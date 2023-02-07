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بالصور|تركيا

أهوال "الزلزال العظيم" في تركيا وسوريا

7/2/2023-|آخر تحديث: 7/2/202311:14 PM (مكة المكرمة)

مع كل دقيقة تمر يتكشف المزيد من وجوه فاجعة الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا. وتجاوز عدد القتلى اليوم 5 آلاف قتيل وفقا لمعطيات إدارة الطوارئ والكوارث التركية ووزارة الصحة وفرق إغاثة سورية. ويتوقّع أن تتغيّر الحصيلة بسرعة نظرا إلى عدد المباني المنهارة في المناطق المنكوبة والمتضررة.

وتسبب الزلزال بحصيلة مفجعة من الخسائر البشرية إلى جانب الخسائر الاقتصادية الكبيرة في تركيا، وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ إلى انهيار 5 آلاف و775 مبنى، وتلقي بلاغات بانهيار 11 ألفا و302 من المباني، وقال وزير البنية التحتية والعمران التركي مراد كوروم، إن 13.5 مليون مواطن تركي تأثروا بالزلزال بشكل مباشر في الولايات العشر التي ضربها.

ناجون من الزلزال ينتظرون أخبارا عن ذويهم المطمورين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال في هاتاي (غيتي)
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انتشال طفل في الخامسة من عمره من بين الأنقاض (رويترز)
أبنية كاملة انهارت على ساكنيها ليلا (الأوروبية)
آثار الفاجعة على الوجوه (الأناضول)
منكوبون باتوا في العراء بمدينة غازي عنتاب جنوب تركيا (رويترز)
حجم الدمار الذي خلفه الزلزال فاق التوقعات (الأناضول)
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من يكفكف دموع ذوي الضحايا؟ (رويترز)
فرق الإنقاذ التركية تواصل عملها ليلا ونهارا بحثا عن ناجين وسط ركام المباني التي أتى عليها الزلزال المدمر (الأوروبية)
أحياء كاملة دمرها الزلزال في غازي عنتاب (رويترز)
تشييع أحد الضحايا في ديار بكر جنوب شرق تركيا (الأوروبية)
الزلزال يعد الأعنف منذ عقود وقد خلّف ضحايا ودمارا على مساحة واسعة بالمنطقة (الأوروبية)
ضعف الإمكانيات يؤثر على جهود الإنقاذ في محافظة إدلب شمال سوريا (الأناضول)
أفراد من الدفاع المدني السوري يفتشون عن ناجين وسط ركام المباني التي دمرها الزلزال في إدلب (الأناضول)
رجال الإنقاذ يناشدون المحيطين بالمكان التزام الصمت حتى يتمكنوا من سماع الأصوات المحتملة للضحايا المطمورين (الأناضول)
أحد جثامين الضحايا التي عثر عليها بين الأنقاض في إدلب (الأناضول)
رجل إنقاذ يحمل جثمان طفل عثر عليه قتيلا بين الأنقاض في إدلب (الأناضول)
أعداد قتلى الكارثة ترتفع ساعة بعد أخرى (الأناضول)
أهالي الضحايا يجدون صعوبة في نقل جثامين ذويهم في بلدة جندريس التابعة لمنطقة عفرين في محافظة حلب في سوريا (رويترز)