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بالصور|فرنسا

اشتباكات بين الشرطة ومحتجين غربي فرنسا

26/3/2023

اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن الفرنسية في محيط منطقة بناء الأحواض الضخمة لمياه الصناعة الزراعية، التي لا تزال قيد الإنشاء بالقرب من سانت سولين غربي البلاد، مما أسفر عن إصابة 200 محتج و24 من عناصر الشرطة، أحدهم في حالة خطيرة.

وتواكب الاحتجاجات التي اندلعت أمس السبت والتي شارك فيها آلاف، التظاهرات المتواصلة منذ أكثر من شهرين احتجاجا على قانون نظام التقاعد، التي تتصدر المشهد السياسي في فرنسا.

من جهتها، نددت المنظمات الحقوقية بـ"تزايد عنف الشرطة الفرنسية في تعاملها مع التظاهرات، والاحتجاجات، واستخدامها المفرط للقوة".

لكن وزير الداخلية جيرالد دارمانان برر الأمر بقوله إن الشرطة اكتفت بالتحرك لمواجهة "المنحى المتطرف"، الذي سلكه "المخربون" المنضوون إلى "اليسار المتطرف"، الذين يندسون بين المتظاهرين لإثارة أعمال شغب.

 

متظاهرون يشتبكون مع قوات الدرك الفرنسية خلال مظاهرة دعت إليها جماعة "ضد الأحواض" المعنية بسلامة البيئة (الأوروبية)
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متظاهرون يرشقون سيارة شرطة بألعاب نارية مشتعلة (رويترز)
النيران تلتهم سيارة الدرك في منطقة الاشتباكات مع المتظاهرين (رويترز)
منظمو المتظاهرات يتحدثون عن إصابة 200 متظاهر خلال الصدامات مع الشرطة (رويترز)
الشرطة استخدمت قنابل الغاز في اشتباكاتها مع المتظاهرين (رويترز)
آلاف من تحالف جمعيات بيئية قريبة من اليسار شاركوا في التظاهرة التي شابها التدخل من قبل الشرطة والتي فضها الدرك (رويترز)
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نشرت السلطات 3200 من عناصر الدرك والشرطة لتطويق التظاهرة "المحظورة" ضد مشروع خزانات المياه الضخمة المخصصة للزراعة (رويترز)
الصدام يتزامن مع تنديد جمعيات حقوقية بعنف الشرطة الفرنسية مع المتظاهرين (الأوروبية)
مشروع الخزانات الضخمة المزمع إقامته يشغل مساحة قدرها 16 هكتارًا، وهو عبارة عن 16 خزانا بسعة إجمالية تبلغ نحو 6 ملايين متر مكعب (رويترز)
المشروع تنفذه جمعية تعاونية (تضم 450 مزارعًا) بدعم من الدولة، ويهدف إلى تخزين المياه -التي يتم سحبها في الشتاء من طبقات المياه الجوفية السطحية- في الهواء الطلق لري المحاصيل في الصيف عندما تخف الأمطار (الأوروبية)
مناصرو المشروع يرونه ضروريا لاستمرار المحاصيل الزراعية في مواجهة خطر الجفاف المتكرر، في حين يندد المعارضون بـ"استئثار" قطاع "الصناعات الزراعية" على المياه في ظل تغير المناخ (رويترز)
انطلقت مسيرة المظاهرات قبيل ظهر أمس السبت بمشاركة 6 آلاف شخص على الأقل، وفقا للشرطة، و25 ألفا متظاهرا، وفقا للمنظمين (الأوروبية)
أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة المواجهات بين المحتجين والشرطة (رويترز)
المتظاهرون لم يتمكنوا من الوصول إلى موقع إنشاء خزانات المياه، لكنهم هنؤوا أنفسهم، في نهاية اليوم، على ما اعتبروه يوما تاريخيا لتعبئتهم (رويترز)