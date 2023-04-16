ألمانيا تودع الطاقة النووية

أغلقت ألمانيا آخر 3 محطات للطاقة النووية لديها أمس السبت، منهية بذلك بنامجا استمر60 عاما وأثار واحدة من أقوى حركات الاحتجاج على الطاقة النووية في أوروبا، لتخرج نهائيا من قطاع الطاقة النووية رغم سعيها للابتعاد عن الوقود الأحفوري وإدارة أزمة الطاقة التي سببتها الحرب في أوكرانيا.

وبينما تعمل العديد من الدول الغربية على زيادة استثماراتها في الطاقة النووية لتقليل انبعاثاتها، وضعت ألمانيا نهاية مبكرة لعصرها النووي. وقالت شركة الطاقة "آر في إي" في بيان إنها "نهاية حقبة"، مؤكدة أن المفاعلات الثلاثة انفصلت عن شبكة الكهرباء.