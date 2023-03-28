بالصور

بالصور|العالم الإسلامي

القرآن زاد الصائمين في رمضان

28/3/2023

في شهر رمضان المبارك يتزايد إقبال المسلمين على تلاوة القرآن الكريم، حيث تنتشر الموائد الرمضانية تعليما وذكرا وتلاوة، يحرص عليها المسلمون فرادى وجماعات في كافة بقاع الأرض، ويرون فيها زادا روحيا خلال صيامهم في هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم.

ويتفاوت مقدار التلاوة القرآنية اليومية من شخص إلى آخر فهناك من يختم القرآن الكريم مرة واحدة خلال الشهر، وهناك من يختمه أكثر من ذلك، كل حسب ظروفه وهمته، لكن الجميع يستشعر محبة كتاب الله وتدبر آياته وفهمها، وتوج هذا كله بالعمل بها وتجسيدها سلوكا وخلقا وتعاملا.

صلاة وتلاوة بجوار قبة الصخرة في الحرم القدسي الشريف في فلسطين المحتلة (رويترز)
اعلان
حلقة تلاوة في مرقد الإمام علي كرم الله وجهه في النجف بالعراق (رويترز)
حلقات تلاوة قرآنية رمضانية في في مدرسة "الروضة الحسنة الإسلامية" في مدينة ميدان شمال جزيرة سومطرة بإندونيسيا (الأوروبية)
سيدة يمنية تختار مصحفا للتلاوة في العاصمة صنعاء (الأوروبية)
تلاوة في أحد مساجد مدينة ديبوك في جزيرة جاوة الغربية إلى الجنوب من العاصمة الإندونيسية جاكرتا (الأناضول)
الحرص على تلاوة القرآن في شهر القرآن يجمع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها (الأناضول)
اعلان
عرب وعجم وحرص على التلاوة (رويترز)
تلاوات في أحد مساجد مدينة بيشاور بإقليم خيبر بختون خوا شمال غرب باكستان (الأناضول)
سيدة مسلمة تتلو القرآن الكريم في المسجد الجامع بالعاصمة الهندية نيودلهي (الأناضول)
جلسة تلاوة بأحد مساجد مدينة سرينغار العاصمة الصيفية لإقليم كشمير بالجزء الخاضع لسيطرة الهند (الأناضول)
مكفوفون لم تمنعهم إعاقتهم البصرية من تلاوة القرآن الكريم المطبوع بطريقة بريل في مسجد جنوب مدينة تانغيرانغ على أطراف العاصمة الإندونيسية جاكرتا (الأناضول)
يحرص على التلاوة رغم ضعف بصره (رويترز)
تلاوة قرآنية في مسجد بيشكيك المركزي في بيشكيك عاصمة قرغيزستان (الأناضول)
مسلم برازيلي يتلو القرآن الكريم في "مسجد النور" في مدينة ريو دي جانيرو (الأناضول)
إيراني يتلو القرآن الكريم بمسجد ملحق بضريح زاده صالح في العاصمة الإيرانية طهران (الأوروبية)
مسلم نيبالي يتلو القرآن بأحد مساجد العاصمة كاتمندو (الأناضول)
حلقة قرآنية رمضانية في مدرسة "دارس النور الإسلامية" في مدينة لالا موسى بباكستان (الأناضول)
People read the Koran at the Grand Mosque ahead of the fasting month of Ramadan in Sanaa People read the Koran at the Grand Mosque ahead of the fasting month of Ramadan in Sanaa, Yemen March 22, 2023. REUTERS/Khaled Abdullah DATE 22/03/2023 SIZE 4032 x 3024
يمنيون يستندون إلى جدار الجامع الكبير في العاصمة صنعاء خلال التلاوة (رويترز)