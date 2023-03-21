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بالصور|آسيا

النوروز يجمع البيت الأبيض بإيران ودول أخرى

21/3/2023

امتدت الاحتفالات برأس السنة الفارسية والكردية الجديدة الذي تطلق عليه شعوب آسيوية "عيد النوروز" لتشمل إيران والعراق وتركيا وعددا من دول آسيا الوسطى، واللافت هذا العام، أنها جمعت طهران وواشنطن، كل بطريقته.

واستغل الرئيس الأميركي جو بايدن المناسبة سياسيا وأقام احتفالا في البيت الأبيض قال إنه "الأكبر من نوعه" الذي ينظم بمناسبة عيد النوروز في مقر الرئاسة الأميركية، وخلال كلمته في الحفل أشاد بايدن بـ"الإيرانيات اللائي نزلن إلى الشوارع للاحتجاج في العام الماضي عقب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا".

وتعهد بايدن بمواصلة الضغط على طهران، معربا عن أمله أن تكون المناسبة "لحظة أمل لنساء إيران اللائي يناضلن من أجل حقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية".

على الجانب الإيراني، لم تخل الاحتفالات بالمناسبة من إشارات سياسية أيضا، حيث أضيء برج آزادي (الحرية) في العاصمة طهران بصورة قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" الذي اغتيل مطلع عام 2020، في العاصمة العراقية بغداد، فيما أطلق مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي في كلمته شعار "كبح التضخم، ونمو الإنتاج" علی السنة الجديدة.

وبعيدا عن السياسة تضمنت الاحتفالات فقرات فلكلورية متنوعة في كل من إيران والعراق وتركيا ودول آسيا الوسطى.

ويعد "عيد النوروز" أهم المناسبات الاحتفالية في الثقافتين الفارسية والكردية. والمناسبة معترف بها في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

جو بايدن برفقة زوجته جيل خلال حفل استقبال للاحتفال بالنوروز في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة (الأوروبية)
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بايدن يقول إن احتفالات البيت الأبيض بعيد النوروز هذا العام هي الأكبر حتى الآن (رويترز)
الاحتفالات الإيرانية بالنوروز لم تخل من إشارات سياسية أيضا حيث ظهرت على برج آزادي (الحرية) لوحة ضوئية لوجه قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" الذي اغتيل مطلع عام 2020، في العاصمة العراقية بغداد (رويترز)
لوحات ضوئية خلال الاحتفالات بالنوروز في طهران تتضمن 7 أشياء تبدأ جميعها بحرف السين في اللغة الفارسية، وهي الخل، والتفاح، والثوم، وخضروات، والسماق، ونوع من الحلوى يسمى (سمنو) إلى جانب عملة معدنية، وهو ما تشمله أيضا مائدة الاحتفال بالمناسبة (الأناضول)
عرض ضوئي احتفالي بالنوروز الربيعي في مركز تسوق "إيران مول" في العاصمة طهران (الأناضول)
مجموعة من اللاجئين الأفغان يقفون لالتقاط صورة تذكارية مع باقات الزهور المعدة للنوروز في طهران (الأوروبية)
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تقليديا تجري الاحتفالات بعيد النوروز في الاعتدال الربيعي، وهو اليوم الذي تكون فيه مدتا الليل والنهار متكافئتين تقريبا (الأوروبية)
منظر جوي يظهر تجمعا حاشدا خلال احتفالات عيد النوروز في مدينة زاخو بمحافظة دهوك بكردستان العراق (الأناضول)
عراقيات يلتقطن صورا تذكارية في أمسية احتفالية بالنوروز (الأناضول)
عطلة النوروز تقليد عمره حوالي 4 آلاف عام، ويُعرف أيضا باسم مهرجان النار المرتبط بالديانة الزرادشتية (رويترز)
أكراد أتراك يلوّحون بأعلام حزب اليسار الأخضر خلال مسيرة للاحتفال بعيد النوروز في مدينة إسطنبول (رويترز)
أكراد من مؤيدي حزب الشعوب الديمقراطي يشعلون النار ابتهاجا بالنوروز خلال تجمع لهم (الأوروبية)
القفز فوق النيران أحد الطقوس التي يحرص عليها المحتفلون بالنوروز (رويترز)
بوابة دخول منطقة احتفالات عيد النوروز في العاصمة القرغيزية بشكيك (الأناضول)
محتفلون من مختلف الأعمار في مدينة بشكيك (الأناضول)
فتيات قرغيزيات يقدمن أطعمة تقليدية للمشاركين في الاحتفالات (الأناضول)
زينة وألوان وملابس تقليدية وصورة تذكارية (رويترز)
فتيات فرغيزيات يشاركن في الاحتفالات (الأوروبية)
زينة الاحتفالات لا تقتصر على عمر معين (الأوروبية)
الأكف تمتد بالدعاء لتحقيق الأمنيات في السنة الجديدة (الأناضول)