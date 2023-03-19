طالبان تدمر زراعة الأفيون في قندهار

تواصل حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان حملتها لتطهير البلاد من زراعة الخشخاش (الأفيون) التي يصنع منها مخدر الهيروين، ودمرت سلطات طالبان أمس السبت 3 أفدنة مزروعة بالخشخاش في منطقة داند بولاية قندهار جنوب البلاد، بعد أن حظرت زراعة تلك النبتة في أنحاء أفغانستان كافة، كما حظرت حكومة طالبان أيضا زراعة القنب الهندي الذي يصنع منه مخدر "حشيشة الكيف".

ووفقا لنائب وزير الداخلية في طالبان الملا عبد الحق آخوند، نفذت وزارة الداخلية الأفغانية 3700 عملية لمكافحة المخدرات في العام الماضي، وألقت القبض على 4650 من مجرمي المخدرات ودمرت 148 مصنعا للكحول والمخدرات الأخرى، وضبطت 404 أطنان من المخدرات المختلفة، وطهرت1147 هكتارا من الأراضي من زراعة المخدرات.