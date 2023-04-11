بالصور

بالصور|فلسطين

فلسطينيون في مواجهة الاحتلال والاستيطان

11/4/2023

أصيب عشرات المواطنيين الفلسطينيين، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وحالات اختناق ورضوض، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس أمس، بعد أن اقتحم آلاف المستوطنين منطقة جبل صبيح التابعة لأراضي بيتا ويتما وقبلان جنوب المحافظة، حيث نظموا مسيرة من دوار زعترة باتجاه البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة على قمة جبل أبو صبيح، بمشاركة 7 وزراء إسرائيليين على الأقل، وأكثر من 20 عضو كنيست، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

أحد جنود الاحتلال يصوب سلاحه باتجاه متظاهرين فلسطينيين يحتجون على المستوطنات الإسرائيلية قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
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فلسطيني يرشق الحجارة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بعد احتجاج على تجمع المستوطنين الإسرائيليين قرب بؤرة أفيتار الاستيطانية غير القانونية قرب قرية بيتا بالضفة الغربية المحتلة (الأوروبية)
فلسطيني يحمل إطار سيارة خلال احتجاج على المستوطنات (رويترز)
المقلاع في مواجهة البندقية (الأوروبية)
الاشتباكات جاءت في أعقاب مسيرة للمستوطنين قرب بؤرة أفيتار الاستيطانية حضرها أنصار اليمين المتطرف الإسرائيلي ووزراء إسرائيليون وأعضاء كنيست (رويترز)
نقطة تمركز لمجموعة من قوات الاحتلال خلال المواجهات (الأوروبية)
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جنود الاحتلال يطلقون قنابل الغاز والرصاص المطاطي على المحتجين الفلسطينيين (رويترز)
مسعفون فلسطينيون يساعدون صحفيا أصيب برصاص الاحتلال خلال الاحتجاجات (الأوروبية)
محاولة لتفادي قنابل الغاز والرصاص المغلف بالمطاط التي أطلقها جنود الاحتلال (الأوروبية)
مجموعة من الشبان الفلسطينيين المشاركين في الاحتجاج (رويترز)
شاب فلسطيني يعيد قذف أحد قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال على المحتجين (الأوروبية)
جنود الاحتلال يتحصنون بمدرعاتهم خلال المواجهات (الأوروبية)
حجارة الأرض بيد أهلها وكلاهما يرفض الاستيطان (الأوروبية)
جنود الاحتلال يحتمون بجدران بناء تحت الإنشاء خلال المواجهات (الأوروبية)
وفلسطيني يحتمي بأشجار الزيتون (رويترز)
وزارة الصحة الفلسطينية تقول إن 25 فلسطينيا أصيبوا خلال المواجهات مع جنود الاحتلال (الأوروبية)
وجها لوجه.. أصحاب الأرض لا يرهبهم المحتل وسلاحه (رويترز)
وتظل الأيدي متمسكة بالعلم.. الرمز الفلسطيني للشعب والأرض في مواجهة الاحتلال (رويترز)