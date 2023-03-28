القرآن زاد الصائمين في رمضان

في شهر رمضان المبارك يتزايد إقبال المسلمين على تلاوة القرآن الكريم، حيث تنتشر الموائد الرمضانية تعليما وذكرا وتلاوة، يحرص عليها المسلمون فرادى وجماعات في كافة بقاع الأرض، ويرون فيها زادا روحيا خلال صيامهم في هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم.

ويتفاوت مقدار التلاوة القرآنية اليومية من شخص إلى آخر فهناك من يختم القرآن الكريم مرة واحدة خلال الشهر، وهناك من يختمه أكثر من ذلك، كل حسب ظروفه وهمته، لكن الجميع يستشعر محبة كتاب الله وتدبر آياته وفهمها، وتوج هذا كله بالعمل بها وتجسيدها سلوكا وخلقا وتعاملا.