، وضعت ألمانيا نهاية مبكرة لعصرها النووي (رويترز)
لكن أنصار استخدام الطاقة النووية في ألمانيا نظموا مسيرات احتجاجية على قرار إغلاق المفاعلات (غيتي)
بين مؤيد ومعارض انقسمت مواقف الألمان من القرار التاريخي الذي اتخذته حكومتهم (غيتي)
مناهضون للطاقة النووية خرجوا إلى الشوارع في مدن ألمانية عدة احتفالا بالإغلاق (الأوروبية)
المحتفلون بقرار الإغلاق يحملون لافتة كتبوا عليها بالألمانية: لا للطاقة النووية (الأوروبية)
يورغن تريتين عضو البرلمان الألماني (البوندستاغ) الثاني من اليمين يشارك المحتفلين بإغلاق المفاعلات (الأوربية)
عرض لصور خاصة بالمفاعلات النووية خارج محطة الطاقة النووية في نيكارويستهايم (رويترز)
الفنان الألماني جاك تيلي صمم مجسما لديناصور يرمز إلى خطر المفاعلات النووية (الأوروبية)