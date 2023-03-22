مناورات "أميركية- كورية جنوبية" تثير الشمالية

تعتزم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إجراء تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية في يونيو/حزيران المقبل هي "الأكبر على الإطلاق"، وهي جزء من برنامج للاحتفال بالذكرى الـ70 لتحالفهما، وفقا لما أكدته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.

في غضون ذلك تواصل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريباتهما العسكرية المشتركة التي بدأت قبل 9 أيام، وتختتم بعد غد الجمعة، ووصفتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأنها عالية التقنية مع زيادة "شدتها وواقعيتها".

ويعتبر البلدان تلك التدريبات "جزءا من الجهود المشتركة لتعزيز الردع ضد التهديدات الكورية الشمالية المتزايدة"؛ حيث تأتي التدريبات المشتركة بينهما وسط توترات متصاعدة ناجمة عن اختبارات الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الشرقي فجر اليوم الأربعاء، معتبرة ذلك "استفزازا آخر، واحتجاجا واضحا" على استمرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورتهما العسكرية المشتركة.

يذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وقعتا معاهدة الدفاع المشترك -وهي وثيقة تحالف أساسية- في أكتوبر/تشرين الأول 1953، بعد 3 أشهر من انتهاء الحرب الكورية، ولم توقع الكوريتين بعد اتفاق سلام والوضع بينهما محكوم بالهدنة التي أعقبت الحرب التي وقعت قبل 70 عاما.