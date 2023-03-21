هرم الشمس في المكسيك

يوما 20 و21 مارس/آذار من كل عام، يتدفق الآلاف على "هرم الشمس" في المنطقة الأثرية بمدينة تيوتيهواكان في المكسيك، الموجودة قبل مجيء الإسبان، وذلك للتعرض لأشعة الشمس مع الاعتدال الربيعي، مرتدين أزياء بيضاء وأوشحة حمراء، ويمدون أيديهم في مواجهة الشمس صباحا، حيث يحرص غالبية زوار المكان على الوصول مبكرا لرؤية شروق الشمس بأشعتها الحمراء، التي تلون المناظر الطبيعية وملابس المتفرجين. ويصاحب شروق الشمس هتاف وصخب، في تقليد موروث عن الأسلاف طلبا للطاقة والصحة على مدار العام.