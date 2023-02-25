عام من الحرب الروسية على أوكرانيا

بمناسبة مرور عام على الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، عمّت المظاهرات عددا كبيرا من العواصم والمدن الأوروبية والأميركية أمس الجمعة تضامنا مع كييف، وتعالت الأصوات المطالبة بوقف تلك الحرب التي تعد أكثر الحروب حدة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الأوكرانية، مرددين هتافات منددة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومطالبين بإنهاء الحرب، كما أنيرت عدد من معالم المدن الأوروبية بلوني العلم الأوكراني (الأزرق والأصفر).