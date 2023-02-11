بالصور

بالصور|سوريا

ركام الأزمات يقهر منكوبي الزلزال في سوريا

11/2/2023

تتعدد صور المأساة التي خلفتها فاجعة الزلزال المدمر شمالي سوريا، وتزداد قتامة ساعة بعد أخرى، حيث تتضاءل الآمال في العثور على ناجين بمرور الوقت، أما الناجون من الكارثة، فينتظرون مد يد العون لإغاثتهم، لا سيما أن أعدادا ليست بالهينة منهم يعانون من نزوح على نزوح، نزوح من قصف النظام أعقبه نزوح آخر من الزلزال والدمار الهائل الذي خلفه.

وفي ظل هذه الأجواء، اتهم مدير منظمة "الخوذ البيضاء" للإنقاذ شمال غربي سوريا رائد الصالح الأمم المتحدة بالفشل في إيصال المساعدات الإنسانية المناسبة إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في البلاد، بعد أن دمرها الزلزال القوي الاثنين الماضي وما تبعه من هزات ارتدادية.

ومع تجاوز عدد صرعى الزلزال في سوريا 4 آلاف، إضافة إلى أكثر من 7 آلاف مصاب، أعرب دبلوماسيون في الأمم المتحدة -أمس الجمعة- عن إحباطهم من تباطؤ مجلس الأمن الدولي (المؤلف من 15 عضوا) في التحرك بعد أن ضغط الأمين العام أنطونيو غوتيريش من أجل مزيد من الوصول إلى شمال غربي سوريا عبر تركيا.

الطفل ناصر الوقاص لدى انتشاله من بين ركام منزله الذي دمره الزلزال في بلدة جنديرس التابعة لمنطقة عفرين في محافظة حلب (رويترز)
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هذا ما تبقى لهم من متاع (رويترز)
أحد أعضاء فريق الإنقاذ الإيراني يصطحب كلبا بوليسيا خلال عمليات البحث بين أنقاض المباني المدمرة في حلب (رويترز)
عمليات البحث تتواصل في مدينة جبلة في محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا (رويترز)
عديد من المباني المدمرة في بلدة جنديرس لم يشملها التنقيب حتى الآن (الأناضول)
الآمال في العثور على ناجين وسط الركام تتضاءل بمرور الوقت (الأناضول)
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عدد ضحايا الكارثة يتزايد ساعة بعد أخرى (الأناضول)
الشاب يوسف (25 عاما) قُدر له النجاة من الزلزال في حلب، لكن 5 من أفراد عائلته لقوا مصرعهم في الكارثة (رويترز)
بوسائل بدائية، يبحثون عن ناجين بين ركام المنازل المدمرة في مدينة عفرين بمحافظة حلب (الأناضول)
تتعدد مفارقات الحياة والموت وسط هول الكارثة، بين من يُدفن تحت الأنقاض ومن يُولد تحتها مثل الطفل الوليد نجم الدين محمود في حلب (رويترز)
منظر عام يظهر مقابر جماعية للضحايا في أعقاب الزلزال المدمر في بلدة جنديرس (رويترز)
متطوعون يجهزون القبور لضحايا الزلزال في جنديرس (رويترز)
محدودية المعابر التي تنقل المساعدات تضاعف مأساة المنكوبين في سوريا (الأناضول)
نازحون من جنديرس وغاية ما يحملونه حزما من الحطب حيث يعز الوقود (الأناضول)
ناجون من الفاجعة يلتمسون الدفء بإشعال الحطب بجوار ركام منازلهم التي أتى عليها الزلزال في إدلب (الأوروبية)
من نزوح إلى نزوح، ومن خيمة إلى خيمة تتعدد أوجه المأساة، فالنازحون من قصف النظام لاحقهم دمار الزلزال (رويترز)