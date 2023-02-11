ركام الأزمات يقهر منكوبي الزلزال في سوريا

تتعدد صور المأساة التي خلفتها فاجعة الزلزال المدمر شمالي سوريا، وتزداد قتامة ساعة بعد أخرى، حيث تتضاءل الآمال في العثور على ناجين بمرور الوقت، أما الناجون من الكارثة، فينتظرون مد يد العون لإغاثتهم، لا سيما أن أعدادا ليست بالهينة منهم يعانون من نزوح على نزوح، نزوح من قصف النظام أعقبه نزوح آخر من الزلزال والدمار الهائل الذي خلفه.

وفي ظل هذه الأجواء، اتهم مدير منظمة "الخوذ البيضاء" للإنقاذ شمال غربي سوريا رائد الصالح الأمم المتحدة بالفشل في إيصال المساعدات الإنسانية المناسبة إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في البلاد، بعد أن دمرها الزلزال القوي الاثنين الماضي وما تبعه من هزات ارتدادية.

ومع تجاوز عدد صرعى الزلزال في سوريا 4 آلاف، إضافة إلى أكثر من 7 آلاف مصاب، أعرب دبلوماسيون في الأمم المتحدة -أمس الجمعة- عن إحباطهم من تباطؤ مجلس الأمن الدولي (المؤلف من 15 عضوا) في التحرك بعد أن ضغط الأمين العام أنطونيو غوتيريش من أجل مزيد من الوصول إلى شمال غربي سوريا عبر تركيا.