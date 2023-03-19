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بالصور|أفغانستان

طالبان تدمر زراعة الأفيون في قندهار

19/3/2023

تواصل حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان حملتها لتطهير البلاد من زراعة الخشخاش (الأفيون) التي يصنع منها مخدر الهيروين، ودمرت سلطات طالبان أمس السبت 3 أفدنة مزروعة بالخشخاش في منطقة داند بولاية قندهار جنوب البلاد، بعد أن حظرت زراعة تلك النبتة في أنحاء أفغانستان كافة، كما حظرت حكومة طالبان أيضا زراعة القنب الهندي الذي يصنع منه مخدر "حشيشة الكيف".

ووفقا لنائب وزير الداخلية في طالبان الملا عبد الحق آخوند، نفذت وزارة الداخلية الأفغانية 3700 عملية لمكافحة المخدرات في العام الماضي، وألقت القبض على 4650 من مجرمي المخدرات ودمرت 148 مصنعا للكحول والمخدرات الأخرى، وضبطت 404 أطنان من المخدرات المختلفة، وطهرت1147 هكتارا من الأراضي من زراعة المخدرات.

 

جانب من الأراضي المزروعة بالخشخاش (الأفيون) في قندهار قبل تدميرها (الأناضول)
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أفراد أمن طالبان يدمرون حقل خشخاش في منطقة داند في قندهار (الأوروبية)
طالبان تعتبر تدميرها لمزارع الخشخاش جزءا من جهد أكبر لحظر زراعة تلك الآفة في البلاد (الأناضول)
وزارة الداخلية الأفغانية تقول إنها نفذت 3700 عملية لمكافحة المخدرات في العام الماضي (الأوروبية)
طالبان اعتقلت الآلاف في إطار حملتها على زراعة المخدرات وتجارتها في أفغانستان (الأوروبية)
زعيم طالبان الملا هبة الله آخوند زاده أصدر مرسوما في 4 أبريل/نيسان عام 2022 أعلن فيه حظر زراعة المخدرات وشرائها وبيعها في جميع أنحاء أفغانستان (الأوروبية)
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تأمين عملية تدمير مزارع الأفيون (الأناضول)
الداخلية الأفغانية تعلن تطهير 1147 هكتارا من الأراضي المزروعة بالمخدرات خلال العام الماضي (الأوروبية)
الأسواق المنظمة لبيع الأفيون تنشط في مناطق بانجواي وجيري ومايوند في قندهار وسانجين وموسيكلا في هلمند حيث يبيع المهربون وتجار المخدرات بضائعهم لكن حملة طالبان تشمل مزارع تلك الآفة وأسواقها (الأناضول)
المنطقة الجنوبية من أفغانستان تشتهر بإنتاج المخدرات على المستوى العالمي وتنتج كميات كبيرة منها (الأناضول)
إلى جانب قندهار يُزرع الخشخاش على مئات الأفدنة في مقاطعات ولاية هلمند وزابول وروزغان وخاكريز وشاليكوت وغروني ومايوند وذلك يؤكد صعوبة الحملة للقضاء التام على زراعة تلك النبتة (الأناضول)
المزارع هو الحلقة الأضعف بينما يذهب معظم عائد زراعة الأفيون إلى التجار والمصنعين والمهربين (الأناضول)
مسؤولو مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية الأفغانية يسافرون إلى الأقاليم المختلفة لمتابعة تنفيذ أوامر قيادة طالبان بشأن القضاء على المخدرات (الأناضول)
القضاء على زراعة المخدرات وحده لا يكفي ويرى المعنيون ضرورة توفير بديل للمزارعين المغلوبين على أمرهم وهنا يأتي دور المنظمات الدولية للمساعدة (الأناضول)