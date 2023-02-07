أهوال "الزلزال العظيم" في تركيا وسوريا

مع كل دقيقة تمر يتكشف المزيد من وجوه فاجعة الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا. وتجاوز عدد القتلى اليوم 5 آلاف قتيل وفقا لمعطيات إدارة الطوارئ والكوارث التركية ووزارة الصحة وفرق إغاثة سورية. ويتوقّع أن تتغيّر الحصيلة بسرعة نظرا إلى عدد المباني المنهارة في المناطق المنكوبة والمتضررة.

وتسبب الزلزال بحصيلة مفجعة من الخسائر البشرية إلى جانب الخسائر الاقتصادية الكبيرة في تركيا، وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ إلى انهيار 5 آلاف و775 مبنى، وتلقي بلاغات بانهيار 11 ألفا و302 من المباني، وقال وزير البنية التحتية والعمران التركي مراد كوروم، إن 13.5 مليون مواطن تركي تأثروا بالزلزال بشكل مباشر في الولايات العشر التي ضربها.