فلسطينيون في مواجهة الاحتلال والاستيطان

أصيب عشرات المواطنيين الفلسطينيين، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وحالات اختناق ورضوض، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس أمس، بعد أن اقتحم آلاف المستوطنين منطقة جبل صبيح التابعة لأراضي بيتا ويتما وقبلان جنوب المحافظة، حيث نظموا مسيرة من دوار زعترة باتجاه البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة على قمة جبل أبو صبيح، بمشاركة 7 وزراء إسرائيليين على الأقل، وأكثر من 20 عضو كنيست، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.