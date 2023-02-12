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بالصور|تركيا

تركيا.. رائحة الموت تلفّ دمار الزلزال

12/2/2023

بعد مرور أسبوع على كارثة الزلزال المروّع الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال غرب سوريا، تتضاءل الآمال في العثور على ناجين بين ركام البنايات التي تنبعث منها رائحة الموت، وسط مخاوف من انتشار أوبئة في المناطق المنكوبة.

وعلى الرغم من نجاح فرق الإنقاذ بتركيا في انتشال طفل رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر وفتاة من تحت الأنقاض بعد حوالي أسبوع على وقوع الفاجعة، تتضاءل الآمال في العثور على ناجين، بينما تتزايد أعداد القتلى، وباتت رائحة الموت هي السائدة في المناطق المنكوبة بتركيا، ويجري دفن الضحايا في مقابر جماعية، ويخيم الحزن على الجميع.

دموع الثكالى تنهمر على ذويهم الضحايا في أديامان جنوب شرق تركيا (الأوروبية)
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جنازات الضحايا لا تتوقف في المناطق المنكوبة (غيتي)
مقابر جماعية لاستيعاب جثامين قتلى الزلزال (الأوروبية)
بفارغ الصبر ينتظرن أنباء عن مصير ذويهم المطمورين تحت ركام المباني المدمرة (الأوروبية)
شواهد قبور الضحايا اختزلت في أرقام (غيتي)
الحزن يعمّ الجميع كبارا وصغارا (الأوروبية)
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تجهيز مقبرة جماعية للضحايا في هاتاي (غيتي)
إنقاذ طفل في السابعة من عمره من تحت ركام منزل أسرته المدمر بعد 152 ساعة من وقوع الزلزال (الأناضول)
وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه يفحص طفلا تم إنقاذه بمعجزة من بين الأنقاض في هاتاي (الأناضول)
رجال الإنقاذ يحملون فتى سوريًا لاجئا انتشلوه من تحت أنقاض منزل مدمر في هاتاي بعد مرور 140 ساعة على الكارثة (الأوروبية)
الآمال في العثور على ناجين وسط الركام تتضاءل بمرور الوقت (رويترز)
عدد قتلى الزلزال في تركيا تعدى 24 ألف قتيل (رويترز)
عدد ضحايا الزلزال في تركيا تجاوز 29 ألفا، ومنسق مساعدات الأمم المتحدة مارتن غريفيث يتوقّع أن تزيد الحصيلة بأكثر من الضعف (رويترز)
أطفال قضوا في الزلزال وبقيت صورتهم معلقة على جدار منزلهم المدمر في كهرمان مرعش (الأوروبية)
ذكريات الفرح تضاعف أحزان المنكوبين على فراق ذويهم في الفاجعة (غيتي)
يجلس وحيدا على أطلال منزله الذي تحول إلى ركام وطمر أفراد أسرته وسط الأنقاض (رويترز)
.. وآخر يغفو على الحطام بعد أن بات مشرّدا ينتظر مأوى (غيتي)
حالة الطقس تصعّب توصيل المساعدات الإغاثية إلى المنكوبين خصوصا في المناطق الجبلية (غيتي)