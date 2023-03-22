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بالصور|كوريا الجنوبية

مناورات "أميركية- كورية جنوبية" تثير الشمالية

22/3/2023

تعتزم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إجراء تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية في يونيو/حزيران المقبل هي "الأكبر على الإطلاق"، وهي جزء من برنامج للاحتفال بالذكرى الـ70 لتحالفهما، وفقا لما أكدته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.

في غضون ذلك تواصل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريباتهما العسكرية المشتركة التي بدأت قبل 9 أيام، وتختتم بعد غد الجمعة، ووصفتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأنها عالية التقنية مع زيادة "شدتها وواقعيتها".

ويعتبر البلدان تلك التدريبات "جزءا من الجهود المشتركة لتعزيز الردع ضد التهديدات الكورية الشمالية المتزايدة"؛ حيث تأتي التدريبات المشتركة بينهما وسط توترات متصاعدة ناجمة عن اختبارات الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الشرقي فجر اليوم الأربعاء، معتبرة ذلك "استفزازا آخر، واحتجاجا واضحا" على استمرار كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورتهما العسكرية المشتركة.

يذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وقعتا معاهدة الدفاع المشترك -وهي وثيقة تحالف أساسية- في أكتوبر/تشرين الأول 1953، بعد 3 أشهر من انتهاء الحرب الكورية، ولم توقع الكوريتين بعد اتفاق سلام والوضع بينهما محكوم بالهدنة التي أعقبت الحرب التي وقعت قبل 70 عاما.

التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تأتي ضمن المناورات المشتركة التي تحمل عنوان "درع الحرية" (الأوروبية)
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القوات الأميركية والكورية الجنوبية تجريان تدريبات بالذخيرة الحية على بعد 165 كيلومترا شرق العاصمة سول (الأوروبية)
جنود أميركيون من فرقة المشاة الثانية يشاركون في تمرين بالذخيرة الحية مع جنود كوريين جنوبيين (غيتي)
جندي أميركي يلون وجهه باللون الأسود قبل مشاركته في التدريبات المشتركة (غيتي)
أجرى الحليفان نحو 10 تدريبات ضخمة بالذخيرة الحية آخرها في عام 2017 (غيتي)
جانب من الجنود الأميركيين المشاركين في التدريبات (الأوروبية)
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التدريبات تتضمن تعزيز الاستعداد القتالي وقابلية التشغيل البيني للحليفين (الأوروبية)
التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تختتم بعد غد الجمعة (الأوروبية)
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تستخدم مدافع "هاوتزر" في تدريباتهما العسكرية المشتركة (غيتي)
الجيش الأميركي نشر وحدة عسكرية بحجم كتيبة للمرة الأولى للمشاركة في التدريبات (غيتي)
إحدى الآليات العسكرية المستخدمة في التدريبات (الأوروبية)
كوريا الشمالية تعتبر المناورات والتدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تصعيدا للتوتر في المنطقة، واقترابا من الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه (الأوروبية)
تعمل سيول وواشنطن على صياغة رؤية دفاعية مستقبلية للتحالف الثنائي بينهما من المقرر الإعلان عنها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل (الأوروبية)
مركبة هجومية أميركية في طريقها إلى منطقة التدريبات (غيتي)
مصادر عسكرية أميركية تعتبر المناورات التي تضمنت تدريبات بالذخيرة الحية أكبر مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ عام 2017 (غيتي)
الدخان يتصاعد إثر الطلقات التي أطلقتها المركبات القتالية الأميركية في منطقة التدريبات (الأوروبية)
التدريبات تجري في حقل تدريب قتالي في كوريا الجنوبية بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، وهي منشأة تستخدم أحدث التقنيات لإجراء تدريبات واقعية (الأوروبية)