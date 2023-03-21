بالصور

بالصور|المكسيك

هرم الشمس في المكسيك

21/3/2023

يوما 20 و21 مارس/آذار من كل عام، يتدفق الآلاف على "هرم الشمس" في المنطقة الأثرية بمدينة تيوتيهواكان في المكسيك، الموجودة قبل مجيء الإسبان، وذلك للتعرض لأشعة الشمس مع الاعتدال الربيعي، مرتدين أزياء بيضاء وأوشحة حمراء، ويمدون أيديهم في مواجهة الشمس صباحا، حيث يحرص غالبية زوار المكان على الوصول مبكرا لرؤية شروق الشمس بأشعتها الحمراء، التي تلون المناظر الطبيعية وملابس المتفرجين. ويصاحب شروق الشمس هتاف وصخب، في تقليد موروث عن الأسلاف طلبا للطاقة والصحة على مدار العام.

الزوار يأتون إلى المكان اعتقادا منهم بأنهم يسيرون على خطى أسلافهم الذين كانوا يقصدونه في هذا الوقت من كل عام داعين "آلهتهم" بأن يمدوهم بالطاقة والصحة (الأوروبية)
اعلان
أحد السكان الأصليين ينفخ في محارة بحرية، ضمن الطقوس المتوارثة عن أجداده في تلك المناسبة (الأوروبية)
مجموعات من منظمات السكان الأصليين تؤدي رقصات فلكلورية أمام "هرم الشمس" لتلقّي الطاقة مع الاعتدال الربيعي في المنطقة الأثرية في تيوتيهواكان (الأوروبية)
هرم الشمس هو أكبر بناء في تيوتيهواكان: يبلغ طوله 225 مترا لكل جانب ويصل ارتفاعه إلى نحو 65 مترا (رويترز)
المكسيكيون أطلقوا علي البناء اسم "حاوية الشمس"، مع اعتقاد سائد بأن المنطقة المقام فيها كانت مخصصة لعبادة هذا النجم (الأوروبية)
حرصا على استقبال أشعة الشمس لدى شروقها، يلجأ بعض الزوار إلى مناطيد الهواء الساخن للتحليق بهم فوق الهرم، بدلا من صعود الدرج المؤدي إلى قمته (رويترز)
اعلان
بناء مدينة تيوتيهواكان الأثرية التاريخية -التي تضم هرم الشمس- يعود إلى 100 عام قبل الميلاد، وتمتد على مساحة إجمالية قدرها 22 كيلومترا مربعا (الأوروبية)
حرق البخور وارتداء التعاويذ طقوس احتفالية متوارثة بهذه المناسبة لدى السكان الأصليين (الأوروبية)
الزوار يرتدون أزياء بيضاء تعبيرا عن سعادتهم بالاعتدال الربيعي، واعتقادا منهم أن هذه الملابس ستجذب أكبر قدر من ضوء الشمس (رويترز)
بسبب الحشود الكبيرة من الزوار، يتم فتح الموقع للحدث من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 5 مساءً (رويترز)
لا أحد يعرف الاسم الحقيقي للأشخاص الذين أنشؤوا أهرامات الشمس والقمر في المنطقة، أما تيوتيهواكان فهو الاسم الذي أطلقه عليها الأزتيك عندما اكتشفوا المدينة الأثرية في القرن الرابع عشر الميلادي (رويترز)
مناطيد تحلق فوق قمة الهرم مع إشراقة الشمس (رويترز)
السلطات المكسيكية منعت الزوار من تسلق هرم الشمس منذ سنوات، لكن ذلك لم يشكل عائقا يمنعهم من زيارة المكان الذي يعتبرونه رمزا لثقافة تيوتيهواكان في العالم (رويترز)
رفع الأيدي اعتقادا باستقبال الطاقة طقس يجمع الزوار كافة (رويترز)