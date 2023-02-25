بالصور

بالصور|العالم

عام من الحرب الروسية على أوكرانيا

25/2/2023

بمناسبة مرور عام على الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، عمّت المظاهرات عددا كبيرا من العواصم والمدن الأوروبية والأميركية أمس الجمعة تضامنا مع كييف، وتعالت الأصوات المطالبة بوقف تلك الحرب التي تعد أكثر الحروب حدة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الأوكرانية، مرددين هتافات منددة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومطالبين بإنهاء الحرب، كما أنيرت عدد من معالم المدن الأوروبية بلوني العلم الأوكراني (الأزرق والأصفر).

الكولوسيوم في قلب العاصمة الإيطالية روما مضاء بلوني العلم الأوكراني (رويترز)
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مظاهرات في العاصمة الألمانية برلين احتجاجا على استمرار الحرب بعد دخولها عامها الثاني، في وقت أضيئت فيه بوابة براندنبورغ بلوني علم أوكرانيا (رويترز)
برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس مضاء بالأزرق والأصفر لوني العلم الأوكراني (الأوروبية)
تضامنا مع أوكرانيا.. إضاءة عين لندن باللونين الأزرق والأصفر (غيتي)
جانب من المحتجين في ميدان "تايمز سكوير" في مدينة نيويورك (الأوروبية)
متظاهرون يحرقون صورا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة يريفان عاصمة أرمينيا احتجاجا على الحرب (رويترز)
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مسيرة شعبية لدعم أوكرانيا في العاصمة اليونانية أثينا (رويترز)
متظاهرون يحتشدون أمام إحدى الكنائس في شيكاغو، رفع بعضهم لافتة تقول: نصر أوكرانيا هو الطريق الوحيد للسلام (الأناضول)
مظاهرة في نيقوسيا عاصمة قبرص اليونانية تطالب بوقف الحرب (رويترز)
أوكرانيون ومكسيكيون يتظاهرون في مدينة ميكسيكو سيتي عاصمة المكسيك، مطالبن بردع بوتين ووقف الحرب (الأناضول)
أوكرانيون يتجمعون في موقع اكتُشفت فيه مقبرة جماعية أمام كنيسة القديس أندرو بيرفوزفانوهو في مدينة بوتشا الأوكرانية بمناسبة مرور عام على الحرب التي شنتها روسيا (غيتي)
متظاهرون في العاصمة الإسبانية مدريد يحتجون على استمرار الحرب (رويترز)
متظاهرون يحملون الأعلام الأوكرانية خلال مشاركتهم في "مسيرة النصر" في طريقهم للتجمع أمام القنصلية الروسية في مدينة كراكوف ثاني كبرى المدن البولندية (غيتي)
مظاهرة تضامنية مع بولندا في مدينة "هالانديل بيتش" بولاية كاليفورنيا الأميركية (الأوروبية)
مجريون وأوكرانيون في طريقهم للاحتجاج أمام السفارة الروسية في العاصمة المجرية بودابست (غيتي)
متظاهرون في مولدوفا يحملون دمية تمثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام السفارة الروسية في العاصمة كيشيناو (الأوروبية)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يشارك في مسيرة تضامنية مع أوكرانيا في ميدان ناثان فيليبس بمدينة تورنتو (رويترز)
بالشموع والأزياء التقليدية.. أوكرانيات يشاركن في أحد الاحتجاجات التي شهدتها المجر (غيتي)
.. الجميع يتلهف للإجابة على السؤال: متى تنتهي الحرب؟ (الأوروبية)