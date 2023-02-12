تركيا.. رائحة الموت تلفّ دمار الزلزال

بعد مرور أسبوع على كارثة الزلزال المروّع الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال غرب سوريا، تتضاءل الآمال في العثور على ناجين بين ركام البنايات التي تنبعث منها رائحة الموت، وسط مخاوف من انتشار أوبئة في المناطق المنكوبة.

وعلى الرغم من نجاح فرق الإنقاذ بتركيا في انتشال طفل رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر وفتاة من تحت الأنقاض بعد حوالي أسبوع على وقوع الفاجعة، تتضاءل الآمال في العثور على ناجين، بينما تتزايد أعداد القتلى، وباتت رائحة الموت هي السائدة في المناطق المنكوبة بتركيا، ويجري دفن الضحايا في مقابر جماعية، ويخيم الحزن على الجميع.