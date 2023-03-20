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بالصور|تونس

مهرجان اللباس التقليدي في تونس

20/3/2023

استقطبت المسيرة الاستعراضية الاحتفالية بالزي التقليدي في تونس عددا كبيرا من المشاركين والمشاهدين الذين شكلوا بمسيرتهم التي يطلقون عليها "الخرجة" لوحة زاخرة بالألون، تجلت في تنوع الأزياء التقليدية المحلية النسائية منها والرجالية، رافقتها موسيقي فلكلورية لا تقل بهجة.

وانطلقت المسيرة التي نظمتها جمعية "تراثنا" -وهي جمعية أهلية- من المدينة العتيقة، مرورا بجامع "الزيتونة" والأسواق العتيقة، وصولا إلى شارع "الحبيب بورقيبة" وسط العاصمة.

وشارك في الاستعراض فتيات ونسوة لبسن ألبسة تقليدية تونسية مختلفة، منها "السّفساري"، وهو رداء حريري يغطي الجسم بالكامل، مع قميص مخطط طولا بألوان متعددة يُميز نساء العاصمة، بالإضافة إلى شاشية حمراء (قبعة تونسية)، وأوشحة مميزة على الرأس.

أما المشاركون من الشباب والرجال فارتدوا ملابس تقليدية مثل "الجُبة" (تتعدد مواد صناعتها وتسمياتها)، و"البُرنُس" (غالباً يحاكُ من الصوف)، إضافة إلى "البلغة" (حذاء من الجلد)، و"الشّاشية" وهي قبعة توضع على الرأس بألوان حمراء.

موسيقى فلكلورية تصاحب مسيرة اللباس التقليدي في تونس (الأوروبية)
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القائمون على المسيرة يعتبرونها تأكيدا على الأبعاد التاريخية في علاقة التونسي بلباسه الأصيل (الأوروبية)
المسيرة أو "الخرجة"تستقطب مشاركين من الجنسين ومن مختلف الأعمار (الأوروبية)
الخرجة تأتي في إطار الحرص الحفاظ على التراث والهوية التونسية (الأناضول)
الأزياء التقليدية الرجالية لا تقل تنوعا في اللون والتصميم عن الأزياء النسائية (الأناضول)
وجه نسائي مشارك في المسيرة (الأناضول)
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أزياء وابتسامات (الأناضول)
الأزياء التقليدية تستقطب الأجيال الجديدة (الأناضول)
عندما يجتمع اللباس التقليدي والبناء التقليدي والوجوه الشابة (الأناضول)
مصصمة الأزياء التقليدية سامية الصكلي تقول إنها حريصة على المشاركة في الخرجة كل عام، وتقدم الملابس التي"تعكس تمسكنا وترسخ ارتباطنا بماضينا الذي سيعكس مستقبلنا وأذواقنا المميزة لنا" (الأناضول)
سياح و سفراء أجانب شاهدوا الحدث وأبدوا إعجابهم به (الأناضول)
يحتفي التونسيون في هذه المناسبة بلباسهم التقليدي في المؤسسات العامة والمدارس والمعاهد والجامعات، وتنظم تظاهرات في الشوارع وأخرى لتشجيع الشباب بخاصة على ارتداء موروثهم في الأيام العادية (الأوروبية)
الخارجية التونسية تنوه بالحدث قائلة: إن الصناعات التقليدية التونسية هي تعبير عميق لتراثنا، وتجسيم لإبداع حرفيينا ولمهاراتهم، وخلق لفرص العمل ومنح للحياة لابتكارات وتحف فنية فريدة وخالدة (الأوروبية)
جمعية (تراثنا) المنظمة للمسيرة تتعتزم التقدم بطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لترسيخ الحدث، وإدراجه يوما عالميا للباس التقليدي والهوية في كل العالم (الأناضول)
مرور السنين يزيد محبي الزي التقليدي حنينا إليه (الأناضول)